Россиянка без диснеевских прикрас рассказала о жизни на Гоа, муже-африканце и воспитании 3 детей

С неохотой уехать на каникулы в другую страну, влюбиться в нее и остаться там жить, выйти замуж за человека другой культуры — как вам такое приключение? Между прочим, наша сегодняшняя героиня Дарья Сандей именно это и сделала. А еще Даша со своим мужем-африканцем воспитывает 3 дочерей и успевает вести блог.

Мы в AdMe.ru прочитали его от корки до корки и готовы поделиться самыми яркими наблюдениями этой чудо-девушки.

Кто я такая

Я Даша, мне 31 год, но ощущаю себя максимум на 20. А вот жизненного опыта и интересных историй столько, словно мне лет 45. Впервые я попала в руки африканца при рождении. В далеком 1989 году, в Санкт-Петербурге, акушер-гинеколог, который принимал роды у моей мамы, был чернокожим мужчиной по имени Хасан. Спустя 20 лет я отправилась отдыхать в Гоа, где снова оказалась в руках африканца. Он стал мужчиной моей жизни и отцом моих очаровательных дочек. Двух я родила в Индии, а третью — в России. Сейчас мы живем между Гоа и Санкт-Петербургом и пока думаем, в какой бы стране нам окончательно обосноваться.

Как я попала в Индию

Когда мы с моими друзьями выбирали точку назначения для очередного путешествия, трое против одного проголосовали за Индию.Туда я не хотела совсем, но, оказавшись в очевидном меньшинстве, не имела возможности выбора. В самолет я садилась практически со слезами на глазах. Мы прилетели в Гоа и жили в скромном отеле, в самом популярном на тот момент районе северной части штата — в Калангуте. Наш отпуск проходил прекрасно: море, путешествия по разным пляжам, тусовки, знакомства с классными ребятами. 2 недели пролетели незаметно, но домой уезжать не хотелось. Холодный, хоть и любимый Санкт-Петербург против солнечного Гоа — выбор был очевиден. Друзья предложили остаться. С содроганием сердца я позвонила родителям и сообщила, что остаюсь в Индии. Сказать, что я их шокировала, — ничего не сказать. Они на тот момент и не предполагали, что это только начало моего приключения длиною в жизнь.

Жизнь на Гоа

О Гоа ходит много легенд и слухов. Одни говорят, что это сборище маргиналов и бездельников, другие — что это уникальное место, где исполняются мечты. На мой взгляд, правда где-то посередине. На Гоа действительно есть «бездельники», которые сдают свои квартиры в других странах и на вырученные средства живут, а зачастую скорее выживают на побережье Аравийского моря. Здесь можно снять бюджетную комнату без привычных удобств: там будут лишь маленькая кухня, душ, кровать и железный шкаф. С малым бюджетом жить приходится скромно, но зато под пальмами.

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Красивая жизнь на Гоа также возможна. Здесь есть комфортабельные виллы, и цены на них сильно завышенные относительно других азиатских стран. Хорошие рестораны с достойным меню и высоким уровнем обслуживания тоже встречаются, хотя и нечасто.

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Гоа — это не про роскошный отдых, а про состояние души. Красивые закаты, пальмы, свежие фрукты и дары моря, спокойная и размеренная жизнь. Здесь люди не меряются толщиной кошелька и дорогими брендами. Это самый маленький индийский штат с очень широкой душой.

Отношение к детям в Индии

На дворе XXI век, современные технологии. Большинство будущих родителей с нетерпением ждут УЗИ для того, чтобы узнать пол ребенка. В Индии же ситуация иная: родители не узнают пол малыша вплоть до самих родов. Здесь законом запрещено разглашение данной информации, а врачей за это лишают лицензии. К сожалению, правительство держит интригу не просто так: это способ борьбы с прерыванием беременности. Местное население не хочет рожать девочек, и нежелание это уходит корнями в традиции.

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Когда в индийской семье рождается девочка, ей нужно дать образование и собрать приданое. А после замужества новая семья будет помогать финансово только родителям мужа. То есть дочку родил, всю жизнь вкладывался, замуж отдал и никакой пользы не получил. С рождением сына все ровно наоборот: растишь и вкладываешься, как и в дочь, но приданое собирать не надо. Взрослый сын и его новая семья будут всю жизнь помогать родителям, обеспечивая их старость. Поэтому рождение мальчиков экономически выгоднее.

Африканцы — какие они?

Они разные, как и все люди на планете. Но есть отличительные особенности, которые я смогла выделить на основе личных наблюдений. Очень шумные. Первое время в компании друзей мужа мой мозг взрывался. Ушел не один год на то, чтобы мои уши привыкли и барабанные перепонки перестали норовить лопнуть.

Эмоциональные. Если выражение печали с маханием руками и выпяченной грудью никого не удивит, то топанье и похлопывание себя по ляжкам в моменты радости многим покажется странным.

Любят танцевать и прекрасно чувствуют музыку. Африканская музыка и танцы очень зажигательные. Обожаю наблюдать, как парни и девушки рвут танцпол, хотя некоторые их движения и кажутся специфическими.

Дружелюбные и улыбчивые. Очаровательная белоснежная улыбка — беспроигрышный инструмент, располагающий к тебе любого собеседника.

Модники, каких поискать. У них обычно столько стильной одежды и обуви, ремней и часов, что любая русская модница обзавидуется.

Всегда на позитиве. Для них даже похороны — веселый праздник, отмечаемый с размахом. Они уверены, что человек отправился в рай, где ему гораздо лучше, чем на Земле, — это ли не повод для радости?

Многоженство в Нигерии

Официально многоженство разрешено только в 12 северных штатах страны, однако браки, заключенные там, признаются на территории всей Нигерии. На практике же по всей стране практикуется полигамия независимо от вероисповедания людей. Семья моего мужа тоже практиковала многоженство из поколения в поколение. И у моего свекра было 2 жены, которые жили в одном доме и практически одновременно рожали детей. Однако последнее поколение в их семье данную традицию не поддержало. 2 родных брата и 4 сестры мужа не вступают и не хотят вступать в полигамный брак.

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Стоит признать, что эта традиция устаревает. Современные мужчины предпочитают моногамные браки, посвящая себя единственной женщине и одной семье. «Я не знаю, почему мой отец и дед имели по 2 жены. Мне это не нравится», — говорил муж.

Африканцы верят в магию

И не только верят, но и практикуют, причем достаточно активно, особенно в деревнях. Когда мы приехали в Нигерию, муж неоднократно повторял, чтобы я не принимала никаких угощений. Когда я спрашивала, почему, он не стремился отвечать. Как оказалось, он боялся, что человек мог применить против меня джуджу (так в Африке называют магию). Местные жители используют ее для решения огромного спектра проблем. Они верят, что при помощи сил магии можно избавиться от конкурентов, обрести богатство и успех, устранить соперников, вылечить болезни, приворожить кого-либо... И этот список можно продолжить.



Мой современный и образованный муж также верит в магию и африканских колдунов. Но он считает, что заниматься джуджу крайне опасно и это является большим грехом.

Африканское время

Как думаете, почему на день рождения или другие мероприятия, если я приглашаю своих друзей к 18:00, то друзей мужа зову к 15:30? Потому что и те, и другие в итоге придут к 18:00. У этого явления есть свое название — African time. Прошу заметить, африканцы не опаздывают! Ведь они даже не пытаются прийти к назначенному времени, а автоматически прибавляют к нему 2–2,5 часа и идут ко времени, выведенному по этой незамысловатой формуле.



Поэтому, дорогие друзья, если африканцы пригласили вас на день рождения, вечеринку или свадьбу к 19:00, то вы, скорее всего, будете единственным гостем, пришедшим в это время.

Вероятно, даже виновники торжества прибудут по African time.

Что подарить африканке

Африканки предпочитают принимать подарки наличными или вещами. Букеты для них — это пустая трата денег. Поэтому мужчины в Нигерии не привыкли дарить женщинам цветы. Мой муж не был исключением. А мне, как девушке романтичной, хотелось цветов.

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Однажды мы сидели в компании друзей и разговор зашел на тему подарков. Мы с девчонками начали говорить о том, что русским девушкам очень важно получать цветы от мужчин. А те слушали и явно не понимали: зачем?!



Ребята недоумевали:

— Что вы будете делать с цветами?! Лучше платье купить или сумку.

— Девушки смотрят на цветы и радуются! — объясняли мы.

— Лучше на сумку смотреть и радоваться! Она не завянет, — настаивал один из друзей мужа.

— Да у нас даже праздник цветов есть — 8 Марта. Международный женский день, когда вообще все мужчины дарят всем знакомым женщинам цветы.

— Странные вы, русские, — смеялись наши друзья.

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Прошла неделя. Мы проснулись утром. Мой телефон разрывался от поздравлений друзей из России. Любимый был удивлен такой активности и поинтересовался, не случилось ли чего. Я объяснила, что меня поздравляют друзья, сегодня тот самый праздник цветов — Международный женский день. Муж ушел в другую комнату и начал кому-то звонить, а потом и вовсе уехал без предупреждения. Потом ко мне приехала подруга и сообщила, что ее мужчина тоже пропал после какого-то странного звонка по телефону. Стали звонить нашим ухажерам, а они не брали трубку. Мы злились, что нам испортили праздник, и уже планировали месть, как вдруг явились наши мужчины — с цветами! Ребята очень ответственно подошли к делу. Опыта в дарении цветов не имели и, чтобы не промахнуться с выбором, взяли по 2 букета каждый: решили, что один из двух точно понравится. Мы были очень рады и долго смеялись, а мой мужчина с тех пор стал регулярно дарить мне цветы.

Бонус: как я приучала мужа к русской еде

Первое время муж не ел супы. На салаты смотрел странно. Но ему нравился гуляш, мясо с овощами, жареная курица. Правда, все мои кулинарные изыски он посыпал красным чили. Когда муж начал заниматься спортом и стал есть вареную куриную грудку, то просил добавлять лук и специи при варке. На второй раз к луку я добавила морковь. Прокатило. Следующим на очереди был картофель. Мужу тоже было вкусно. Дальше в ход пошла капуста, а потом и борщ за милую душу. Сейчас мой муж обожает борщ и очень по нему скучает, когда мы в разлуке.

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Мой любимый отказывался даже пробовать мясо в сливочном соусе. Говорил, что это молоко и есть он это не будет. Мол, ест только красный соус. Хочешь красный?! Да не вопрос. Побольше красного чили, и соус уже оранжевый. Не красный, конечно, но уже и не белый — значит, можно пробовать. И — о да! Оказывается, это вкусно.

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К салатам мужа тоже приучала постепенно. Сначала из свежих овощей, потом винегрет, а дальше и оливье полюбился.

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Муж предпочитает не видеть и не знать, как готовится еда. Однажды он застукал меня, когда я вымачивала булку в молоке, а рядом стояла миска с фаршем. — Ты это в мясо будешь добавлять?! — ошалел мой дорогой. Его лицо стало цвета булки, а глаза — размером с миску. — Ты с ума сошел?! Я что, дура, булку в котлеты добавлять?! — возмутилась я. — А зачем тебе тогда булка в молоке? — А это дочка любит есть иногда, — придумала я на ходу и сама побледнела от смороженной глупости. К счастью, муж хоть и удивился, но поверил.

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Также я долго скрывала, что в кашу и блины кладу сахар. Но со временем призналась и даже осталась жива. Кашу ест, блины тоже.