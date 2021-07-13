Россиянин живет в Новой Зеландии уже 10 лет. Вот что он понял об этой стране

Денис Власин родился в Иркутске, но с детства мечтал о переезде. Уже в старших классах школы он знал, что когда-нибудь отправится в Новую Зеландию. Молодой человек изучал информацию об этой стране и старался больше зарабатывать, ведь для реализации амбициозного плана нужны были деньги. В 2011 году Денису удалось поступить на языковые курсы в стране его мечты, а вскоре — попасть на дипломную программу по бизнесу. Обосновавшись в Новой Зеландии, россиянин захотел помогать людям, которые так же, как и он, хотят жить за рубежом. Так появилось образовательное агентство Kiwi Education. Об этом бизнесе и жизни в Новой Зеландии Денис рассказывает на своем YouTube-канале.