Россиянин живет в Новой Зеландии уже 10 лет. Вот что он понял об этой стране
Денис Власин родился в Иркутске, но с детства мечтал о переезде. Уже в старших классах школы он знал, что когда-нибудь отправится в Новую Зеландию. Молодой человек изучал информацию об этой стране и старался больше зарабатывать, ведь для реализации амбициозного плана нужны были деньги. В 2011 году Денису удалось поступить на языковые курсы в стране его мечты, а вскоре — попасть на дипломную программу по бизнесу. Обосновавшись в Новой Зеландии, россиянин захотел помогать людям, которые так же, как и он, хотят жить за рубежом. Так появилось образовательное агентство Kiwi Education. Об этом бизнесе и жизни в Новой Зеландии Денис рассказывает на своем YouTube-канале.
Мы в AdMe.ru посмотрели его видео и выбрали самые запоминающиеся рассказы россиянина о месте, где трава кажется зеленее.
- Главное достояние Новой Зеландии — это природа. Она уникальна, на довольно компактно расположенной территории можно встретить разные климатические зоны и рельефы. От одного путешественника я слышал фразу, с которой согласен: «В мире много красивых стран, но Новая Зеландия — это как сборник лучших музыкальных хитов».
- Новая Зеландия постоянно оказывается в топе рейтингов стран с высоким уровнем жизни. Здесь легко вести бизнес, нет лишней бюрократии, люди толерантные и дружелюбные. Это стабильная страна, в которой все создано для комфорта жителей. По прибытии в Новую Зеландию может сложиться впечатление, что все в ней моют с мылом. Везде очень чисто.
- Нет идеальных мест, и Новая Зеландия не исключение. В этой стране влажно — вещи будут сохнуть дольше, а в плохих домах нужно будет воевать с плесенью. Цены выше, чем в России. Бывают землетрясения. Если в Окленде их практически нет, то Южный остров потряхивает регулярно. В море и океане купаться нужно осторожно: течение может уносить на глубину.
2011 год. Денис только приехал в Новую Зеландию.
- Новая Зеландия создана для спокойных семейных людей. Эта страна подойдет тем, кому интересно друг с другом, а природа важнее насыщенной культурной жизни.
- Впечатление от страны очень сильно зависит от того, в каком жилье вы поселитесь. Если это будет холодное и сырое строение, то и сама Новая Зеландия покажется вам таковой. Особенно во время местной зимы. Щели в окнах, через которые, мне кажется, может просочиться средний кот, холодные стены, плохая вентиляция — в аренду чаще всего сдается именно такое жилье. В хороших домах местные предпочитают жить сами.
- За время моего пребывания в Новой Зеландии сильно выросли цены на недвижимость, а вот зарплаты хоть и подросли, но не так значительно. В итоге соотношение заработка к затратам изменилось не в лучшую сторону. В то же время улучшилась работа многих сервисов. Есть ощущение, что в стране начали очень много строить. Даже сложно погулять, потому что на улице то метро копают, то новую высотку или развлекательный центр возводят.
2021 год. 10 лет в стране.
- Первое, что делает новозеландка, когда узнает, что беременна, — ищет мидвайф. Аналога этим специалистам в России я не знаю. Это не только акушер, но и человек, который будет сопровождать женщину до и после беременности: следить за анализами, давать советы. Также мидвайф находит для пары, которая ждет ребенка, курсы молодых родителей. В клинику беременная едет уже тогда, когда у нее начались схватки. Медицинские учреждения отлично оборудованы, есть много техники. Роды принимает та самая мидвайф, которая сопровождала женщину во время беременности. На мой взгляд, это очень важный пункт: гораздо спокойнее проходить столь непростой этап с человеком, с котором вы уже сдружились, чем довериться незнакомцу. После родов женщина остается в клинике или специальном центре несколько дней. На протяжении следующих 5–6 недель мидвайф приходит к молодой семье, чтобы проследить за здоровьем мамы и ребенка.
- У нашей диаспоры есть возможность отдать детей в русский садик. Правда, такие учреждения я нашел только в Окленде и Веллингтоне. Но многие знакомые выбрали детский сад, в котором говорят на английском языке. Ребенок адаптируется к новому языку за несколько месяцев и вскоре говорит на нем еще лучше, чем родители.
- Здесь у детей в первую очередь стоит задача быть счастливыми. В школе их не нагружают занятиями или силовыми нагрузками. Кстати, многие выходцы из России как раз жалуются на то, что в Новой Зеландии сложно найти спортивную секцию, где из детей будут делать «олимпийских чемпионов», заставляя их серьезно относиться к тренировкам.
Окленд, крупнейший город Новой Зеландии.
- Создать свою компанию очень легко: достаточно 10 минут и доступа в интернет. Но проблема в том, что новозеландский рынок относительно небольшой и консервативный. Потребуется время, чтобы доказать людям, что они нуждаются в вашем продукте.
- Врачи здесь говорят: «Если насморк лечить, то он пройдет за неделю, а если не лечить — за 7 дней». Поэтому если вы пожалуетесь на головную боль или кашель, то врач, скорее всего, посоветует подождать, пока все пройдет само. Если же у вас серьезные проблемы со здоровьем, вас вылечат на высоком уровне.
- Здесь существует понятие kiwi lifestyle. Для местных это важный пункт. Если их спросить: «Вы хотите больше работать и при этом получать больше денег или хотите больше свободного времени для того, чтобы заниматься серфингом?», то отвечать человек вам будет, скорее всего, уже с доски для серфинга. Люди не торопятся работать. Но вот иммигранты не сразу могут перенять такой расслабленный стиль жизни. Им придется еще добиваться уровня, когда деньги уже не будут иметь такого значения.
Просто банальные виды банальной дороги Куинстаун — Кингстон. Как не сойти с ума от этой красоты?
Что вы знаете о Новой Зеландии? Ваше мнение об этой стране совпадает с тем, что рассказал Денис?