Россиянин рассказывает о своей жизни в Японии так, что хочется переехать туда прямо сейчас

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Страна восходящего солнца — это не только сакура и суши. Дмитрий Шамов уже более 5 лет живет в Токио и описывает свою жизнь в столице в группе и на канале — самых популярных блогах о Японии среди русскоязычной аудитории. Также он написал книгу о своем опыте проживания в этой далекой азиатской стране.