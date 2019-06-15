Россиянин рассказывает о своей жизни в Японии так, что хочется переехать туда прямо сейчас
Страна восходящего солнца — это не только сакура и суши. Дмитрий Шамов уже более 5 лет живет в Токио и описывает свою жизнь в столице в группе и на канале — самых популярных блогах о Японии среди русскоязычной аудитории. Также он написал книгу о своем опыте проживания в этой далекой азиатской стране.
Нам в AdMe.ru было интересно узнать то, о чем пишет Дмитрий, поэтому мы решили поделиться с вами некоторыми интересными фактами о Японии, о которых он рассказал.
Об особенностях страны
- Можно часто услышать, что в Японии, а в особенности в Токио, перенаселенность и люди живут, по сути, «друг на друге». На самом деле у многих людей есть частные дома, по улицам ходит не так много людей, а в метро не бывает давки.
- В стране крайне негативное отношение к татуировкам, поэтому в общественные горячие источники при наличии какой-то наколки войти будет нельзя. С татуировкой также не пустят в бассейн и на многие общественные пляжи.
- Япония — очень чистая страна. Мусора на улице практически нет, и дело не в том, что дворники хорошо убирают, а в том, что люди не мусорят. К тому же используется система сортировки мусора, благодаря которой в стране высокий процент повторной переработки.
- Чтобы завести домашнее животное, нужно иметь либо собственное жилье, либо арендовать квартиру с возможностью содержания домашних животных (стоят они намного дороже обычных). Не имея документа, разрешающего содержать животное дома, нельзя взять из приюта щенка или котенка.
- С любой покупки нужно заплатить дополнительный налог. Если сумма небольшая, то и дополнительный налог маленький, но вот при покупке машины или дома такой налог существенно бьет по карману.
- Куда бы вы ни пошли, вы всегда в шаговой доступности сможете найти туалет. Все туалеты совершенно бесплатные и со множеством функций, начиная с подогрева стульчака и заканчивая возможностью сдать анализ мочи на выявление каких-то болезней.
- Япония — очень безопасная страна. Нередко в темное время суток можно встретить маленьких детей, которые возвращаются одни после дополнительных занятий.
- Краж практически нет, и если вам случилось потерять кошелек, то, скорее всего, получится вернуть потерю, обратившись в бюро находок.
- Отношение к аниме такое же, как к обычным фильмам и сериалам. Смотрят люди совершенно разного возраста, ходят в кинотеатры и покупают диски, поэтому тот факт, что взрослая женщина идет смотреть ориентированное на подростков аниме про пиратов, — это обычное дело.
- Все три летних месяца по всей стране проводятся десятки фестивалей и фейерверков. Однако в стране есть закон, запрещающий шуметь после 21:00, поэтому примерно в это время приезжают полицейские и проверяют, закончился ли фестиваль.
- На картах мира в японских учебных заведениях Япония находится в самом центре, а все остальные страны ее окружают.
О работе
- Чтобы какой-то организации позволили нанимать иностранных работников, ей нужно пройти очень много проверок, получить соответствующее разрешение и еще заплатить кучу налогов. Это связано с тем, что в Японии существует закон, обязывающий поддерживать довольно высокий уровень условий труда, в том числе и заработной платы, при приеме специалистов из-за рубежа. Поэтому практически невозможно увидеть иностранца на стройке или на другой похожей работе, зато вы увидите их сотни в дорогих бизнес-районах где-нибудь в банке или на каком-нибудь научном мероприятии.
- Чтобы работать в японской компании, надо уметь выпивать с коллегами. В последний рабочий день недели во многих фирмах устраивают корпоративы или посиделки в баре. Отказаться практически невозможно, ведь тогда могут посчитать, что работнику нет дела до компании и коллег.
- В понимании японцев хороший работник должен быть частью коллектива. Нет «я», есть «мы». Нужно соглашаться с мнением начальства, даже если считаешь, что это неправильно, работать на команду и на общий результат.
- Некоторые японцы не тратят время на университет и сразу после школы идут работать, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. Нередки случаи, когда японец без образования к 25 годам получает должность намного лучше, чем выпускник хорошего университета.
- Японцы работают много, но не из-за того, что действительно много работы, а потому, что просто растягивают время, чтобы в глазах начальства выглядеть старательными служащими. Дело, которое можно сделать за час, они растянут на целый день. Не нужно работать в поте лица, нужно только показать, что старательно работаешь.
- Японцы не пытаются проявить инициативу или как-то высказать свое мнение — они живут по принципу «начальник — подчиненный». Другими словами, работая в японской фирме, надо уметь держать язык за зубами, показывать старание и делать то, что просят.
О японцах
- Даже если мест в поезде мало, вежливые японцы вряд ли подсядут к человеку с большим количеством багажа, поскольку очень много внимания уделяют комфорту других людей, зачастую ставя его выше своего.
- Японцы стараются заботиться о природе и ставят в приоритет проблему переработки мусора. Кроме того, японцы озеленяют районы, строя сады прямо на крышах домов из-за того, что на застроенных улицах места немного. Также на фестивалях они умеют не только отдыхать, но и следить за собой, поэтому после окончания посиделок сами собирают и выбрасывают весь мусор.
- Большинство японцев не пользуется утюгом, а в магазинах много одежды, не требующей глажки. Повседневной одежде не придают большого значения: у некоторых она настолько мятая, что начинает казаться, что так и было задумано. Иностранец такое сразу заметит, но сами японцы не обращают на это внимания.
- Японцы очень мало знают о мире, многие учебники уже давно устарели, и нередко в них можно увидеть, например, «СССР» вместо «Россия». Поэтому иногда они могут подойти к иностранцам на улице и спросить о жизни, интересах и о мире в целом.
- Японцы очень настороженно относятся к излишне религиозным людям. Законы запрещают навязывание какой-либо религии, а также запрет какой-либо веры. Самих японцев можно охарактеризовать как атеистов. На вопрос, почему ты ходишь в храм или пишешь пожелания Богу, любой японец ответит: «Потому что это весело».
- У большинства японцев аллергия на весеннее цветение, поэтому ежегодный фестиваль любования цветами напоминает встречу аллергиков, которые пришли выпить алкоголь под деревьями сакуры.
- Японцы вместо того, чтобы использовать соль, добавляют сахар.
- Семечки не едят — их можно купить только в зоомагазине, в отделе для хомяков.
- Когда японцы выпьют, они начинают считать себя свободными, полагая, что то, что они сделали в пьяном состоянии, к ним вроде как не относится. По этой причине японцы иногда притворяются пьяными или делают то, что никогда бы не сделали в обычной ситуации.
- Японцы сами не могут объяснить половину грамматики их языка, да и написание иероглифов зачастую смотрят в электронном словаре, а некоторые не могут читать сложные книги из-за того, что не понимают смысла написанного.
О жилье
- Если у вас только туристическая виза, то снять квартиру не получится, как ни пытайся. Остановиться можно только в заранее забронированном отеле.
- Кроме ежемесячной оплаты квартиры при заключении контракта на съем полагается взнос, по сути являющийся своеобразным «спасибо» за то, что добрый дядя-арендодатель разрешил жить в его квартире.
- Почти все квартиры сдаются пустыми, без мебели, исключение составляет только кухня, в которую всегда входит пара шкафов и мойка.
- Во всех японских домах всегда очень низко расположена раковина и кухонный стол.
- Изначально из крана льется только холодная вода, но, используя специальный пульт на стене, можно включить газовый нагреватель и получить горячую воду. На устройстве можно выбрать желаемую температуру.
- Стиральные машинки стирают исключительно холодной водой и вообще не нагревают воду. Отстирать какие-то сложные пятна практически невозможно, и приходится нести одежду в химчистку, где есть специальное оборудование.
- В Японии нет такого понятия, как центральное отопление. Все обогреваются печками и кондиционерами.
- Стены домов сделаны словно из гипсокартона, через них слышен любой шорох в квартире у соседа, поэтому все ведут себя очень тихо.
Об образовании
- В Японии 100-балльная система оценивания. Если ученик показывает хорошие результаты, а это обычно не ниже 70-80 баллов, то он переходит в следующий класс. Если же результат не очень, то студент еще раз учится в этом же классе.
- Учителям запрещается садиться на стул перед учениками, поэтому они весь урок стоят, переминаясь с ноги на ногу.
- В школах очень тщательно следят за посещаемостью, считая ее важнее успеваемости. При низком проценте посещаемости могут выгнать из школы, а поступить в высшие учебные заведения или найти работу становится очень сложно. Такой системой японцы проверяют ответственность и то, может ли человек ежедневно выполнять одну и ту же рутинную работу, — это часть современного японского общества, где прилежное выполнение своих обязанностей ставят выше успеваемости и реальных оценок. Считается, что если человек не может найти в себе силы ходить на учебу и не пропускать занятия, то и дальше из него ничего хорошего не выйдет.
- Упор идет на заучивание, а не на понимание материала.
- Даже при самых низких оценках и множестве долгов в японских вузах почти никогда не отчисляют студентов с высоким процентом посещений.
О транспорте
- В Японии самая развитая система железнодорожного транспорта в мире. Метро, электрички, частные и государственные линии переплетаются между собой, образуя единую непрерывную систему. Все поезда и автобусы оборудованы кондиционерами и обогревателями. Ходят почти всегда по расписанию, а пробок на дорогах практически никогда не бывает.
- Существует закон, запрещающий покупать автомобиль, если нет своего парковочного места в доме либо не заключен договор с какой-нибудь платной парковкой. Нельзя просто так оставить машину где-нибудь у обочины или у дома. Нет парковки — нет машины.
- Один из самых распространенных видов транспорта — велосипед. Япония — одна из самых безопасных стран в мире, поэтому можно не бояться оставлять велосипед прямо на улице. По всей стране оборудованы стоянки, велосипедные дорожки и даже бесплатные станции, где можно подкачать воздух в колесах. Каждый велосипед является транспортным средством, поэтому его нужно зарегистрировать и получить номера, а при нарушении каких-либо правил дорожного движения заплатить штраф.
- В транспорте запрещено говорить по мобильному телефону, а звонок нужно ставить на беззвучный режим. В стране ценят личный покой других и стараются его не нарушать.
О еде и ресторанах
- В стране культ еды, но он никак не связан с желанием вкусно поесть, скорее с безграничной любовью к самой еде и ко всему, что с ней связано. Не менее 80 % передач на японском телевидении посвящено еде, больше половины заведений на улице — это рестораны или какие-нибудь забегаловки, а при общении с японцами практически со 100 %-ной вероятностью будет затронута тема еды.
- Цена на овощи и фрукты в России обычно идет за килограмм, но в Японии практически всегда пишут стоимость только за одну штуку. Овощи с фруктами дорогие, зато рыба всегда свежая и дешевая.
- Главным отличием любого японского ресторана является то, что вам всегда бесплатно принесут воду либо зеленый чай.
- Большинство ресторанов для того, чтобы показать размеры порции и в целом внешний вид еды, выставляет перед входом витрину с муляжами блюд. С другой стороны, японцы практически никогда не делают меню с картинками, составляя просто список блюд.
- В Японии нет такого понятия, как чаевые. Вам всегда возвращают всю сдачу. Если же вы оставите чаевые и выйдете из ресторана, за вами побегут работники, чтобы вернуть деньги. Они подумают, что вы просто их забыли.
А вы бы хотели побывать в Японии? Какой факт удивил вас больше всего?
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News