Россиянин, который переехал в Китай, рассказал о странностях жителей Поднебесной
В 2015 году Алексей Райсих решил круто поменять свою жизнь. Из России он переехал в Китай, поселился в городе Иу, что в провинции Чжанчжоу, и начал рассказывать о своем опыте в блоге, инстаграме и телеграм-канале.
Нам в AdMe.ru было интересно читать то, о чем пишет Алексей, поэтому мы решили поделиться с вами некоторыми интересными фактами из жизни экспата.
Переезд
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В 2015 году я наткнулся на одну вакансию в российской оптовой компании — работа в Китае. Я решил поучаствовать в конкурсе. Прошел, насколько помню, 4 интервью, одно из которых — проверка на детекторе лжи (!), и все потому, что компания очень боится шпионажа со стороны конкурентов, отправляя новых сотрудников в свое святая святых — место происхождения их товаров.
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Чтобы вы понимали, аэропорт в Пекине настолько огромный, что между терминалами 3 станции метро.
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Знаете, что я сделал на 2-й день пребывания в Китае? Электроскутер купил. Смотрю, на улице тепло, дороги хорошие, все на скутерах и мопедах гоняют. Думаю, надо купить. Также я получил в подарок свой первый китайский шлем. Одноразовую пластиковую тарелку видели? Вот примерно такой же толщины был этот шлем. Я так понял, он волшебный: на нем иероглифы были крупные такие, красного цвета, наверное, это заклятье для защиты головы. Других объяснений, как он может помочь при аварии, не было.
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Специально для тех, кто любит говорить: «Я 15 лет живу в Китае, такого не видел, все вранье»: для всех Китай разный, каждая провинция, город, деревня могут РЕЗКО отличаться по культуре, традициям и образу жизни. Если 2 марта на окраине города Иу 150 человек всю ночь изображают дракона, ходят по улице и орут, это не значит, что во всем Китае происходит то же самое.
Работа в Китае
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Я практически с первой недели хотел остаться в Китае и начать свое дело. Но хотел это сделать постепенно, плавно, то есть и работу не бросать, и своих клиентов постепенно находить. К счастью, все случилось по-другому и на 3-й месяц меня уволили. Что у меня был за гениальный стартап? Да все просто: помощь в экспорте из Китая и доставка.
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Помню, спрашивал у китайцев пару лет назад, когда не был в курсе системы оплаты труда: «Сколько ты зарабатываешь?». Отвечали: 2 000, 3 000, ну 4 000 юаней (умножайте на 10 — получится сумма в рублях). Я думал: а что так мало? Говорят, зарплаты тут хорошие... Пока один китаец мне не сказал: «Ну еще премия на китайский Новый год». Сколько премия? Примерно 40 тыс., может быть 50 тыс., а кто и на 100 тыс. юаней рассчитывал. Это от 400 тыс. до 1 млн рублей. По факту — вторая зарплата, но одной суммой и в конце года. Зачем так делается? Чтобы человек работал добросовестно, не уволился как минимум 1 год, не косячил — предусмотрены штрафы. Зато в конце и в начале года — это прямо как время трансферов между футбольными клубами. Люди массово меняют работодателей, ищут работу, меняют даже город проживания, ведь у предыдущего работодателя их уже ничего не держит.
О китайцах
Китайская девушка с фонариком для рта.
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Они очень прямолинейны. Например, у вас лишний вес. Вежливый человек промолчит, китаец может в первую же встречу поржать над вами, похлопать по животу и спросить: «Ты чего такой толстый, а? Ха-ха». Он не хочет вас обидеть, просто он очень искренний. Но есть и плюс: если китаец вам улыбается, это будет искренне. Он действительно рад вас видеть.
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Если китаец не пообедает ровно в 12:00 и не поужинает в 18:00, он, возможно, умрет. То есть если сейчас 13:00 и китаец не обедал, он может полноправно вести себя как истеричка: «Я не ел ничего, я не обедал еще, что ты со своими вопросами лезешь?!» При встрече вместо: «Как дела?» спрашивают: «Ты уже поел?»
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Они очень шумные. Стоят 2 китайца, говорят о погоде, а со стороны посмотришь — ссора века происходит, орут, руками машут: «Завтра дождь!!!» — «Кошмар!!!» — «Надо взять зонт!!!» А когда они зовут официанта в ресторане, это можно сравнить с криком «пожар!» по децибелам.
Странности Китая
Во всех такси в Китае в обязательном порядке стоят решетки либо защитные стекла.
Теперь осталось только сделать колу без вкуса и без газа — и будет идеальный напиток.
- Уважается только самая крупная купюра — 100 юаней. Все остальное — это мусор практически, фантики. В маленьком магазинчике «на районе» деньги хранятся в тазике или коробке, туда их просто кидают, не считая. В маленьких кафешках то же самое.
- Зайдя в маленький магазин «у дома», где напитки, сигареты, шоколадки, вы не увидите ценников. Продавец просто помнит цену всех товаров. Еще и считает обычно в уме. Да и покупатели помнят, сколько что стоит. Взял банку колы — она уже 3 года стоит 2,5–3 юаня, цена не меняется, зачем тебе ценник?
На китайский Новый год обязательно лепим пельмени.
На юге Китая принято ставить на Новый год мандариновое дерево.
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Возможно, каждый из нас ел хлеб / булочки / тортики с добавкой, которая изготовлена из человеческих волос. Просто не все об этом знают. Есть такая пищевая добавка — Е920 / Е921, или L-cysteine. Можете проверить состав любого хлебобулочного изделия, в 80 % случаев там содержится эта добавка. В основном она производится в Китае. Как я вообще столкнулся с этим? Заметил, что в парикмахерской волосы складывали в отдельные коробки. А потом приезжает курьер на скутере, обычно поздно вечером или ночью, когда парикмахерская закрывается, взвешивает, складывает в небольшой контейнер и увозит. Из этих волос делают тот самый L-cysteine, который в виде порошка экспортируется из Китая по всему миру.
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В китайских ресторанах, как правило, нет индивидуальной тарелки, каждое блюдо заказывается на всю компанию. Все едят из общих тарелок палочками. Говорят, что в Китае большие порции. Это не так, просто не надо есть блюдо, которое приготовлено на компанию из 6 человек, в одиночку. Порции перестанут казаться большими.
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Как иностранцу вам руку пожмут, но между собой просто не принято здороваться за руку. Люди в офис приходят — даже «привет» не скажут коллегам, просто сели и начали работать. Вообще говорить «нихао» обычно принято человеку, которого давно не видел, или малознакомым людям. И прощаться — только если вы явно не увидите друг друга достаточно долгое время. Если вечером ушел с работы, а утром снова придешь, считается, что ты и не уходил никуда, что ты здороваешься? Вчера же виделись.
Необычная страна, правда? Какой факт о Китае удивил вас больше всего?
Фото на превью raysikh / instagram