Россиянин, который переехал в Китай, рассказал о странностях жителей Поднебесной

Я практически с первой недели хотел остаться в Китае и начать свое дело. Но хотел это сделать постепенно, плавно, то есть и работу не бросать, и своих клиентов постепенно находить. К счастью, все случилось по-другому и на 3-й месяц меня уволили. Что у меня был за гениальный стартап? Да все просто: помощь в экспорте из Китая и доставка.

Помню, спрашивал у китайцев пару лет назад, когда не был в курсе системы оплаты труда: «Сколько ты зарабатываешь?». Отвечали: 2 000, 3 000, ну 4 000 юаней (умножайте на 10 — получится сумма в рублях). Я думал: а что так мало? Говорят, зарплаты тут хорошие... Пока один китаец мне не сказал: «Ну еще премия на китайский Новый год». Сколько премия? Примерно 40 тыс., может быть 50 тыс., а кто и на 100 тыс. юаней рассчитывал. Это от 400 тыс. до 1 млн рублей. По факту — вторая зарплата, но одной суммой и в конце года. Зачем так делается? Чтобы человек работал добросовестно, не уволился как минимум 1 год, не косячил — предусмотрены штрафы. Зато в конце и в начале года — это прямо как время трансферов между футбольными клубами. Люди массово меняют работодателей, ищут работу, меняют даже город проживания, ведь у предыдущего работодателя их уже ничего не держит.