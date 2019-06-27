Россияне отправились на край света, чтобы познакомиться с племенами Амазонки, которые уже завтра могут исчезнуть

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В мире остается все меньше мест, куда не добралась цивилизация. Дикие племена Амазонки тоже меняются. И чтобы показать, как выглядит их жизнь сейчас, фотограф Александр Федоров и журналист Елена Срапян придумали проект Amazonas. Они отправились к древним народам Южной Америки и привезли оттуда множество снимков, аудиозаписей, видео, карт и предметов быта, которые раскрывают целую параллельную вселенную, которая находится на нашей планете.

AdMe.ru впечатлило то, что Александр и Елена рассказали о быте диких племен. Поэтому мы решили поделиться с вами интересной информацией с их проекта Amazonas.

Яномами

Самый известный коренной народ Амазонии. Его название происходит от слова «яно», что означает «дом». Для этого племени жилище и в самом деле играет важную роль. Его яномами возводят из пальмовых листьев и других лесных материалов.

Мужчины и женщины здесь не носят одежду, но делают пирсинг (черз нос и нижнюю губу продевают тонкие палочки). Они рано вступают в брак, много рыбачат и не забывают о ритуалах предков. Один из самых необычных для современного человека ритуалов яномами — похороны. Когда кто-то из племени умирает, община плачет 2 дня. Вождей в племени нет, но зато есть шаман.

Ваорани

В 1956 году с ваорани пытались установить мирный контакт. Тогда племя убило миссионеров копьями. Сейчас древний народ сдался пот натиском нефтяных компаний, которые пришли на их территорию за ценными ресурсами. Несмотря на это, жители Амазонии стараются оберегать свой привычный уклад жизни.

Ваорани в настоящее время насчитывается от 1 500 до 4 000 человек. Их отличают характерные черные рисунки на руках. Члены племени продолжают жить в традиционных домах онко (они состоят из крыши, покрытой пальмовыми листьями), но отказываются от кровной мести, которая еще не так давно была одной из главных характеристик этого народа.

Главным продуктом питания ваорани остается персиковая пальма чонта — именно сбор ее урожая означает для племени начало нового года.

Ашанинка

Довольно многочисленное племя (около 40 тыс. человек), которое имеет свой язык. Многие представители этого народа эмигрировали в Перу.

Традиционно ашанинка спали на земле под небольшим накрытием из листьев кокосовой пальмы, сейчас они строят дома на сваях. И женщины, и мужчины из этого племени носят платье-кушму, занимаются земледелием и ходят на охоту.

У этого народа есть своя философия, которая называется kametsa asaiki, что в переводе означает «хорошая жизнь». Ее суть заключается в помощи друг другу и доброжелательном отношении к членам общины. Что интересно, на их языке «человек» значит «ашанинка». Поэтому каждого встречного они считают равным себе и стремятся сделать все, чтобы он был счастливым. Антрополог Оливер Ординаре процитировал кодекс этого племени: «Если вы голодны, я поделюсь с вами дичью, рыбой и плодами моего сада, потому что вы ашанинка... Если на вас нападет враг, я буду рисковать жизнью, чтобы защитить вас, потому что вы ашанинка. Если демон убьет вас, ваши дети будут моими, потому что вы ашанинка».

Тикуна

Численность племени тикуна составляет более 50 тыс. человек. Они разделены на 2 фратрии (группы кланов): в 1-ю входят люди, чьи имена представляют собой названия птиц, во 2-ю — растений. Браки с членами своей фратрии, которая воспринимается как семья, запрещены. Тикуна знамениты ритуалом пелазон, который сегодня проводят все реже.

Пираха

Это племя почти не пользуется современными предметами быта. Они не умеют считать и говорят на языке, который состоит из 11 фонем (что делает их алфавит самым коротким в мире). Кроме самих представителей племени пираха, которых насчитывается сегодня 500 человек, этот язык знают только 2 человека на планете — американские лингвисты Дэниел Эверетт и Керен Мадора.

Племя живет небольшими общинами и, хотя и носит современную одежду, которую им подарили миссионеры, почти не контактирует с остальным миром.

Переезд в город

Некоторые члены диких племен хотят жить в городе. Большинство из них обосновалось в районе Белен в Икитосе, Перу. Сейчас там живет больше 65 тыс. переселенцев. Хотя эти люди и переехали в город, они продолжают сохранять общинный образ жизни, к которому привыкли.

В 2016 году правительство решило переселить жителей Белена. Из-за того, что они сбрасывали мусор в речку, которая их кормит, санитария была на очень низком уровне. Но на переезд согласилось всего несколько семей.

Также выходцы из племен живут в так называемой общине Маракана в Рио-де-Жанейро.

Новая жизнь

Сейчас все эти народы переживают процесс трансформации. Они забывают о жизни охотников-собирателей и готовятся стать членами современного общества стран Южной Америки. У каждого племени свой путь, но то, что мы последнее поколение, у которого есть возможность увидеть их традиции в природной среде, почти не вызывает сомнения.

Кадры Александра Федорова и ряда других фотографов, которые снимают не жизнь больших городов, знаменитостей и современные тренды, а отправляются вот в такие отдаленные уголки нашей Земли, очень ценны. При взгляде на каждый из этих портретов понимаешь: еще несколько десятков лет — и от быта диких народов не останется и следа. Они поедут в шумные мегаполисы, научаться пользоваться телефонами, заведут страничку в инстаграме, полюбят ходить на бизнес-ланчи, купят первое платье в дорогом магазине, посмотрят сериал на Netflix... И, конечно, в этом нет ничего плохого, ведь время, прогресс и человечество никогда не стоят на месте.