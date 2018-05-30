Родители из разных уголков планеты рассказали нам о самых интересных особенностях воспитания детей в их странах

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Чтобы открыть для себя и для своих читателей новые подходы к воспитанию, мы решили связаться с родителями, живущими в странах, чья культура не так часто становится достоянием общественности. Наши собеседники с радостью поделились своими наблюдениями и рассказали, как выглядит родительство в их государствах. О многих особенностях не пишут в книгах, не рассказывают в кино, однако они заслуживают внимания, потому что являются частью мировой культуры, ответственной за формирование будущего общества.

Сегодня мы делимся самыми интересными моментами из рассказов наших респондентов специально для AdMe.ru.

Голландия

О жизни детей в этой стране нам расскала Юлия, которая живет в Нидерландах и воспитывает дочь.

Детям в Голландии позволяют прожить детство так, как они того сами желают: ходить по лужам, бегать босиком, валяться в песке и, если так захочется, шумно выражать свое недовольство в общественных местах, не боясь суровых взглядов со стороны. Все можно. Дети живут беззаботно и познают мир в своем темпе. Не мчатся с мамой на 48 кружков и секций раннего развития в свои неполные 3 года. Голландец скажет: «Всему свое время.» Но, несмотря на кажущуюся со стороны полную свободу, пересекать установленные родителями границы детям не дозволено. И при этом «нет» у голландцев — это четкое ограничение без возможности сместиться в сторону «да». Чему все же голландские родители уделяют внимание с самого рождения, так это приучению малыша к плаванию, развитию координации (в среднем в 4 года каждый здесь уже катается на двухколесном велосипеде) и укреплению иммунитета — минимум медикаментов, максимум свежего воздуха и закаливания детского организма.

Гана

Об отношении к детям в этой стране нам рассказала Наталья Сакадо, мама двух сыновей.

В Гане очень немногие мамы могут себе позволить после родов сидеть с малышом дома, чаще ребенок либо остается с бабушкой, либо отправляется в ясли, либо сопровождает маму на работу привязанным за ее спиной. Здесь вся семья готова работать в поте лица, чтобы сын или дочь могли получить образование, чтобы потом повзрослевшие дети, в свою очередь, работали и содержали всю семью. Подростков иногда отправляют на содержание более состоятельным родственникам, где они прислуживают в обмен на возможность жить и учиться, например в столице. Ганским детям не позавидуешь. Многие из них лишены радости детства и мечтают поскорее вырасти, чтобы наконец оказаться среди «привилегированной касты» взрослых. И это неудивительно по следующим причинам. Во многих школах до сих пор практикуются телесные наказания.

Самые простые вещи, такие как леденцы или мороженое, становятся чем-то особенным и желанным.

Уборка, мытье посуды и другие несложные дела во многих семьях полностью возлагаются на детей. Местные даже шутят: «Наконец-то у нас появился ребенок и можно не мыть посуду до конца своих дней». Мой 2-летний сын, который растет в атмосфере относительной свободы, вызывает у местных жителей самые разные эмоции: некоторые смотрят на него с осуждением, другие, наоборот, глядя на него, начинают жалеть, что мешают своим деткам развиваться, загоняя их в рамки, которые диктует общество. Но есть и вещи, которые мне очень нравятся в ганских детях, — это почтение и уважение к взрослым, трудолюбие, самостоятельность и огромная мотивация к учебе — единственному для многих шансу добиться успеха в жизни.

Италия

О жизни с детьми в этой стране нам рассказала Полина, чья большая и дружная семья живет в Милане.

Итальянцы очень внимательны к вопросам безопасности, они поддерживают и контролируют ребенка на каждом шагу. Но при этом совершенно спокойно относятся к еде. Чипсы на полдник их совершенно не смущают, даже педиатры рекомендуют в качестве перекуса попкорн, а при болях в животе дать полстаканчика колы на голодный желудок. Детские проблемы приравниваются к взрослым. Фразы «Не перебивай, видишь, взрослые разговаривают!» вы не услышите от итальянских родителей. С детьми говорят простым языком, рассуждают и решают их проблемы как со взрослым человеком. Школьные учителя относятся к детям уважительно, здесь нет принудительно дежурящих школьников, есть только дети, любезно помогающие навести порядок. Взрослые, знакомые и нет, постоянно отвешивают комплименты детям по любому поводу. Поэтому они очень уверены в себе и знают, что всегда найдут поддержку в окружении. Агрессия в обществе на очень низком уровне. Драка среди школьников — большая редкость. Понятия «дай сдачи» в принципе не существует. Зато подростки, увидев малыша, обязательно скажут ему «Чао!», спросят, как зовут и сколько лет. 15-летнему юноше незазорно поиграть на улице с проходящим мимо малышом.

Сирия

О том, как воспитывают детей в Сирии, нам рассказала Екатерина, вернувшаяся в Россию из Дамаска.

В сирийских семьях очень ждут наследников, мальчиков, которые в будущем будут заботиться обо всех родных. Поэтому, если рождается девочка, в здешних семьях стараются продолжать род, пока не появится младенец мужского пола.



До школы, как правило, дети находятся с мамой, в школьную пору учатся обычно — по программе (репетиторы для школьников и кружки для малышей далеко не всем по карману). В свободное от школы время мальчики трудятся, помогая отцу на работе и выполняя мелкие поручения (ценность такой работы прививается им с пеленок), а девочки остаются с матерями, помогая по дому. Большинство детей, вырастая, продолжают дела своих родителей. Конечно, есть и те, кто едут учиться за границу, на медицинские или военные специальности (до войны большинство сирийцев учились в СССР и РФ), но это достаточно затратно, поэтому не сильно распространено.



А в целом, как говорит мой сирийский муж, в России дети возведены в культ, они неприкасаемы и все вокруг подчиняется им. В Сирии ситуация ровно противоположная: дети живут по распорядку родителей, никто под них не подстраивается и особо не заморачивается над режимом их дня.

Египет

Об отношении египтян к детям нам рассказала Райана, профессиональный журналист, чья семья живет в Каире.

Дети в Египте — всеобщий предмет обожания независимо от возраста и пола. Куда бы ты ни пришел с ребенком, тебе везде будут рады. Если у чада начнется истерика, египтяне будут улыбаться, стараться помочь успокоить малыша и никогда не упрекнут, независимо от того, в ресторане ли вы, в парке или в транспорте. Некоторые экспаты такие проявления любви воспринимают как нарушение личных границ, но большинство мам здесь чувствуют себя свободно и уверенно везде, куда бы они ни отправились с детьми. Правда, иногда они слишком расслабляются и не останавливают ребенка, даже когда он перегибает палку. Если спросить меня, какие они, египетские мамы, я скажу, что расслабленные. Они не боятся детских истерик, не бегут в больницу при любом чихе, не штудируют километры литературы, полагаясь на собственный инстинкт. Кстати, здесь с раннего возраста кормят детей чипсами и поят кока-колой, что меня немного пугает. Но, несмотря на это, мне импонирует умение египетских мам отпустить ситуацию, их спокойствие и уверенность в себе. И это именно то, чему мне хочется научиться.

ЮАР

О жизни подрастающего поколения в Южной Африке нам рассказала Кейт Котенкова, чья семья живет в Йоханнесбурге.

У южноафриканских детей часто очень хороший иммунитет, так как, едва научившись ходить, они бегают босиком везде (начиная от травы у дома и заканчивая холодным плиточным полом торгового центра) и в любую погоду. Дети здесь воспринимаются как обычные члены общества, их не стремятся чрезмерно опекать или ставить интересы ребенка превыше всего. Очень большую роль в воспитании детей имеют родственники, которые могут бесцеремонно вмешиваться в дела семьи. Никто не требует от детей невозможного: они проводят свои дни за играми и учебой. Кстати, об учебе: здесь расходы, связанные с детским образованием, составляют, пожалуй, большую часть всех семейных расходов. Государственные школы и детсады — платные, частные — тоже платные, только еще дороже. Да и не все бедные семьи понимают важность образования, их дети стремятся как можно раньше начать «зарабатывать» деньги. Зачастую их можно встретить просящими милостыню на дорогах в школьное время.

Малайзия и Норвегия

Об этих странах нам рассказала Дарья, чья семья однажды променяла жаркий малайзийский климат на норвежские снега.

Детские сады в Малайзии бывают государственными, бесплатными, и частными. Частные детские сады делятся на частные местные и международные.

Мои дети ходили в местный частный детский сад. Вся система образования основывается на зубрежке, и 3-летние дети имеют огромное количество учебников и домашней работы. В садике за партами каждый день дети изучают математику, рисование, английский и малайский языки. По желанию — китайский. Дети из мусульманских семей обязаны посещать уроки религии. Детский садик в Норвегии же абсолютно другой.

Занятий за партой здесь нет. Дети свободны в своем выборе: здесь и зона Lego со множеством разных деталей, и конструкторы — магнитные, липучки и т. д. Бумага и карандаши, мягкие игрушки, кухня с посудой — все в свободном доступе, и ребенок сам решает, чем ему заняться. Есть отдельная комната для изучения окружающей среды, в ней все необходимое: микроскопы, лупы, пинцеты и колбы. Также отдельная комната для ролевых игр: больница, магазин. Специальная комната для поделок, где в свободном доступе клей, пряжа, цветная бумага, блестки и фаворит всех 5-леток — термомозаика. Прогулки в любую погоду дважды в день. Летом все занятия на улице, включая даже обед. Раз в неделю поход в лес с термосом с горячим какао и вкусными бутербродами. Садики не бесплатные, но цена фиксированная за количество посещаемых дней. Открыты с 6:45 до 17:00.

Шри-Ланка

О ланкийском подходе к воспитанию детей нам рассказала Катя Цойлик, живущая на острове.

В Шри-Ланке культ детей, так что, приехав сюда, будьте готовы, что ланкийцы будут без спроса трепать вашего ребенка за щечки, целовать ему ручки и восторженно угощать лакомствами. В деревенских ланкийских семьях традиционно много детей. Трое — это мало, а вот пятеро-семеро — в самый раз. С младенчества детям прививают понятия семьи, поэтому они растут очень дружными. Здесь никто никуда не спешит, и домашние обязанности появляются у детей плавно, лет с 7, когда они идут в школу. С 4 до 7 лет почти все дети в нашей деревне ходят в так называемые «монтессори» — типа детских садов при храме, где, конечно, никто не блюдет методику Монтессори, просто дети поют, рисуют, танцуют и раз в полгода устраивают отчетные концерты для всей деревни.

Униформу дети начинают носить, придя в детский сад, и цвет ее меняется в зависимости от возраста и учебного заведения. При этом частью униформы для девочек являются прически: в детский сад они ходят с 2 хвостиками, а в школу — с 2 косами, подвязанными красными лентами. Шри-Ланка занимает 2-е место в Азии по количеству образованного населения. Родители с самого рождения ребенка начинают копить деньги на его образование, хотя университеты и колледжи для граждан бесплатные. Но, чтобы попасть в вуз, нужно сдать серьезный выпускной экзамен, поэтому лет с 12 ребенка готовят к поступлению. Девочек растят немного более закрыто, чем мальчиков. Их учат, что соперничать с мужчиной не нужно, у каждого свое место и предназначение в жизни, и есть в этом зерно истины. Я же беру то, что мне кажется разумным в ланкийской и русской культуре, делаю огненный микс и подаю его вместе со свежими фруктами на обеденный столик моих детей. И верю в то, что все происходит правильно.

Мир такой огромный, но в каждом его уголке находятся родители, которые точно знают, как вырастить ребенка счастливым, и готовые сделать ради этого все возможное. Расскажите, а какой подход к воспитанию ближе вам? О каких странах вам было бы интересно почитать в следующий раз?