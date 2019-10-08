Проводники поездов рассказали, как им работается на железной дороге, и раскрыли некоторые секреты своей профессии

48 2 78 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Профессия проводника вызывает двойственные чувства. С одной стороны, она овеяна флером романтики: можно много путешествовать и общаться с разными людьми. С другой стороны — сложный график, бессонница, выполнение плана продаж и штрафы за малейшее отклонение от правил.

Мы в AdMe.ru изучили множество интервью и несколько блогов проводников, которые пишут о своих буднях, и решили собрать как можно больше подробностей из их жизни.

Как это — работать проводником

Ошибочно считать, что проводник — это больше женская профессия. На самом деле среди сотрудников примерно поровну мужчин и женщин.

Количество выходных зависит от маршрута, но, как правило, проводник отдыхает столько, сколько дней он был в пути.

Летом брать отпуск не приветствуется, так как обычно наблюдается дефицит персонала, поэтому отдыхают сотрудники чаще всего в несезон .

. Среди работников ходит такая поговорка: «Не тот проводник, кто год отработал, а тот, кто зиму пережил» . Дело в том, что зимой приходится часто работать физически, что бывает очень непросто. Нужно очищать вагоны от снега, убирать ломом лед с подвагонного оборудования, поддерживать комфортную температуру, чтобы и пассажиры не замерзли, и план по экономии электроэнергии был выполнен. Более того, если сломается оборудование или вагон попадется старый, то его придется топить вручную углем. Да, все вагоны до сих пор оборудованы угольными котлами.

. Дело в том, что зимой приходится часто работать физически, что бывает очень непросто. Нужно очищать вагоны от снега, убирать ломом лед с подвагонного оборудования, поддерживать комфортную температуру, чтобы и пассажиры не замерзли, и план по экономии электроэнергии был выполнен. Более того, если сломается оборудование или вагон попадется старый, то его придется топить вручную углем. Да, все вагоны до сих пор оборудованы угольными котлами. Как правило, перед сотрудниками железных дорог не стоит выбор, встречать или не встречать Новый год на работе. Есть четкое расписание и график. Правда, многие говорят, что нет ничего страшного в том, чтобы встретить праздник на работе. Однако в новогоднюю ночь придется обойтись без привычных бенгальских огней. Они строго запрещены в поезде по правилам пожарной безопасности, так как согласно учениям вагон сгорает за 8 минут.

У проводников есть специальные разряды. Самый высокий — 5-й, такие специалисты обслуживают международные рейсы. Работники 4-го разряда назначаются на фирменные поезда, 3-го — обслуживают поезда дальнего следования, 2-го — пригородные поезда.

Если в поезде нет душа, то моются сотрудники обычно на станциях , где формируются поезда. Там есть специальное помещении резерва, где расположены комнаты отдыха и душевые. Если нужно помыться в дороге, то это приходится делать в тазиках в туалете.

, где формируются поезда. Там есть специальное помещении резерва, где расположены комнаты отдыха и душевые. Если нужно помыться в дороге, то это приходится делать в тазиках в туалете. Так как проводники регулярно не спят по ночам, они часто страдают бессонницей.

А вот зарплата у них небольшая — в среднем около 33–35 тыс. рублей.

Хитрости и фишки проводников

Каждому проводнику перед рейсом выдается чайная продукция, так называемая чайка: кофе, чай, снеки, шоколадки и т. д. Все это приносят в больших мусорных мешках, которые сотрудник должен разобрать, пересчитать содержимое, проверить срок годности. Если что-то потеряет товарный вид , например поломается печенье или растает шоколад, проводник должен возместить ущерб .

, например поломается печенье или растает шоколад, . На любом товаре, который вы покупаете в поезде, должна быть специальная голографическая наклейка. Однако нередко проводники продают не выданную им продукцию, а свою собственную, купленную в ближайших магазинах. Таким образом, все вырученные деньги идут им в карман. Но, конечно, это происходит не часто, и делают так только недобросовестные сотрудники. Кстати, слева от купе проводника должна быть расположена распечатка со всем ассортиментом и ценами.

Если вам выдали влажное, помятое белье и в пакете не было карточки о том, когда и кем оно было упаковано, то, скорее всего, на нем кто-то уже спал до вас. На сленге проводников такой комплект называется «китайка», то есть белье, которое используется повторно. Например, пассажир уже сошел с поезда, а после него остались чистая простыня и почти не использованное полотенце. Эти вещи откладываются, и потом из них собирается полный «комплект», который при помощи любого нагретого металлического предмета запечатывается в целлофан и выдается за свежий. Конечно, подобные махинации строго пресекаются руководством, и в случае малейших подозрений пассажир может позвонить на горячую линию РЖД, где ему обязательно помогут.

Кстати, если вы не купили комплект белья, вы не сможете пользоваться матрасом и подушкой в поезде, даже если прихватили постельное с собой. Если придет проверка и обнаружит, что пассажир лежит на матрасе без «казенного» постельного белья, проводника оштрафуют.

Поскольку проводники несут материальную ответственность за все, они должны очень тщательно следить за тем, чтобы из вагона ничего не пропадало, иначе придется все компенсировать из своего кармана. Поэтому перед тем, как принять вагон, проводник должен все тщательно проверить — от подстаканников до одеял. Некоторые проводники даже привязывают ершики для унитаза.

Что больше всего раздражает в работе проводником

Мытье туалетов — весьма малоприятная процедура, так как их приходится убирать обычным способом — руками в перчатках.

Биотуалеты — это настоящая боль, поскольку они часто засоряются из-за брошенной в унитаз бумаги или средств гигиены. Проводник должен как можно быстрее устранить засор, иначе весь вагон останется без туалета.

Хотя проводники признаются, что больше всего в работе их раздражает даже не уборка туалетов, а необоснованные претензии и жалобы пассажиров. Например, одна проводница поделилась, что некий пассажир на полном серьезе пожаловался, что колеса по рельсам стучат и мешают ему спать. Правда, чаще всего люди попадаются хорошие и понимающие: угощают сладостями, благодарят и относятся уважительно.

Многие сотрудники признаются, что больше любят ездить в старых вагонах . Да, они не оборудованы биотуалетами и кондиционерами, зато они проверенные временем и в них нечему ломаться.

. Да, они не оборудованы биотуалетами и кондиционерами, зато они проверенные временем и в них нечему ломаться. Как правило, в вагонах повышенной комфортности и СВ пассажиры требуют к себе большего внимания, хотя проводники обязаны всех обслуживать по единому стандарту.

Как ни странно, но некоторые пассажиры до сих пор крадут постельное белье , полотенца и посуду. Для проводников это особенно болезненный вопрос, поскольку каждая украденная вещь ударяет по их кошельку.

, полотенца и посуду. Для проводников это особенно болезненный вопрос, поскольку каждая украденная вещь ударяет по их кошельку. С девушками-сотрудницами иногда довольно навязчиво флиртуют. Вот что об этом говорят проводницы: «Самый отвратительный подкат, который я когда-либо слышала от мужиков: „Проводница? Всегда мечтал о девушке в форме“. Моя форма, извините, конечно, потная и на 40 % в угле. Уверен?»

Советы и лайфхаки для пассажиров

Пассажир может бесплатно получить у проводника посуду и приборы : стаканы, вилки, ложки и т. д.

: стаканы, вилки, ложки и т. д. Также можно попросить шахматы, шашки и даже нарды. Если проводник говорит, что их нет, скорее всего, ему просто лень идти в штабной вагон.

Если у вас куплен билет из города А в город Б, то вы можете выйти на любой станции по пути следования поезда , остаться там на несколько дней, а потом за небольшую плату получить новый билет и поехать дальше в город Б. Главное, сказать проводнику о том, что вы выходите на промежуточной станции, и обратиться в билетную кассу не позднее чем через 3 часа после того, как вы сошли с поезда.

, остаться там на несколько дней, а потом за небольшую плату получить новый билет и поехать дальше в город Б. Главное, сказать проводнику о том, что вы выходите на промежуточной станции, и обратиться в билетную кассу не позднее чем через 3 часа после того, как вы сошли с поезда. Проводник должен разбудить пассажира минимум за полчаса до прибытия на нужную ему станцию.

При покупке билетов лучше выбирать поезда с номерами от 001 до 150, потому что именно в них чаще всего встречаются новые вагоны. Далее идут поезда 301–450 и 601–698 — это обычные пассажирские составы. А вот в поезда с нумерацией 451–498 лучше не покупать билеты, так как это дополнительные составы, которые собирают из «остатков» того, что нашлось в депо.

Билеты на поезд лучше покупать не в кассах вокзалов, а онлайн, поскольку так меньше шансов, что в билете будет допущена ошибка. Проводник всегда проверяет номер поезда, дату отправления, вагон, место, фамилию и паспортные данные. И если в данных паспорта или фамилии допустимым считается наличие двух ошибок, то в дате отправления и в номере поезда не разрешается ни одной. А кассир может с легкостью перепутать число или месяц — такое случается намного чаще, чем можно подумать. Тогда вас просто не посадят на поезд.

При возникновении любых проблем и вопросов пассажир всегда может позвонить на горячую линию РЖД, где ему обязательно помогут.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Если у меня куплен билет на нижнюю полку, а под ней уже лежат вещи соседа сверху, что делать? Места для хранения личных вещей и сумок строго регламентированы. Тому, кто размещается на верхней полке, отведена под багаж так называемая третья полка, а вы можете смело попросить соседа убрать его чемодан с вашей территории. В случае конфликта можете обращаться к проводнику.

Места для хранения личных вещей и сумок строго регламентированы. Тому, кто размещается на верхней полке, отведена под багаж так называемая третья полка, а вы можете смело попросить соседа убрать его чемодан с вашей территории. В случае конфликта можете обращаться к проводнику. Могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних? В правилах перевозок прописано, что пассажиры во время следования поезда должны занимать места согласно приобретенным билетам. То есть тот, кто купил билет на нижнюю полку, может ограничить право пассажира с верхней полки сидеть внизу.

В правилах перевозок прописано, что пассажиры во время следования поезда должны занимать места согласно приобретенным билетам. То есть тот, кто купил билет на нижнюю полку, может ограничить право пассажира с верхней полки сидеть внизу. Зачем проводникам флажки? Они служат для передачи сигнала о том, что высадка или посадка пассажиров не окончена и поезд пока не может начать движение. Сигнал флажка должен дублироваться всеми проводниками в голову состава. В темное время суток вместо флажков используется фонарь.

Что делать, если опоздал на поезд? Нужно идти в кассу менять билет: вы немного доплатите, и вас посадят на другой поезд, следующий по нужному направлению. А вот бежать за уходящим составом нет смысла: проводникам запрещено впускать и выпускать людей после того, как поезд тронулся. За это могут уволить.