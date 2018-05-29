Простой способ расшифровать номер рейса для тех, кто хочет всегда покупать удачные билеты

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Обращали ли вы внимание на то, как в авиабилетах обозначаются номера рейсов? Сперва они кажутся случайным набором букв и цифр, но на самом деле к таким обозначениям сотрудники авиакомпаний подходят с умом, а за каждым символом скрывается определенная информация.

Сегодня AdMe.ru разобрался в том, как формируются названия рейсов, и решил поделиться полученной информацией с читателями. А в качестве бонуса мы расскажем о том, какие номера рейсов встречаются реже всего, и о том, что бывает, когда эти обозначения составляют люди с черным чувством юмора.

Буквы

Каждый номер рейса начитается с 2 букв. Иногда буквы указываются отдельно от чисел, иногда в одном ряду без пробела. Буквы означают авиакомпанию, осуществляющую перевозку, но не всегда соотносятся с ее нынешним названием. Например, компания Air Canada использует обозначение AC (складывается из букв, на которые начинаются слова в названии).

(складывается из букв, на которые начинаются слова в названии). Авиакомпания Scandinavian Airlines использует для обозначения буквы SK (первые 2 звука в названии).

(первые 2 звука в названии). Авиакомпания Aeroméxico обозначает себя знаками AM (первые буквы корней сложного слова Aero + México).

(первые буквы корней сложного слова Aero + México). А вот, например, компания «Аэрофлот» использует буквы SU, напоминающие о прежнем назывании компании — Soviet Union.

Номера

Каждая авиакомпания нумерует рейсы по-своему, но ни одной не разрешается использовать числа из 5 и более цифр. Поэтому самое большое число, которое можно встретить в названии рейса, — 9999.

Престижные рейсы

По словам опытного пилота и автора книги «Конфиденциальный кокпит» Патрика Смита, большинство авиакомпаний стараются присваивать самые маленькие числа наиболее престижным рейсам. Например, у компании Singapore Airlines рейсом SQ1 можно отправиться по маршруту Сан-Франциско — Гонконг — Сингапур.

можно отправиться по маршруту Сан-Франциско — Гонконг — Сингапур. А у компании Qantas есть рейс QF1, летающий по маршруту Сидней — Дубай — Лондон. Самые престижные маршруты не обязательно тройные. Есть и те, что просто летают из пункта А в пункт Б. Например, у компании Lufthansa таковым считается рейс LH1, летающий из Гамбурга во Франкфурт.

А у компании El Al самым престижным рейсом LY1 можно долететь из Тель-Авива до Нью-Йорка.

Обратные направления

Обозначение обратного направления, как правило, образуется путем прибавления к номеру рейса единицы. Например, все та же Lufthansa, перевозящая пассажиров из Гамбурга во Франкфурт рейсом LH1, обратно отправляет самолет рейсом LH2 .

. А El Al, чьи пассажиры летают из Тель-Авива в Нью-Йорк рейсом LY1, на обратном пути использует обозначение LY2.

Четырехзначные числа

Иногда перевозчики присваивают рейсам длинные номера. В них могут быть спрятаны дополнительные подсказки. Например, если перелет осуществляют две авиакомпании в сотрудничестве, в номере будет указано число больше 3 000.

если перелет осуществляют две авиакомпании в сотрудничестве, в номере будет указано число больше 3 000. Номера рейсов, осуществляемых на пассажирских самолетах, но без пассажиров (например, когда просто нужно перегнать самолет из одного города в другой), обозначаются четырехзначными числами, начинающимися с 9.

Как использовать

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при покупке билетов стоит: Выбирать рейсы, обозначенные наименьшими числами, так как они престижнее и часто отличаются более высоким классом обслуживания и лучшими самолетами.

С осторожностью относиться к рейсам, чей номер больше 2999, так как они производятся авиакомпаниями в сотрудничестве и, планируя отправиться в путь на самолете одного перевозчика, вы можете оказаться в самолете другого (возможно, не соответствующего вашим ожиданиям).

Бонус: самые редкие номера

По словам все того же Патрика Смита, существуют номера рейсов, которые практически невозможно увидеть. Работники авиаслужб часто бывают суеверны. Поэтому крайне редко можно встретить номера рейсов 13 и 666.

Компания American Airlines изменила номер рейса AA11 , чтобы он не напоминал пассажирам о теракте 11 сентября.

, чтобы он не напоминал пассажирам о теракте 11 сентября. Большинство авиакомпаний меняют номера рейсов после трагедий. Например, перевозчик Malaysia Airlines после пропажи самолета, летевшего рейсом MH370, поменяла номер маршрута на 360. Но иногда и работники авиакомпаний подходят к нумерации рейсов с юмором. Например, однажды компания Finnair удивила своих пассажиров, присвоив одному из рейсов номер 666. Примечательно, что вылетал он в пятницу, 13-го, в 13:00 и направлялся в город Хельсинки, сокращенно обозначающемся как HEL (созвучно с английским hell — «ад»).