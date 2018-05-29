Простой способ расшифровать номер рейса для тех, кто хочет всегда покупать удачные билеты
Обращали ли вы внимание на то, как в авиабилетах обозначаются номера рейсов? Сперва они кажутся случайным набором букв и цифр, но на самом деле к таким обозначениям сотрудники авиакомпаний подходят с умом, а за каждым символом скрывается определенная информация.
Сегодня AdMe.ru разобрался в том, как формируются названия рейсов, и решил поделиться полученной информацией с читателями. А в качестве бонуса мы расскажем о том, какие номера рейсов встречаются реже всего, и о том, что бывает, когда эти обозначения составляют люди с черным чувством юмора.
Буквы
Каждый номер рейса начитается с 2 букв. Иногда буквы указываются отдельно от чисел, иногда в одном ряду без пробела.
Буквы означают авиакомпанию, осуществляющую перевозку, но не всегда соотносятся с ее нынешним названием.
- Например, компания Air Canada использует обозначение AC (складывается из букв, на которые начинаются слова в названии).
- Авиакомпания Scandinavian Airlines использует для обозначения буквы SK (первые 2 звука в названии).
- Авиакомпания Aeroméxico обозначает себя знаками AM (первые буквы корней сложного слова Aero + México).
- А вот, например, компания «Аэрофлот» использует буквы SU, напоминающие о прежнем назывании компании — Soviet Union.
Номера
Каждая авиакомпания нумерует рейсы по-своему, но ни одной не разрешается использовать числа из 5 и более цифр. Поэтому самое большое число, которое можно встретить в названии рейса, — 9999.
Престижные рейсы
По словам опытного пилота и автора книги «Конфиденциальный кокпит» Патрика Смита, большинство авиакомпаний стараются присваивать самые маленькие числа наиболее престижным рейсам.
- Например, у компании Singapore Airlines рейсом SQ1 можно отправиться по маршруту Сан-Франциско — Гонконг — Сингапур.
- А у компании Qantas есть рейс QF1, летающий по маршруту Сидней — Дубай — Лондон.
Самые престижные маршруты не обязательно тройные. Есть и те, что просто летают из пункта А в пункт Б.
Обратные направления
Обозначение обратного направления, как правило, образуется путем прибавления к номеру рейса единицы.
- Например, все та же Lufthansa, перевозящая пассажиров из Гамбурга во Франкфурт рейсом LH1, обратно отправляет самолет рейсом LH2.
- А El Al, чьи пассажиры летают из Тель-Авива в Нью-Йорк рейсом LY1, на обратном пути использует обозначение LY2.
Четырехзначные числа
Иногда перевозчики присваивают рейсам длинные номера. В них могут быть спрятаны дополнительные подсказки.
- Например, если перелет осуществляют две авиакомпании в сотрудничестве, в номере будет указано число больше 3 000.
- Номера рейсов, осуществляемых на пассажирских самолетах, но без пассажиров (например, когда просто нужно перегнать самолет из одного города в другой), обозначаются четырехзначными числами, начинающимися с 9.
Как использовать
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при покупке билетов стоит:
- Выбирать рейсы, обозначенные наименьшими числами, так как они престижнее и часто отличаются более высоким классом обслуживания и лучшими самолетами.
- С осторожностью относиться к рейсам, чей номер больше 2999, так как они производятся авиакомпаниями в сотрудничестве и, планируя отправиться в путь на самолете одного перевозчика, вы можете оказаться в самолете другого (возможно, не соответствующего вашим ожиданиям).
Бонус: самые редкие номера
По словам все того же Патрика Смита, существуют номера рейсов, которые практически невозможно увидеть.
- Работники авиаслужб часто бывают суеверны. Поэтому крайне редко можно встретить номера рейсов 13 и 666.
- Компания American Airlines изменила номер рейса AA11, чтобы он не напоминал пассажирам о теракте 11 сентября.
- Большинство авиакомпаний меняют номера рейсов после трагедий. Например, перевозчик Malaysia Airlines после пропажи самолета, летевшего рейсом MH370, поменяла номер маршрута на 360.
Но иногда и работники авиакомпаний подходят к нумерации рейсов с юмором. Например, однажды компания Finnair удивила своих пассажиров, присвоив одному из рейсов номер 666. Примечательно, что вылетал он в пятницу, 13-го, в 13:00 и направлялся в город Хельсинки, сокращенно обозначающемся как HEL (созвучно с английским hell — «ад»).
Оказывается, во всех этих буквах и цифрах смысла куда больше, чем кажется на первый взгляд. Если у вас остались старые или новые билеты на самолеты, напишите обозначения рейсов в комментариях. Давайте попробуем расшифровать их вместе.