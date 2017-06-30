Простая причина, почему просят поднимать шторки иллюминатора при взлете и посадке
В начале и конце полета мы выполняем указания стюардесс, одно из которых — поднять шторку иллюминатора. Многие задаются вопросом: почему нельзя оставить иллюминатор закрытым?
AdMe.ru узнал причину, по которой нельзя пренебрегать этим правилом.
Взлет и посадка считаются самыми аварийно-опасными этапами, когда все должно быть под полным контролем экипажа. Через иллюминатор видно, что происходит за бортом, поэтому пассажир или бортпроводник могут заметить, что что-то случилось, и сообщить о нештатной ситуации.
Во время дневных рейсов при взлете и посадке главное освещение самолета выключено, поэтому в случае аварии иллюминаторы будут единственным источником света. К тому же при поднятых шторках глаза человека привыкают к дневному освещению, и в чрезвычайной ситуации сориентироваться будет проще.
Через открытый иллюминатор спасатели в случае необходимости смогут увидеть обстановку в самолете и принять правильное решение, чтобы помочь с эвакуацией.
Пластиковая шторка иллюминатора может стать причиной травм. При очень жесткой посадке пластик раскалывается и его осколки могут повредить лицо или части тела.
Согласно инструкции у экипажа есть всего 90 секунд на эвакуацию пассажиров из самолета, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности во время полета: открыть шторку иллюминатора совсем не сложно.
Фото на превью depositphotos