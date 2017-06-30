Простая причина, почему просят поднимать шторки иллюминатора при взлете и посадке

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В начале и конце полета мы выполняем указания стюардесс, одно из которых — поднять шторку иллюминатора. Многие задаются вопросом: почему нельзя оставить иллюминатор закрытым?

AdMe.ru узнал причину, по которой нельзя пренебрегать этим правилом.