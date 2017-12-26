21 фото о том, как живет иранская элита

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Пока весь мир сотрясают новости о бедных районах Ирана, которым нужна гуманитарная помощь и в которых фотографы делают душераздирающие фото бедных жителей, богатые дети в этой стране живут без лишений и проводят время так, как им хочется. Им по карману брендовые сумочки и платья, самые дорогие машины, обеды в роскошных ресторанах. Почти каждый день можно устраивать вечеринки у личного бассейна, выгуливать вечерние платья и кататься на собственных лошадях. Как именно живет золотая прослойка общества в стране, которая никак не ассоциируется с богачами, можно увидеть в инстаграм-фото самих детей, которые AdMe.ru подобрал для вас.

Рестораны

У богатых детей нет проблем с выбором места для обеда или ужина, ведь перед ними открыты двери всех роскошных ресторанов. Например, известный в Ширазе Shapouri Pavilion Garden с немаленьким средним чеком, в который можно войти только через парк (вход в который тоже платный), пользуется у золотых деток огромной популярностью.

И неудивительно, ведь обедать рядом с такими видами — сплошное удовольствие.

Еще один ресторан с прекрасными видами и дорогой кухней — Sam Center — тоже в ходу у золотой молодежи. Тут можно и сумочкой Louis Vuitton похвастаться, ведь вокруг такие же богачи.

Развлечения

Верховая езда всегда популярна в высших кругах. Тем более что чаще всего родители могут купить ребенку собственных лошадок.

В большинстве случаев у богатых детей много свободного времени. И даже когда это не так, они находят час-другой на крутые развлечения. Экстремальные виды спорта, гонки с друзьями на водных мотоциклах и другие идеи в ходу у золотой молодежи.

Отдых

Вечеринки в личных бассейнах — это тренд. Ведь можно и хорошей погодой насладиться, и сделать крутые фото в инстаграм, и даже ехать никуда не надо, потому что обычно огромные бассейны есть в собственном или загородном доме.

Встретиться с подружкой и отдохнуть на обширной территории у дома — тоже хорошая идея. Тем более что обычно богатые иранцы не жалеют денег на обустройство: гамаки, беседки, оборудование для гриля, джакузи в бассейне — насладиться всем этим можно, просто выйдя из дома.

Еще лучше — позвать большую компанию и устроить возле бассейна вечеринку.

И куда же без пафосных фото?

Но без веселья такой отдых тоже не обходится.

Но и поехать к океану, позагорать на пляже и покататься на своей яхте богатые дети тоже не против.

Автомобили

Кажется, что богатые дети Ирана считают, что чем солиднее выглядит авто, тем ты круче. Поэтому они чаще всего выбирают вызывающие цвета (например, золотистый) и не стесняются хвастаться своим сокровищем.

Девушки от мужчин тоже не отстают.

Вечеринки

Званые вечера с гостями в дорогих нарядах не совсем вяжутся с устоявшимися представлениями об Иране. Но богатые люди позволяют себе устраивать роскошные вечеринки и создавать свой отдельный мир.

Тусовки в вечерних платьях, с шампанским и шикарным ужином тоже часто проходят на свежем воздухе у бассейна. Тут уже можно «выгулять» не купальники, а дорогие платья от известных модельеров.

Шопинг

Богатых детей можно нередко встретить в дорогих бутиках с одеждой и в известных магазинах косметики.

Стильная одежда

А шопинг золотая молодежь ценит еще и потому, что для нее важно выглядеть на все 100 %. Они стараются и внести в гардероб нотку национальности, и соответствовать модным трендам.

Покупки можно выгулять в дорогих ресторанах с прекрасным видом.

Золотая молодежь знает, как выглядеть с иголочки, даже учитывая религиозные ограничения. Они не стесняются делать сотни фото в инстаграм, чтобы показать всем свой немаленький гардероб.

Не только о деньгах

Но и о проблемах, которые есть в мире, богатые дети Ирана помнят. Мы не знаем, что на самом деле скрывается за их фотографиями роскошной жизни, но такие снимки все-таки дают понять, что думают они не только о деньгах.