Посмотрите, как живет государство, о котором все слышали, но никто ничего не знает

Марокко находится всего в нескольких километрах от Европы, но жизнь там течет совсем по-другому. Это не только родина самых вкусных мандаринов, но и многовековые традиции, архитектурные шедевры и необыкновенные пейзажи.

AdMe.ru собрал 13 удивительных фактов о стране с особой атмосферой.

1. В Марокко находится самый старый в мире университет

Cамый старый в мире университет был открыт еще в 859 году. Основан он дочерью богатого купца Фатимой аль-Фихри. В отличие от европейской традиции, старинные арабские университеты не выдавали дипломов от имени заведения: упор ставился на обучении у индивидуальных наставников. Только в 1947 году Аль-Карауин стал «университетом» в европейском понимании этого слова.

2. В Африке есть снег

Зимой в Марокко можно кататься на лыжах, санках и сноубордах и лепить снеговиков. Среди Атласских гор в 75 км от Марракеша имеется комфортабельный горнолыжный курорт Укаймеден. Снег лежит с декабря по начало апреля.

3. В Марокко снимается огромное количество популярных фильмов и сериалов

Красота местных пейзажей не могла оставить равнодушными самых знаменитых режиссеров. Начиная с 60-х годов и с легендарного фильма «Лоуренс Аравийский», ежегодно здесь оживают сотни кинокартин. В 1983 году была создана одна из крупнейших киностудий в мире — «Атлас». Именно здесь снимали фильмы «Гладиатор», «Александр», «007: Спектр» и культовый сериал «Игра престолов».

4. Здесь нельзя выбрасывать хлеб

Марокканцы употребляют много хлеба, и во всех семьях к нему относятся очень уважительно. Остатки несъеденного хлеба идут на корм скоту. Если в семье нет хозяйства, то старый хлеб можно обменять, например, на моющие средства для дома.

5. Выливать горячую воду в раковину запрещено

Этот запрет никак не связан с конструкцией труб. В Марокко верят, что джинны обитают в местах с водой: общественные бани, стоки, раковины и т.д. Бытует мнение, что, вылив горячую воду в раковину, вы рассердите джиннов. Поэтому, сливая кипяток, необходимо открыть кран с холодной водой.

6. Марокко ближе к Европе, чем кажется

Гибралтарский пролив отделяет Марокко от Европы всего на 16 км. Стоя на берегу Марокко, можно наблюдать за движением машин в Испании. А два испанских анклава, Сеута и Мелилья, расположились на территории самого королевства. Так что можно попасть в Европу, не покидая Марокко.

7. Сейчас в Марокко 2967 год

Большинство жителей страны — берберы, и у них сейчас 2967 год. Хотя само королевство официально живет по общему для всей планеты летоисчислению, в 2011 году в Марокко тамазихский (берберский) язык стал государственным языком наряду с арабским.

8. Здесь нельзя отказываться от мяса

В Марокко мясо, как и чай, играет важную роль в отношениях между гостем и хозяином. Отказ от мяса считается грубостью. Также не следует есть левой рукой, т. к. левая рука считается «нечистой». Есть нужно только правой рукой, используя большой, указательный и средний пальцы.

9. Печень вместо сердца

Символом любви в Марокко является не сердце, как мы привыкли, а печень. Полагают, что здоровая печень помогает пищеварению и способствует благополучию. Фраза «вы покорили мою печень» означает признание в любви.

10. Дерево, которое используется для отделки салонов автомобилей Rolls-Royce, растет только в Марокко

Красно-коричневая марокканская туя произрастает только в предгорьях Атласских гор. Эту редкую и очень красивую древесину используют для изготовления приборных панелей в автомобилях Rolls-Royce, Mercedes и BMW.

11. Отсутствие месторождений газа и нефти

Из-за отсутствия месторождений газа и нефти ведется активная деятельность по освоению альтернативных источников энергии. Король Мухаммед VI запустил заключительный фрагмент концентратора солнечной энергии в Сахаре. Это высокотехнологичное сооружение стало крупнейшей солнечной станцией во всем мире.

12. В Марокко есть город, который окрашен в синий цвет

В Марокко существует город, окрашенный в синий цвет. Шефшауэн стал местом, в котором еврейская община нашла свое убежище от гонений. Именно они перекрасили постройки в синий (священный) цвет. Современные марокканцы к покраске города относятся со всей серьезностью — в синий цвет окрашиваются тротуары, мостовые, лавки, заборы и т.д.

13. Не восхищайтесь предметами в доме

Если вас пригласили в гости и вам понравилась какая-нибудь вещь в доме, то воздержитесь от восхищения. В противном случае вас попросят забрать этот предмет с собой. Это страх перед сглазом: считается, что в доме нельзя держать вещи, которые могут вызвать зависть.

Фото на превью depositphotos

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