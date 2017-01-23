Посмотрите, как выглядит самая дорогая еда в мире
Представления о том, что такое дорогая еда, очень разнятся. Для одних это красная рыба, для других — редкие белые трюфели. Однако есть еще целый ряд других продуктов, ценник которых точно заставит вас удивиться.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть, как выглядят 10 самых дорогих продуктов питания в мире.
1. Гриб мацутакэ
Редкость этих грибов поднимает их цену до $ 600 долларов за 1 кг. Мацутакэ родом из Японии и растут в нескольких азиатских странах, но их численность значительно сократили насекомые, уничтожающие деревья, в тени которых обычно растут эти грибы. Так как способа культивировать мацутакэ нет, есть вероятность, что они могут вообще исчезнуть с лица Земли.
Источник: japanguidebook.com
2. Кофе копи-лувак
Этот кофе производится в промышленных масштабах в Индонезии, на Филиппинах и в Южной Индии. Копи-лувак — самый дорогой кофе в мире. Его стоимость колеблется от $ 250 до 1 200 за 1 кг. Известен своим специфическим способом обработки.
3. Икра белуг-альбиносов
1 кг такой икры стоит 8 500 евро. Белуга-альбинос — это крупная осетровая рыба, которая водится в Каспийском море. Стоимость ее настолько высока из-за того, что белуги-альбиносы мечут свою икру золотистого цвета крайне редко — приблизительно раз в 100 лет.
4. Суп из ласточкиных гнезд
Гнезда этих птиц состоят практически из одной слюны без каких-либо примесей или растительных включений. Именно за это и ценятся пернатые: их гнезда — лакомый деликатес в китайской кухне. Высокая цена объясняется просто: сбор ласточкиных гнезд является довольно опасным занятием. Птицы вьют себе домики на отвесных скалах, где велик риск сорваться. Стоимость такого деликатеса составляет до $ 3 000 за 1 кг.
5. Шафран
Стоимость этой приправы может составлять от $ 400 до 1 000 за 1 кг. Объясняется это тем, что цветет шафран только в осеннее время и всего лишь 7 дней в году. Его сбор и дальнейшую обработку осуществляют вручную. А чтобы собрать 1 кг шафрана, сборщикам необходимо сорвать около 300 тыс. цветков этого растения.
6. Белые трюфели
Высокая стоимость этих грибов объясняется специфичными условиями для их роста, методом сбора, хранения и, конечно же, утонченным вкусом и ароматом. В Европе 1 кг белых трюфелей составляет около 2 000 евро.
7. Черная курица аям цемани
Кур аям цемани разводят в Индонезии, но в другие страны не поставляют из-за опасности распространения птичьего гриппа. Порода таких птиц настолько редка, что один цыпленок в самой Индонезии стоит около $ 200. А за ее пределами цена может достигать нескольких тысяч.
8. Стейк из мяса японской мраморной говядины Вагю
Стейк Wagyu A4 из японской мраморной говядины — это один из самых вкусных, знаменитых и дорогих деликатесов мира. Он обладает удивительным ароматом, богатейшей мраморностью А4 (из максимально возможных А5) и знаменитой маслянистой текстурой. Чистокровным бычкам породы Вагю на их родине в Японии делают массаж, поят пивом, ставят классическую музыку. Стоимость 1 кг такого мяса достигает $ 450.
9. Сыровяленый хамон
Самый дорогой свиной окорок — хамон иберико родом из Испании. Именно там пасутся черные свиньи иберийской породы, которых кормят исключительно желудями и для которых отведены огромные пастбища. Цена 1 кг сыровяленого хамона колеблется в районе 365 евро.
10. Лосиный сыр
Одним из самых дорогих сыров является лосиный сыр, производимый только в одном месте — на ферме Moose House в Швеции. Для его производства используется лосиное молоко. По цвету лосиный сыр белый, внешне напоминает фету. Стоимость такого сыра составляет 1 000 евро за 1 кг, и производится он в очень ограниченных количествах.
Фото на превью orenmama.ru