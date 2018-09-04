Посмотрите, какое мороженое едят люди в разных странах мира

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Вы когда-нибудь пробовали мороженое со вкусом бычьих потрохов или красной фасоли? А может быть, лакомились светящимся десертом или мороженым, которое умеет менять цвет? Если вам кажется, что такие блюда — нечто из области фантастики, загляните в нашу подборку. Вы убедитесь, что у различных народов разные представления о том, что такое мороженое.

AdMe.ru собрал самые удивительные холодные десерты со всего света, чтобы показать: мир мороженого выходит далеко за пределы традиционного пломбира и даже итальянского джелато.

Мороженое моти из клейкого риса (Япония)

Мороженое моти — это японский холодный десерт на основе клейкого риса моти. Напоминает небольшую клецку из рисового теста, в которую завернули шарик мороженого. Оно придает лакомству вкус, в то время как моти отвечает за сладость и текстуру.

Спагетти-айс (Германия)

Этот десерт придумали в 1969 году. Лакомство имитирует блюдо из макарон. Подают мороженое-спагетти обычно под клубничным топингом, который «изображает» томатный соус в пасте.

Мороженое в хлебе (Сингапур)

К уличным продавцам этого мороженого в Сингапуре выстраивается огромная очередь. Торговец берет огромный брикет мороженого и отрезает от него кусок. После чего заворачивает его в хлеб для тостов и протягивает покупателю. Другой вариант — вместо белого хлеба завернуть десерт в вафли.

Палетас (Мексика)

Мексиканское мороженое заслужило славу самого натурального, ведь его делают не просто со вкусом фруктов, а непосредственно из них. Такое лакомство наполнено крупными кусками фруктов, к тому же оно не грешит приторной сладостью. То, что нужно в жаркий день.

«Готическое» мороженое (США, Лос-Анджелес)

Небольшой семейный бизнес из Лос-Анджелеса производит лакомство, которое уже покорило соцсети. В интернете это мороженое прозвали готическим. Интересные вкусы (например, вишня в шоколаде) и стильный дизайн десерта сделали его невероятно популярным.

Кульфи (Индия)

Кульфи называют традиционным индийским мороженым. Действительно, по внешнему виду и вкусу этот десерт очень его напоминает. Но кульфи более плотное по консистенции и жирное. И тает дольше. Чаще всего кульфи готовят с кардамоном, шафраном, фисташками.

Мороженое в сладкой вате (Канада)

Канадский магазин десертов Sugar Sugar в Сарнии (Онтарио) предлагает отведать мороженое, завернутое в сладкую вату наподобие буррито.

Айс качанг (Малайзия и Сингапур)

Главные ингредиенты этого десерта — тертый лед и красная фасоль. Раньше этих двух составляющих было достаточно для полноценного блюда, но сейчас список ингредиентов сильно расширился и айс качанг поражает разнообразием вкусов и цветов.

Мороженое-хамелеон (Испания)

В 2014 году испанский профессор физики Мануэль Линарес (Manuel Linares) создал необыкновенное мороженое, которое меняет цвет, пока вы его едите. В лотке на прилавке холодное лакомство голубого цвета, как только его положили в рожок — почти фиолетового. А когда мороженое начинает таять, то цвет меняется до ярко-розового. Как уверяет создатель, мороженое состоит из натуральных ингредиентов.

Фалуде (Иран)

Фалуде — это замороженные с соком лайма и розовой водой нити пищевого крахмала. Кстати, возможно, это одно из самых первых видов мороженого в мире: это лакомство известно аж с V века до н. э.

Мороженое из каштанов (Франция)

Каштаны — одна из визитных карточек французской национальной кухни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот ингредиент часто добавляют и в мороженое. Интересно, каково оно на вкус?

Цветы джелато (Австралия)

Австралийское кафе-мороженое I-Creamy Artisan Gelato предлагает своим покупателям яркие букеты. Здесь превращают мороженое в настоящее произведение искусства. Кроме того, цветы обладают еще и отменным вкусом — эти творения удостоены нескольких наград.

Мороженое со вкусом хаггис (Великобритания)

Национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов с луком, толокном и салом нашло воплощение и в странноватом мороженом. Отведать его можно, например, в лондонском кафе-мороженом «Мореллис» (Morelli’s).

Акутак (Аляска)

Акутак, или эскимосское мороженое, — традиционное блюдо эскимосов Северной Канады и Аляски. Готовят десерт на основе жира северного оленя, лося, моржа или тюленя и добавляют туда различные ингредиенты: ягоды, травы, коренья. Сахар используют как подсластитель. Все составляющие перемешивают и охлаждают. Сегодня животные жиры в акутаке активно заменяют растительными.

Неоновое мороженое (Австралия)

Три года назад компания из Мельбурна 196 Below представила мороженое, которое светится в темноте. Эта веселая сладость готовится с помощью жидкого азота. Что ж, любопытный десерт для модных вечеринок.

Дондурма (Турция)

Этот тягучий турецкий десерт готовят из молока, сахара, мастики и салепа — традиционного турецкого напитка из клубней ятрышника. Дондурму отличают твердая текстура и липкость. Она тает гораздо медленней, чем обычное мороженое. И иногда этот десерт даже едят при помощи ножа и вилки. Кстати, вряд ли вам удастся купить рожок такого лакомства без предварительного шоу. Смотрите сами.

Бонус: кафе-мороженое с самым большим количеством вкусов (Венесуэла)

Кафе-мороженому Heladería Coromoto в венесуэльском городе Мерида включено в Книгу рекордов Гиннесса: заведение предлагает своим посетителям выбрать мороженое из 860 различных вкусов! Задача кажется трудновыполнимой.

А вы пробовали какое-нибудь мороженое из нашего списка? Или, возможно, в путешествии вам доводилось отведать другие удивительные холодные лакомства? Расскажите в комментариях.