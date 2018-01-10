10 отличий детства в Северной Корее от детства в других странах
Повседневность Северной Кореи скрыта от посторонних глаз, но иногда занавес приподнимается и нам удается подсмотреть, как проводят свои будни взрослые граждане. А вот о самых маленьких известно в разы меньше, да и есть ли в их жизни что-то резко отличное от жизни наших детей?
Мы в AdMe.ru нашли ответ на этот вопрос и делимся с вами 10 интересными фактами о том, как проходит детство в самой закрытой стране мира.
- Первое, что получает новорожденный, — социальный статус, или сонбун. Таким образом государство сразу причисляет младенца к «лояльному», «колеблющемуся» или «враждебному» слою населения. Сонбун передается от отца и определяет, где ребенок будет учиться, в какой университет поступит и сможет ли он стать членом Трудовой партии.
- Образование начинается с детского сада. С 4 лет дети ходят в садик по желанию родителей, а вот с 5 — согласно обязательной образовательной программе. Посещать детский сад в течение года должен каждый ребенок, который собирается в 1-й класс.
- В приютах живут дети, у которых есть родители. Все потому, что молодые пары часто не справляются с материальным обеспечением детей. Случается, что и сирот, которых взяли в семью, возвращают в приют по той же причине.
- В школах преподают биографии лидеров страны и русский язык. Отдельные занятия также посвящаются прославлению революционной деятельности Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Изучают не только русский, но и английский язык, правда, на довольно низком уровне из-за отказа от зарубежных учебников. В 10 лет все школьники без исключения вступают в Союз детей Кореи и с этого момента начинают посещать политико-идеологические собрания.
- Идеологическая пропаганда на уроках и классных мероприятиях. В школьных коридорах — агитационные плакаты, в учебниках — патриотические лозунги. На утренниках дети разыгрывают сценки с явным политическим подтекстом, а по большим праздникам проходят детские парады, где школьники, одетые в военную форму, маршируют и разъезжают на машинках с картонными ракетными установками.
- Детей берут на публичные казни. Что поделать, такой, казалось бы, травмирующий опыт считается нормальным и даже необходимым для маленьких граждан Северной Кореи. Кроме этого, дети иногда участвуют в доносах.
- Тяжелый детский труд в порядке вещей. Школьники собирают урожай, вырубают деревья, бьют и переносят горные породы и даже работают на стройке. Как и у взрослых, у детей есть «трудовая норма», за невыполнение которой вполне могут оштрафовать.
- Игрушки на военную тематику. Конечно, в магазинах продаются и куклы, и зайчики, но также много игрушечных танков, вертолетов и автоматов. Считается, что такие игрушки помогают воспитывать в маленьких корейцах дух патриотизма.
- Свой досуг дети проводят в кружках по интересам. К примеру, в центре Пхеньяна стоит Дворец школьников, где можно поучиться компьютерной грамотности, музыке и рисованию, заняться любым видом спорта и многим другим. Пожалуй, именно отсюда выходят будущие участники самого грандиозного в мире фестиваля «Ариран». В маленьких районах такие кружки тоже есть, обычно они прикреплены к школам. Результатом детских стараний становятся красочные отчетные концерты.
- Развлечений для детей больше, чем кажется. Если есть деньги, можно сходить в кино на 3D-сеанс, в зоопарк, океанариум или парк аттракционов. Если денег нет, то по телевизору тоже показывают мультфильмы, правда, исключительно корейского производства. Часто проходят фестивали, которые радуют детей яркими красками, музыкой и обилием сладостей. А в будни, конечно, настроение всегда поднимут лучшие друзья.
В общем, детство даже в Северной Корее остается просто детством, пусть и не таким беззаботным, как мы привыкли, но все же радостным и веселым.
Фото на превью childlaborinnorthkorea, childlaborinnorthkorea