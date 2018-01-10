10 отличий детства в Северной Корее от детства в других странах

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Повседневность Северной Кореи скрыта от посторонних глаз, но иногда занавес приподнимается и нам удается подсмотреть, как проводят свои будни взрослые граждане. А вот о самых маленьких известно в разы меньше, да и есть ли в их жизни что-то резко отличное от жизни наших детей?

Мы в AdMe.ru нашли ответ на этот вопрос и делимся с вами 10 интересными фактами о том, как проходит детство в самой закрытой стране мира.