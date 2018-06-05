Посмотрите, как отмечают окончание школы выпускники в разных странах мира

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Май и июнь — традиционная пора выпускных, волна которых прокатывается по всему миру. Для теперь уже бывших школьников это важный момент, и все они стремятся с размахом отметить праздник, символизирующий их переход во взрослую жизнь.

AdMe.ru собрал для вас самые яркие традиции выпускников из разных стран мира.

Дания

В Дании последний школьный день отмечают с поистине национальным размахом, а готовятся к нему сильно заранее. Во-первых, выпускники выбирают себе карнавальные костюмы. Во-вторых, в каждом городе в честь вчерашних школьников устраивают яркий и многолюдный парад.

Еще одна необычная традиция — разгульные поездки по городским улицам на больших открытых грузовиках. Выпускники загружаются в кузов и шумно и весело объезжают свои дома, чтобы родители каждого ученика тоже отметили вместе с ними окончание школы.

Мальта

На Мальте выпускники для празднования окончания учебы тоже привлекают транспорт, правда, не такой брутальный, как их северные сверстники. На острове принято арендовать 2-этажные автобусы с открытой верхней «палубой» и колесить на них по округе, предаваясь беззаботному веселью.

Швеция

Шведские выпускники поголовно надевают в последний школьный день традиционную белую фуражку, на подкладке которой их соученики и преподаватели оставляют памятные надписи. А после торжественной части бывшие школяры переоблачаются в яркие комбинезоны, колесят в открытых арендованных автобусах и фургонах в компании одноклассников и устраивают массовые пешеходные процессии.

Россия

В России к организации выпускных торжеств подошли масштабно: ежегодно в Санкт-Петербурге для выпускников со всей страны проводится праздник «Алые паруса», включающий в себя концерт на главной площади города, грандиозное светопиротехническое шоу в акватории Невы и — гвоздь программы — проход вдоль набережных корабля с алыми парусами, что символизирует собой надежду.

А еще у российских выпускниц принято надевать на последний звонок ретро-форму советских времен: коричневое платье с белыми воротничком, нарядный фартук и банты.

Германия

В Германии существует традиция, по которой ученики каждого выпускного класса придумывают себе гимн и эмблему (или же, как вариант, обыгрывают атрибутику из любимого фильма).

Италия

В Италии, а именно в Венеции, в последние годы стало модным в конце выпускного бала запускать в небо бумажные фонарики.

США

Апогеем выпускных мероприятий в США является бал в честь окончания учебного года. Для выпускников это целое событие, к которому долго и тщательно готовятся, в том числе выбирают себе пару и наряд. При этом по традиции молодые люди дарят своим спутницам браслет в виде букетика, который должен быть обязательно в тон платью.

Польша

Для польских выпускников праздник по случаю окончания школы также проводится в форме роскошного бала, но со своими традициями: бал обязательно начинается с полонеза — торжественного польского танца-шествия, а выпускницы, помимо элегантного платья, обязательно надевают красные подвязки.

Малайзия

Малайзийские выпускники придумали в честь своего праздника обсыпать и обливать друг друга цветными красками, как на фестивале Холи. Согласно верованию, чем больше человек обсыпан цветными порошками, тем больше благословения он получает от окружающих, и школьники справедливо считают, что такое благословение пригодится им во взрослой жизни.

Аргентина

В Аргентине выпускников тоже обильно поливают, но не краской, а сиропами, йогуртами, кетчупом и другими жидкими продуктами. А еще надрезают им одежду ножницами. Неудивительно, что на праздник все приходят не в дорогих нарядах, а в обычных джинсах и футболках!

Вьетнам

Вьетнамские выпускники отмечают последний день школьной учебы, запуская в небо разноцветные воздушные шары. Конечно, подобное символическое развлечение практикуется и в других странах, но именно во Вьетнаме оно выглядит наиболее красочно и масштабно, поскольку в церемонии участвует не только непосредственно выпускной класс, но и вся школа.

И вне зависимости от страны проживания все выпускники мира на свой последний звонок трогательно прощаются и подписывают друг другу на память альбомы, открытки и даже рубашки и футболки.

А чем вам запомнился ваш школьный выпускной?