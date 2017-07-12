Посмотрите, как живут студенты в разных странах мира

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Фотограф Хенни Боогерт (Henny Boogert) в международном фотопроекте «Изображения» (ImagesConnect) доказывает, что между студентами разных стран гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Кроме стремления к постоянному движению вперед это их жилье, которое чаще всего состоит из кровати, плакатов на стене и беспорядка. Мы в AdMe.ru предлагаем вам познакомиться с некоторыми из героев этого проекта поближе. К сожалению, не все студенческие комнаты автор проекта описал подробно, оставив нам возможность самим придумать истории.

Кения

После давления ООН правительство Кении в 2003 году внедрило бесплатное образование в начальных школах. Однако для создания школ и оплаты учителей денег недостаточно. Классы переполнены, но качество образования низкое.

Индия

Несмотря на растущие инвестиции в образование, университеты Индии сталкиваются с серьезными проблемами. Премьер-министр Манмохан Синг заявил в 2008 году: «Наша университетская система находится в аварийном состоянии. Почти в половине районов страны охват высшего образования невероятно низок, почти 2/3 наших университетов и 90 % наших колледжей оцениваются ниже среднего по параметрам качества. Есть жалобы на фаворитизм и коррупцию».

Нидерланды

Студенты оплачивают обучение, но в то же время получают грант от правительства. Уровень гранта одинаков для всех учащихся, но молодые люди из бедных семей имеют право на дополнительные деньги. Первые 4 года учебы деньги можно рассматривать как подарок. В течение других лет обучения грант превращается в кредит. Недавние исследования показали, что уходит до нескольких десятилетий, прежде чем студенты возвратят кредит, а долг мешает, когда они хотят купить дом или подать заявку на ипотеку.

Куба

Образование в Кубе бесплатное. Студенты с большей вероятностью будут учиться, когда докажут, что они верны «целям Кубы» и проявляют лояльность к коммунистической партии. Это зарегистрировано с первого дня, когда ученик приходит еще в начальную школу. После окончания обучения нет гарантии построения успешной карьеры. Есть кубинцы с высшим образованием, которые работают уборщиками.

Филиппины

Примерно 27 % филиппинцев не имеют начального образования, хотя оно бесплатное. Причиной этого является отсутствие школьных зданий в сельской местности и то, что уроки преподают на английском языке, а дома дети говорят на родном. Тем не менее согласно официальным данным правительства, уровень неграмотности низкий: дети учатся у родителей и друзей. Колледж доступен только для элиты и для детей с родителями, которые готовы принести ради этого определенные жертвы.

Россия

В России очень много вузов. В дополнение к 665 государственным университетам существует 450 частных гражданских университетских учреждений, лицензированных Министерством образования, с более чем 625 тыс. факультетов. В 2008 году президент Дмитрий Медведев сказал: «Эта сумма не существует нигде в мире, она может оказаться слишком высокой даже для Китая. Последствия очевидны: снижение стандартов образования».

Молдова

Молдова является одной из беднейших стран Европы, однако имеет самый высокий рейтинг в Европе по расходам на образование — 9,6 % ВВП. Но, к сожалению, эти деньги не помогли ни одному из их колледжей войти в список 700 лучших университетов в мире. Тем не менее число студентов на 10 тыс. жителей в Молдове постоянно растет с момента распада Советского Союза, достигнув 217 в 2000–2001 годах и 351 в 2005–2006 годах.

Боливия

Согласно закону, принятому в декабре 2010 года, все школьники в Боливии должны изучать кечуа, аймару или какой-либо другой язык коренных народов, а также испанский и иностранный язык. Страна, по словам президента Моралеса, должна уважать и изучать местные культуры. Чтобы доказать, что он серьезно относится к этой проблеме, Моралес также распорядился о строительстве 3 новых университетов, в частности для учащихся из числа коренных народов в сельских районах.

Гонконг

Италия

Германия

Таиланд

В своем проекте Хенни не только делает фотографии студентов, но и берет у них небольшое интервью. Он делает это, чтобы студенты во всем мире могли стать ближе, чтобы их вдохновляли истории друг друга. Также Хенни мечтает снять продолжение этого проекта и посетить новые страны. Если вы тоже хотите, чтобы эта идея воплотилась в жизнь, можно оказать помощь автору проекта. Это может быть спонсорская помощь, предоставление мест для выставок, партнерские отношения.