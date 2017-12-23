Посмотрите, как европейцы встречают Рождество. Выглядит пострашнее Хеллоуина
Мы привыкли воспринимать Рождество как доброе и сказочное семейное торжество. Но не все знают, что корни этого всеми любимого праздника уходят в древние мрачные языческие традиции. В европейском фольклоре время перед Рождеством считалось самым страшным в году, люди верили, что из потустороннего мира приходили всякие сверхъестественные монстры.
AdMe.ru расскажет вам о традиции переодевания в пугающие костюмы, которая до сих пор бытует в некоторых уголках Европы.
1. Крампус — злой брат Санты
В германском фольклоре у Святого Николая (прообраза Санты) есть грозный старший брат Крампус. Это волосатое, жуткое, похожее на дьявола существо с рогами и длинным высунутым языком. Крампус выходит на улицы вместе со Святым Николаем, похищает плохих детей, подвешивает на деревья или уносит в пещеру, чтобы съесть.
Крампус похищает непослушных детей.
В Германии, Австрии, Венгрии и др. странах было принято устраивать обряды в его честь. Мужчины наряжались в жуткие и отвратительные костюмы Крампуса, ходили по улице, звеня цепями, розгами, колокольчиками, и до чертиков пугали всех в округе.
Сегодня традиция Крампуса снова становится популярной и во многом напоминает Хеллоуин. Люди наряжаются в устрашающие костюмы Крампуса и других персонажей из фольклора, устраивают маскарадные шествия.
Современное празднование Крампуса, Австрия.
Нуттипукки — финский аналог Крампуса, антипод Йоулупукки.
2. Страшные святки
Святки — это главный зимний праздник, популярный у славян. Традиционно святки делились на 2 недели, первая из которых называлась «страшные вечера». В народе верили, что в это время нечисть свободно разгуливает среди людей.
Современные ряженые. Москва, Россия.
Молодежь особо любила это время, парни становились ряжеными, надевали устрашающие личины и пугали всех подряд, наводили хаос и беспорядок, могли даже что-то украсть или испортить. Девушки гадали на суженого, надеясь, что вырвавшиеся на свободу духи помогут предсказать будущее.
Кукеры (ряженые) в Болгарии.
Бушары (ряженые) в Хорватии.
3. Перхта — рождественская ведьма
Перхта (Берта, Бефана, Грила, Баба Яга и др.) — мифический женский персонаж, известный под разными именами многим европейским народам. Эта отвратительного вида ведьма или великанша пробуждается зимой, наказывает непослушных детей и съедает их подобно Крампусу. Несмотря на это, Перхту чтили как богиню и считали, что она может проявлять как гнев, так и милость.
В канун Рождества ряженые во главе с Перхтой обходили всю округу с устрашающим ревом и дикими танцами.
Носатая Перхта обходит дома, чтобы проверить порядок и наказать ленивых, Австрия.
Двуликое божество Перхта.
Перхтен — карнавальное шествие в Австрии.
Надеемся, после этих фотографий Рождество останется для вас добрым и светлым праздником?
Фото на превью DavosWritesInShortHand/imgur