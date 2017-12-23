Посмотрите, как европейцы встречают Рождество. Выглядит пострашнее Хеллоуина

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Мы привыкли воспринимать Рождество как доброе и сказочное семейное торжество. Но не все знают, что корни этого всеми любимого праздника уходят в древние мрачные языческие традиции. В европейском фольклоре время перед Рождеством считалось самым страшным в году, люди верили, что из потустороннего мира приходили всякие сверхъестественные монстры. AdMe.ru расскажет вам о традиции переодевания в пугающие костюмы, которая до сих пор бытует в некоторых уголках Европы.

1. Крампус — злой брат Санты

В германском фольклоре у Святого Николая (прообраза Санты) есть грозный старший брат Крампус. Это волосатое, жуткое, похожее на дьявола существо с рогами и длинным высунутым языком. Крампус выходит на улицы вместе со Святым Николаем, похищает плохих детей, подвешивает на деревья или уносит в пещеру, чтобы съесть.

Крампус похищает непослушных детей.

В Германии, Австрии, Венгрии и др. странах было принято устраивать обряды в его честь. Мужчины наряжались в жуткие и отвратительные костюмы Крампуса, ходили по улице, звеня цепями, розгами, колокольчиками, и до чертиков пугали всех в округе.

Сегодня традиция Крампуса снова становится популярной и во многом напоминает Хеллоуин. Люди наряжаются в устрашающие костюмы Крампуса и других персонажей из фольклора, устраивают маскарадные шествия.

Современное празднование Крампуса, Австрия.

Нуттипукки — финский аналог Крампуса, антипод Йоулупукки.

2. Страшные святки

Святки — это главный зимний праздник, популярный у славян. Традиционно святки делились на 2 недели, первая из которых называлась «страшные вечера». В народе верили, что в это время нечисть свободно разгуливает среди людей.

Современные ряженые. Москва, Россия.

Молодежь особо любила это время, парни становились ряжеными, надевали устрашающие личины и пугали всех подряд, наводили хаос и беспорядок, могли даже что-то украсть или испортить. Девушки гадали на суженого, надеясь, что вырвавшиеся на свободу духи помогут предсказать будущее.

Кукеры (ряженые) в Болгарии.

Бушары (ряженые) в Хорватии.

3. Перхта — рождественская ведьма

Перхта (Берта, Бефана, Грила, Баба Яга и др.) — мифический женский персонаж, известный под разными именами многим европейским народам. Эта отвратительного вида ведьма или великанша пробуждается зимой, наказывает непослушных детей и съедает их подобно Крампусу. Несмотря на это, Перхту чтили как богиню и считали, что она может проявлять как гнев, так и милость. В канун Рождества ряженые во главе с Перхтой обходили всю округу с устрашающим ревом и дикими танцами.

Носатая Перхта обходит дома, чтобы проверить порядок и наказать ленивых, Австрия.

Двуликое божество Перхта.

Перхтен — карнавальное шествие в Австрии.

Надеемся, после этих фотографий Рождество останется для вас добрым и светлым праздником?