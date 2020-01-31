После выхода «Холодного сердца» маленькая австрийская община стала магнитом для туристов, и это ее разрушает

13 1 11 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Забавный снеговик, милая героиня — ну кому может не понравиться мультик «Холодное сердце»? И все же несмотря на то, что он стал самым кассовым анимационным фильмом в истории, как и его сиквел, в мире есть минимум 800 человек, которые от одного только названия этой ленты приходят в ужас. Это жители небольшой альпийской деревни Гальштат. После выхода «Холодного сердца» в прокат улицы уединенного поселения оказались практически в осаде туристов.

Создавая город Эренделл, да и весь остальной мир мультфильма, команда аниматоров вдохновлялась Джексон Хоулом в Вайоминге, но фанаты ленты почему-то убеждены, что прототипом сказочной страны стал именно Гальштат. Мы в AdMe.ru восторгаемся красотой улочек и строений этой деревушки, а потому с тревогой сообщаем, что к такому наплыву посетителей эта община оказалась не готова, и на то есть 5 причин.

5. Размеры деревни не рассчитаны на большое количество людей

В мультике сказочный замок вмещает огромное количество всевозможных существ. Но в жизни Гальштат — это всего несколько улочек, зажатых скалами с одной стороны и озером с другой. Исследовать деревню вдоль и поперек можно буквально за час.

Здесь проживает всего 780 человек. При этом число туристов варьируется от 3,5 до 10 тыс. в сутки. За год этот живописный уголок посещает около миллиона путешественников. Очевидно, что улицы, проектировавшиеся еще в XVI веке, просто не рассчитаны на такое количество пешеходов. Так что заторы теперь буквально везде.

4. Жители Гальштата никогда не принимали большое количество гостей

«Дроны запрещены. Гальштат не музей. Пожалуйста, проявляйте уважение к местному населению, не заходите на частную территорию, старайтесь громко не кричать, не забывайте выбрасывать мусор в баки. Спасибо за понимание».

До середины XIX века Гальштат был одним из самых изолированных населенных пунктов Европы. Попасть сюда путники могли только по опасной горной тропе или в хорошую погоду по воде на лодке. Даже когда в 90-х годах прошлого столетия здесь проложили шоссе, мало что изменилось. Общину посещали исключительно писатели и художники, восхитившиеся красотами местной природы и архитектуры. По сути, сегодняшний туристический бум чуть ли не первый за всю историю деревни. Местные жители в шоке. Они не привыкли к такому вниманию, а туристы не упускают возможности познакомиться с австрийским образом жизни поближе: вламываются в чужие дома, пробираются на свадьбы и похороны. Чтобы любопытные путешественники не срывали церемонии, местным пришлось нанять вышибал для охраны входов в церковь и на кладбище.

3. Не развита транспортная инфраструктура

Огромное количество туристов, прибывающих в Гальштат на автобусах, перегрузило сети общественного транспорта. Купить билеты сюда практически невозможно, все забронировано на месяцы вперед. А на въездах в город и автобусных станциях постоянные заторы. Горожане потребовали решения проблемы. Так что с мая 2020 года здесь будут регистрировать все туристические рейсы до въезда в город. Пропускать не больше 54 автобусов в сутки и не дольше, чем на 2,5 часа каждый. Местное правительство также запустило мобильное приложение, которое отображает доступные парковочные места и облегчает регистрацию для въезда. Закрываться для посетителей Гальштат будет в 17:00.

2. Не развита туристическая инфраструктура

Кажется, даже местный кот удивлен такому ажиотажу. В 1997 году Гальштат получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. В деревне расположена соляная шахта, которой больше 7 тыс. лет, — она считается самой старой в мире.

А еще здесь расположен старинный склеп Beinhaus, в котором выставлены изукрашенные черепа горожан, некогда живших в Гальштате.

Интересна может быть также архитектура жилых домов. На этом, пожалуй, все. По сути, кроме дивных пейзажей и нескольких коттеджей с собором, здесь ничего и нет. Из-за такой компактности многие посетители считают, что Гальштат не настоящая деревня, а искусственно созданный тематический парк, а значит, за его сохранностью можно не следить так строго. Отсюда вытекает следующая проблема.

1. Большинство исторических построек не защищено от влияния туристов

Попросту говоря, деревянные дома могут вспыхнуть от любой искорки, как это и случилось в конце 2019 года. За один вечер на набережной полностью выгорело 6 домов, каждый из которых можно было назвать памятником архитектуры. Местные жители говорят, что администрация просто не смогла уследить за туристами. К слову, из-за пожара исторический центр Гальштата оказался перекрыт.

Стоит ли говорить, что просьбе администрации туристы не вняли и всем скопом пришли поглазеть на пепелище. А между тем у всех, кто хочет вживую посмотреть на сказочные пейзажи «Холодного сердца», есть альтернатива.

В 2011 году китайский деловой магнат за 700 млн фунтов стерлингов построил точную копию Гальштата в южной провинции Гуандун. И хотя в фонтанах китайской версии деревни плавают карпы, а горы вокруг не так высоки, каждый из посетителей рассказывает об ощущении, будто ты находишься в Европе, а не в Азии.

Все это говорит о том, что Гальштат стал жертвой овертуризма, который приобретает сегодня все более серьезные масштабы. В числе городов, где планируют принять или уже приняли меры, ограничивающие число туристов, Рим, Венеция, Амстердам, Париж, Токио, Брюгге, Мадрид, Киото и др. А где бы вы запретили появляться туристам? Или, быть может, вы убеждены, что человек вправе путешествовать там, где он хочет?