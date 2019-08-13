Пользователи сети составили рейтинг самых дружелюбных стран. Вот первые 10 из них

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Хотели бы вы жить, работать или учиться в другой стране? А может, вы страстно желаете отправиться на край света, но боитесь неизвестности? InterNations, крупнейшее сообщество людей, которые живут и работают за рубежом, составило рейтинг государств, где иностранцу будет проще всего адаптироваться.

Мы в AdMe.ru любим путешествия, поэтому с жадностью проштудировали список из 25 позиций и познакомим вас с десяткой наиболее дружелюбных стран мира.

Критерии оценки

Команда InterNations составила рейтинг на основе опроса 13 000 членов сообщества. Все они представители 188 стран. Участникам исследования предлагали описать местных жителей, в итоге было выявлено 3 критерия: дружелюбие по отношению к экспатам (и путешественникам), насколько легко заводить новых друзей и желание эмигрантов остаться в этой стране навсегда. Любопытно, что в топ-25 не попали такие популярные направления, как Франция (55-е место), Италия (41-е место) и Греция (32-е место). Скандинавские страны, которые считаются самыми счастливыми в мире, оказались в 5-й десятке.

10. Канада

Готовы остаться навсегда: 45 %

45 % Дружелюбное отношение к экспатам: 81 %

81 % Простота новых знакомств: 43 %

Канадцы считаются очень вежливым народом без предубеждений и с высоким уровнем терпимости. В стране проживают 35 млн человек, а интересные для посещения места не ограничиваются Ванкувером. Туристов порадуют Ниагарский водопад, базилика Нотр-Дам де Монреаль и хоккейные матчи в сезон. А еще можно заглянуть в музей «Мир науки»: внутри него 6 экспозиций с интерактивными экспонатами (с некоторыми можно даже ставить эксперименты!).

9. Вьетнам

Готовы остаться навсегда: 16 %

16 % Дружелюбное отношение к экспатам: 83 %

83 % Простота новых знакомств: 56 %

Помимо теплого климата (столбик термометра редко опускается ниже +15 °С) страна отличается безопасностью. Отправляясь во Вьетнам, будьте внимательны на дорогах: местные неохотно соблюдают ПДД, поэтому дорожно-транспортные происшествия являются одной из главных причин смертности молодых людей. Из интересного — подземные лабиринты, религиозные сооружения (как пагоды, так и католические храмы), древние цитадели и гробницы.

8. Колумбия

Готовы остаться навсегда: 33 %

33 % Дружелюбное отношение к экспатам: 87 %

87 % Простота новых знакомств: 62 %

В массовом сознании Колумбия ассоциируется с высокой криминогенной обстановкой и наркотрафиком. Однако большая часть страны вполне подходит для путешествий. Колумбийцы любят и уважают национальную музыку, поэтому с удовольствием знакомят приезжих с нею. А еще тут несколько природных парков, город-порт Картахена с сохранившейся средневековой архитектурой и колоритными улочками.

7. Оман

Готовы остаться навсегда: 12 %

12 % Дружелюбное отношение к экспатам: 86 %

86 % Простота новых знакомств: 60 %

Не самое раскрученное направление для массового туриста. Однако власти султаната активно занимаются его популяризацией: с каждым годом сюда приезжает все больше путешественников. Здесь есть на что посмотреть любителю древностей, исследователю природы (можно даже побывать в настоящей пещере), а также тем, кто привык проводить отпуск на пляже. Кстати, Оман отличается либеральными законами по отношению к женщинам.

6. Коста-Рика

Готовы остаться навсегда: 48 %

48 % Дружелюбное отношение к экспатам: 87 %

87 % Простота новых знакомств: 78 %

Коста-Рика привлекает не столько историческим прошлым, сколько живописными пейзажами, пляжами, джунглями и вулканами. В стране насчитывается 28 национальных парков, 3 из которых включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Интересно будет и тем, кто предпочитает городской туризм и любование архитектурными красотами.

5. Бахрейн

Готовы остаться навсегда: 11 %

11 % Дружелюбное отношение к экспатам: 86 %

86 % Простота новых знакомств: 55 %

Еще одно мусульманское и островное государство в списке. Города вырастают прямо посреди пустыни, а в архитектуре и культуре сплетаются история и современность. Здесь просто сориентироваться, даже если вы не знаете арабского языка, так как английский широко распространен. Кстати, в стране очень низкий уровень преступности.

4. Камбоджа

Готовы остаться навсегда: 23 %

23 % Дружелюбное отношение к экспатам: 92 %

92 % Простота новых знакомств: 59 %

Излюбленное место зимовки фрилансеров не вошло в топ-3. Кхмеры свободно изъясняются по-английски и по-французски, а улыбка играет большую роль в коммуникации. Если хотите погреться на песочке близ моря, отправляйтесь в Сиануквиль. Больше по душе экскурсионный туризм? Тогда вам в Пномпень: музеи, дворцы и храмовые комплексы к вашим услугам.

3. Мексика

Готовы остаться навсегда: 39 %

39 % Дружелюбное отношение к экспатам: 87 %

87 % Простота новых знакомств: 73 %

Мексиканцы владеют базовыми знаниями английского, а еще лучше общаются на испанском. Коренных жителей будет понять чуть труднее — они говорят на смеси испанского и индейских языков. Впрочем, в таких случаях прохожие охотно помогают в объяснениях. Что посмотреть? Руины, пирамиды ацтеков и майя, красочные фестивали и католические храмы. Пробуя местную кухню, будьте осторожны: острые блюда обычно не адаптированы для европейцев.

2. Тайвань

Готовы остаться навсегда: 30 %

30 % Дружелюбное отношение к экспатам: 86 %

86 % Простота новых знакомств: 61 %

В Тайбэе мало старинных зданий, а рядом с теми, что сохранились, мирно соседствуют небоскребы. Туристам советуют посетить местный зоопарк, основанный в 1914 году и занимающий площадь 160 га. Также можно побывать на ночных рынках или насладиться природой в заповедниках и парковых зонах.

1. Португалия

Готовы остаться навсегда: 47 %

47 % Дружелюбное отношение к экспатам: 94 %

94 % Простота новых знакомств: 58 %

Часто туристы обходят вниманием Португалию, путешествуя в соседние Испанию или Италию. И напрасно: мало того что это единственная европейская страна в десятке, тут еще и отличный климат, который позволяет отдыхать в любое время года. Здесь развитая инфраструктура, много небольших курортных городов, вековые крепости и кухня, способная удовлетворить самых искушенных гурманов.

Какая из стран, где вам удалось побывать, показалась самой дружелюбной и почему?