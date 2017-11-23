Пользователи поделились снимками животных, которые путешествуют почти как люди

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Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2016 году во всем мире число пассажиров, которые воспользовались авиаперевозками, составило 3,8 млрд человек. По данным Евростата, в 2015 году в странах Европейского союза показатели железнодорожных пассажирских перевозок увеличились на 7,7 млрд пассажиро-километров.

Многие из этих людей путешествуют не в одиночестве, а вместе со своими питомцами. А значит, ваш шанс встретить в пути пушистого или пернатого пассажира увеличивается.

AdMe.ru собрал подборку фотографий, на которых запечатлены самые милые и необычные питомцы-путешественники и целый спектр их эмоций.