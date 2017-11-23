Пользователи поделились снимками животных, которые путешествуют почти как люди

Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2016 году во всем мире число пассажиров, которые воспользовались авиаперевозками, составило 3,8 млрд человек. По данным Евростата, в 2015 году в странах Европейского союза показатели железнодорожных пассажирских перевозок увеличились на 7,7 млрд пассажиро-километров.

Многие из этих людей путешествуют не в одиночестве, а вместе со своими питомцами. А значит, ваш шанс встретить в пути пушистого или пернатого пассажира увеличивается.

AdMe.ru собрал подборку фотографий, на которых запечатлены самые милые и необычные питомцы-путешественники и целый спектр их эмоций.

Автобус для единственного пассажира

Странствующий голубь

Этот человек взял с собой в самолет «терапевтического питомца»

Неожиданная встреча в поезде

«Сегодня я подвозил очень тихого пассажира»

Только взгляните в эти дружелюбные глаза!

Кажется, у нас тут котик без билета

«Этот пес пытался очаровать меня!»

Просто еще один пассажир на нашем рейсе...

В Берлине местные жители удивились, увидев пони в метро

«Этот пушистый очаровашка всю дорогу глазел на меня»

«Моя мама сегодня подвозила это чудо»

Этот пес немного обеспокоен полетом

«Встретил этого парня в самолете, и он был самым послушным пассажиром»

Маленький кенгуру-путешественник

«Этот попугай сделал утро моего отца незабываемым»

Как видите, летают не только пушистые и пернатые

Большие и грозные мальчики тоже иногда боятся

Пони тоже любит путешествовать

Это его первый полет

Каждому пилоту нужен свой мурчатель

«Неожиданный одинокий пассажир в моем поезде»

Летит в теплые края

Маленькое путешествие в большом городе

В метро можно встретить и таких пушистиков

Но им всем немного страшно при первой поездке

Поезд счастья

Найдите себе кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как мужчина смотрит на этого кота

А вы часто путешествуете со своими питомцами? Делитесь фотографиями пушистых пассажиров!

Фото на превью claz550 / imgur, Wiredhusky / imgur

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8 Комментарии
  • 23 ноября 2017
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  • 17702

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