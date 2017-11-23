Пользователи поделились снимками животных, которые путешествуют почти как люди
Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2016 году во всем мире число пассажиров, которые воспользовались авиаперевозками, составило 3,8 млрд человек. По данным Евростата, в 2015 году в странах Европейского союза показатели железнодорожных пассажирских перевозок увеличились на 7,7 млрд пассажиро-километров.
Многие из этих людей путешествуют не в одиночестве, а вместе со своими питомцами. А значит, ваш шанс встретить в пути пушистого или пернатого пассажира увеличивается.
AdMe.ru собрал подборку фотографий, на которых запечатлены самые милые и необычные питомцы-путешественники и целый спектр их эмоций.
Автобус для единственного пассажира
Странствующий голубь
Этот человек взял с собой в самолет «терапевтического питомца»
Неожиданная встреча в поезде
«Сегодня я подвозил очень тихого пассажира»
Только взгляните в эти дружелюбные глаза!
Кажется, у нас тут котик без билета
«Этот пес пытался очаровать меня!»
Просто еще один пассажир на нашем рейсе...
В Берлине местные жители удивились, увидев пони в метро
«Этот пушистый очаровашка всю дорогу глазел на меня»
«Моя мама сегодня подвозила это чудо»
Этот пес немного обеспокоен полетом
«Встретил этого парня в самолете, и он был самым послушным пассажиром»
Маленький кенгуру-путешественник
«Этот попугай сделал утро моего отца незабываемым»
Как видите, летают не только пушистые и пернатые
Большие и грозные мальчики тоже иногда боятся
Пони тоже любит путешествовать
Это его первый полет
Каждому пилоту нужен свой мурчатель
«Неожиданный одинокий пассажир в моем поезде»
Летит в теплые края
Маленькое путешествие в большом городе
В метро можно встретить и таких пушистиков
Но им всем немного страшно при первой поездке
Поезд счастья
Найдите себе кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как мужчина смотрит на этого кота
А вы часто путешествуете со своими питомцами? Делитесь фотографиями пушистых пассажиров!
Фото на превью claz550 / imgur, Wiredhusky / imgur