16 фотоисторий от отдыхающих, за которые им нужно выписывать бонусный отпуск

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Как часто бывает: чемоданы упакованы, билеты под рукой, паспорт в кармане, но ощущение, что что-то пойдет не так, не отпускает. То весь отпуск вспоминаешь, выключил ли утюг (классика), то страдаешь от забытой зарядки для телефона (классика XXI века). А тут еще и друзья, как назло, выкладывают идеальные фото с пляжей и морей.

AdMe.ru нашел 17 историй от людей, которые не побоялись пойти против системы и поделились в социальных сетях историями неидеальных отпусков. Учитесь на их ошибках!

1. «Только я могу застрять в лифте в аэропорту. До перелета 2 часа, а спасатели еще в пути. Мощное начало отпуска!»

2. «Случайно села на морского ежа, получила 30 шипов в мягкое место и провела весь день в теплой уксусной ванне»

3. Как вам такой вид на океан?

4. «Сверху: фото прекрасного города Антигуа, любезно предоставленное Google. Снизу: моя фотография»

5. Веселый праздничный уикенд

6. «Приехали в Грецию для спокойного отдыха на солнце. Все 5 дней идет дождь, а уезжаем мы завтра»

7. «На фото все хорошо, но в реальности... Мы поехали в Мексику на вечеринку, на которую опоздали, поблизости произошло землетрясение магнитудой 7,6 с угрозой цунами. К счастью, все обошлось, но нам выписали штраф и забрали номера. А когда пришло время возвращаться, мы обнаружили, что забыли свой дорогущий хулахуп в гостинице»

8. «Я должна была любоваться Альпами сегодня. Вместо этого я любуюсь своими пальцами. Думаю, что Швейцария все же меня дождется»

9. Застряли на сломанной машине в горах и не знаете, что делать? Остановитесь, включите музыку и наслаждайтесь теплом

10. Обещали номер с видом на море. И ведь не соврали

11. И правда

12. Когда одно испытание позади, но расслабляться не стоит

13. Перед тем, как проснуться пораньше, чтобы встретить восход солнца на Ниагарском водопаде, не забудьте проверить прогноз погоды

14. Первая романтическая прогулка на гондолах. Только вот движение оживленное

15. Слава богу, что мне не пришло в голову путешествовать по стране в таком доме на колесах

16. Ни один турист никогда вам не скажет: «Посмотрите на мой прекрасный загар»

А с вами происходило нечто подобное? Быть может, мы сделаем новую подборку благодаря вашим историям?