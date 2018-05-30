Пользователи поделились фотографиями самых безумных лестниц, на которые отважится забраться далеко не каждый

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Эти лестницы находятся в самых разных уголках мира. Они могут быть каменными или деревянными, с перилами или совсем без ограждений. Но все их объединяет одно: от высоты и опасности просто захватывает дух.

AdMe.ru расскажет вам о самых головокружительных подъемах и спусках, совершить которые отважится далеко не каждый.

Лестница к форту Калавантин Дург (Индия)

Сам форт — это всего лишь небольшая пещера, а вот ведущую к нему лестницу по праву называют одной из самых опасных в мире. Неровные ступени вырублены в скале, находящейся рядом с Колхапуром. На подъем к древнему индийскому форту нужно потратить не менее 3 часов. А вот спуск может занять гораздо больше времени: из-за тумана ступеньки постоянно мокрые. Перила на этой старинной лестнице тоже не предусмотрены, поэтому туристы-экстремалы вынуждены прижиматься к скале, чтобы не свалиться вниз.

Скала, застегнутая на молнию

С чем только ни сравнивают скалу Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии и ведущую на ее вершину лестницу! Одним кажется, что это сшитые ниткой куски камней, другие думают, что гору буквально застегнули на молнию, а третьи сообщают, что именно здесь будет идеальное убежище в случае зомби-апокалипсиса.

Приехать в Китай и прикоснуться к небесам

В провинции Хунань находится гора Тяньмэнь. Свое второе название — «Врата неба» — она получила благодаря огромной арке естественного происхождения, сформировавшейся после землетрясения в 263 году н. э. Говорят, что тот, кто поднимется по 999 ступеням к «Вратам неба», сможет прикоснуться к небесам и постичь вечную радость. Кстати, до этой лестницы добраться весьма непросто. Она находится на самой вершине горы. Поэтому путешественники и паломники сперва поднимаются на фуникулере по канатной дороге (вид сверху потрясающий!) или преодолевают 11 км по извилистой автомобильной трассе под названием «99 поворотов».

Запретная лестница на гавайских холмах

Лестница Хайку на Гавайях остается одним из самых популярных маршрутов среди туристов, приезжающих за острыми ощущениями. И это несмотря на то что проход на нее официально закрыт, у начальной точки дежурят полицейские, а за попытку подняться можно схлопотать немалый штраф. Многие специально приезжают на остров Оаху, чтобы увидеть легендарную лестницу, построенную военными в 1942 году для прокладки кабеля связи. С 1987 года уже довольно расшатанная Хайку стала «гражданским» маршрутом для туристов, которые горят желанием преодолеть все ее 3 922 ступени и подняться на горную вершину Кулау. Понятно, что без хорошей физической подготовки делать на этом маршруте просто нечего.

По следам пророка Моисея

В Египте, на юге Синайского полуострова, находится легендарная гора Моисея. По преданию, именно на ее вершине пророк получил каменные скрижали с 10 заповедями. Сейчас здесь собираются толпы паломников из самых разных стран. Чтобы достичь вершины горы Моисея, придется преодолеть «Лестницу покаяния». Многочисленные паломники обычно поднимаются ночью. Во-первых, не так жарко, а во-вторых, рассвет на вершине, по словам туристов, — это что-то невообразимое.

Спираль высотой 92 метра

Эту лестницу по праву можно назвать головокружительной. Спираль высотой почти 92 метра ведет на вершину горы Тяйхань (или Тайхан). Желающие подняться безо всякой страховки на высоту 30-этажного дома должны подписать документ о том, что они предупреждены об опасности и полностью здоровы. Кстати, на винтовую лестницу не пускают людей старше 60 лет. Все-таки это подъем не из легких, а на вершине дует сильный ветер, от которого вся конструкция качается и скрипит.

Пик Адама

Вот такой шикарный вид с горной вершины откроется тем, кто окажется на Шри-Ланке и решит покорить пик Адама. Восхождение на эту гору полностью безопасно, и многие поднимаются сюда даже с детьми. Покорители пика смогут полюбоваться рассветом и увидеть каменную плиту с отпечатком стопы Будды. Именно из-за этой реликвии сюда и стекаются толпы паломников. Единственное неудобство заключается в том, что в путь придется отправляться ночью. Прогулка наверх под палящими лучами солнца — сомнительное удовольствие. А ночью тихо, прохладно и фонарики вдоль ступеней горят.

Просто лестница... и ничего лишнего

Лестница-башня Voolyberg Tower построена в бельгийской провинции Фламандский Брабант неподалеку от города Тиелт-Вингл. Раньше на этом месте стояла деревянная смотровая площадка. После того как ее подожгли вандалы, здесь было решено установить металлическую конструкцию. Объявленный местными властями конкурс выиграла архитектурная студия Close to bone. Ее мастера изготовили лестницу, направленную в небо. Высота этого сооружения составляет 11,5 метра, а сверху открывается вид на знаменитый Халлербос. Это самый настоящий сказочный лес, словно укрытый синим ковром из колокольчиков.

Королевская тропа для экстремалов

Горная тропа Каминито-дель-Рей была построена в Испании в начале XX века для транспортировки грузов между двумя электростанциями по краям ущелья Эль Чорро. Свое громкое название дорога получила из-за присутствия на ее открытии короля Альфонсо XIII. Строители использовали самые дешевые материалы, поэтому Каминито быстро пришла в аварийное состояние и получила грозное имя «Тропа смерти». В 2000 году после трагической гибели нескольких туристов она была закрыта. Но даже после этого сюда съезжались альпинисты и любители острых ощущений чуть ли не со всего мира. Их не останавливал даже весьма ощутимый штраф в € 6 000. В результате тропу было решено реконструировать и сделать безопасной для туристов. Весной 2015 года Каминито-дель-Рей была открыта для всех желающих.

3 500 ступеней до воды

Ступенчатый колодец Чанд-Баори в деревне Абанери считается одним из самых древних и глубоких в Индии. Он больше похож на перевернутую пирамиду, вершина которой уходит на 30 метров вглубь земли. На самом дне котловины находится чаша с мутной водой. Местные жители считают, что колодец построили демоны. Историки же не так категоричны и говорят, что этот резервуар был создан для сбора дождевой воды, а в жару люди собирались на ведущих к нему ступеньках, чтобы отдохнуть от палящего солнца (в самом низу всегда было на 5–6 °С прохладнее). Для спуска можно выбрать любую из множества лестниц. Главное, не забывать смотреть под ноги: ступени здесь крутые, а перила вообще не предусмотрены.

По тропе смерти к чайному домику

Эту тропу, ведущую на вершину горы Хуашань, называют «Небесной лестницей». Ее ступени вырублены прямо в скале, а перилами служат железные цепи. Раньше здесь поднимались только паломники, ведь Хуашань — это одна из 5 священных гор даосизма в Китае. А теперь «Небесную лестницу» отдали в распоряжение туристов. Рискнувшим покорить эту вершину придется подняться на высоту более 2 000 метров. Причем крутые ступени будут чередоваться с повисшими над пропастью узкими деревянными дорожками. Завершится подъем посещением... крошечного чайного домика. Правда, говорят, вид оттуда потрясающий.

Заглянуть за водопад

К водопаду «Котел дьявола» (Pailon del Diablo) в Эквадоре можно подняться по древней каменной лестнице. Она буквально вплотную подходит к ущелью, куда со страшной силой низвергаются потоки воды. Лестница ведет через туннель со скользкими стенами, по которому можно попасть прямо за водопад.

Многие из туристов, побывавших на небольшой площадке за «Котлом дьявола», говорят, что это совершенно необыкновенное зрелище: ты стоишь весь в брызгах, впереди грохочет водопад, а к белой стене воды можно прикоснуться рукой.

Пройти по мертвой петле

Эта, мягко говоря, не совсем обычная лестница уже стала одной из известнейших достопримечательностей немецкого Дуйсбурга. Называется она тоже необычно — «Тигр и черепаха». Создатели лестницы предлагают всем желающим пройтись пешком по знаменитым американским горкам. Сделать это довольно просто, даже несмотря на то что по пути придется преодолеть мертвую петлю. Протяженность всего маршрута составляет 220 метров. С верхней точки лестницы (высота — около 13 метров) открывается панорамный вид на город, а по вечерам здесь включается иллюминация.

Не более 300 человек в день!

Чтобы покорить горную вершину национального парка «Йосемити» в Калифорнии, нужно преодолеть 10-километровый путь. Часть его составляет подъем по канатной дороге. Контролеры пропускают по ней не более 300 человек в день. И каждому из них выдается специальное разрешение. От туристов требуется хорошая физическая подготовка и горячее желание преодолеть 400 ступеней по практически вертикальной канатной лестнице.

Дорога к храму Луны

Этой каменной лестнице в Мачу-Пикчу не менее 500 лет. Ее построили древние инки, чтобы подниматься к храму Луны. Сейчас наверх пускают не более 400 человек в день. Подниматься придется около 2 часов, постоянно придерживаясь за стену. Ступени здесь влажные и скользкие, да и стена, честно говоря, такая же. Один неверный шаг — и можно улететь в пропасть, на дне которой течет река Урубамба.

На вершину к звездам!

Эта французская обсерватория Пик-дю-Миди расположена в Пиренеях. Часть пути нужно проделать по канатной дороге, а часть по лестнице. Вот только одеться придется потеплее: на вершине очень холодно и дует сильный ветер. С недавнего времени здесь можно даже остановиться на ночь: ученые выделили несколько номеров для любителей экстремального отдыха.

И напоследок

Помните фотографию спуска из индийского форта? Так вот пользователи Pikabu решили поиграть с ракурсами и перевернули это фото. Теперь оно выглядит еще страшнее.

А вы бы рискнули спуститься по такой лестнице?