Поляки поделились своими впечатлениями о России. Оказывается, мы очень сильно отличаемся друг от друга

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Почти 4 года назад я переехала жить в Польшу. Как и у каждого, кто впервые едет в чужую страну, у меня были ожидания, которые по большей части не совпали с реальностью. И тогда я задумалась: а ведь поляки, отправляющиеся в Россию, тоже как-то представляют себе ее. И у них наверняка остались интересные впечатления о поездке и проживании в нашей стране.

Таких же любопытных, как я, в AdMe.ru оказалось немало. Было так интересно узнать мнение соседей о своей стране, что я отыскала поляков, которые бывали в России. И несколько добрых мужчин и женщин любезно согласились ответить на наши вопросы. Некоторые их ответы вызовут у вас улыбку, а кое-какие заставят опустить глаза от сожаления.

Как представляли себе Россию? Какие ассоциации были? Что и как, казалось, должно было быть?

Когда я впервые приехала в Россию, то сразу увидела многое, потому что мы с мужем путешествовали 3 недели по Транссибу. Никаких особых ожиданий у меня не было, но я предполагала много алкоголя, большое гостеприимство и вкусную еду.

Россию не только в Европе, но и в Польше боятся. По отношению к России много стереотипов. Все действительно думают, что русские пьют водку ведрами, на улицах бегают медведи, ездят танки, а в каждом доме под кроватью лежит калашников. Тут очень опасно и легко потерять жизнь на улице. Я не был исключением и тоже думал примерно так же. Помню, как уже сидя в самолете на Москву, получил СМС от брата: «Если они посадят тебя в тюрьму, мы отвоюем тебя!»

Я ехал в Пермь и ожидал, что Пермь — это какая-то культурная столица. Так мне сказали, и я представлял себе ее примерно как Санкт-Петербург.

Я представлял Россию так: есть фильм какой-то старый, где баба идет по лесу зимой. И вот она идет, на улице сильный ветер со снегом, темно, вдали светятся фонари какой-то деревни, а она идет по сугробам по колено и зовет так протяжно: «Ва-а-а-а-ня-я-я-я, Ва-а-а-а-а-ня-я-я!» И я думал, что по большому счету так во всей России.

От чего остались приятные впечатления, а от чего — не очень?

Очень много интересного в плане туризма. В России действительно есть что смотреть, и с 2012 года я проехала большую часть страны — от Мурманска до Камчатки и от Калининграда до Владивостока. Есть шикарные места, и есть места с плохой инфраструктурой, где все довольно жестко.

Неприятно удивило отношение к людям: даже в магазинах к клиентам относятся плохо. Еще не понравились отношения к гастарбайтерам.

Хорошие впечатления от еды: в России самые вкусные суши! Русская еда тоже нравится. В большинстве мест довольно недорого и качественно. Довольно безопасно, хотя в мире у России в этом плане плохая репутация.

Двойственное впечатление от отношения к своей стране: с одной стороны, русский говорит, что он патриот, и никому плохо о своей стране говорить не разрешает. С другой — сам постоянно говорит о своей родине плохо и совершенно о ней не заботится.

Меня поразило то, как роскошно живут некоторые русские. Как красиво и чисто у них дома, как они заботятся о том, чтобы снять обувь, входя в квартиру. Я не ожидал такого, и мне это очень понравилось. Но, попадая в такие дома, еще больше чувствуешь контраст между «своим» и «общим».

Из плохого: всем плевать, если у тебя проблемы; никто не поможет. Даже если на улице кому-то плохо, люди проходят мимо.

В России пренебрегают мелочами. Тротуары, бордюры, общественные места организованы будто для галочки, а не с целью создать пространство, удобное для людей. И из-за этого все время чувствуешь, что ты никто, что о тебе не заботятся. В Польше 30 лет назад было что-то похожее, но сейчас все наоборот: городская среда никому не принадлежит, она общая — и горожане заботятся о ней, уважают ее и наказывают тех, кто ее разрушает. Я не говорю, что в Польше все идеально и вандализма нет; есть. Но это скорее случайности, чем правило. Я бываю в России и вижу, что постепенно картина меняется. Но, к сожалению, довольно медленно.

Я был поражен честностью и открытостью людей. В России люди настоящие, с душой, простые и не фальшивые. И они живут здесь и сейчас.

Что показалось лишним, а чего не хватало?

В спальных районах много старых заброшенных дворов и мало современных детских игровых площадок. Это удивило меня. Я знаю, что в России к детям относятся так же, как и в Польше, — как к величайшим сокровищам. И мне кажется, безопасным играм детей следует уделять больше внимания. По-моему, это вообще должно стать визитной карточкой страны, где живут такие чуткие люди.

Очень много политики в разговорах. Все постоянно обсуждают какие-то важные политические вопросы, а про мелочи никто не говорит.

Было много хамства и мало вежливости и сердечного отношения. Я думала, в Польше отношение людей друг к другу не очень, но по сравнению с Россией у нас все просто идеально. Такой уровень хамства, как в России, сложно найти. Впечатление, что люди друг друга ненавидят. Гостеприимство ограничено до круга близких родственников и друзей, в остальном люди относятся друг к другу довольно жестко, а иногда и грубо.

Я неоднократно наблюдала, как русские думали, что весь мир знает их литературу и культуру. И при этом сами они довольно редко знают и читают кого-то, кроме своих авторов.

Мало радости и улыбок. Русские очень редко улыбаются и всегда находят повод пожаловаться на жизнь.

Было очень много мороза. В Польше не бывает такой погоды. Я был поражен, когда понял, что на термометре минус 30 градусов и при этом никто не объявляет чрезвычайное положение, а дети как ни в чем ни бывало идут в школу, играя по дороге и кидаясь друг в друга снегом.

Что было неожиданным?

Я не ожидала, что в русском языке практически нет диалектов и он звучит одинаково по всей стране.

Меня удивило, что россияне очень мало путешествуют по России.

На улицах много автомобилей, которые выглядят так, словно держатся на честном слове. И, с другой стороны, масса дорогих, роскошных автомобилей. Такие редко увидишь в Европе.

Очень удивил контраст: жилые дома снаружи выглядят очень плохо, в подъезды можно зайти, только закрыв глаза и нос, но зато квартиры в таких домах могут быть как у олигархов.

Состояние туалетов в некоторых местах: дыра в земле как удобство впечатляет в ХХI веке.

Поразил плацкартный вагон. Это был шок , я никогда не видел таких поездов.

Удивил способ заправлять машину: сначала вставляешь пистолет, потом идешь в очередь, платишь, а потом бежишь к машине и ждешь, когда зальется. До сих пор этого не понял. В Польше все наоборот: сначала заправляешься, а потом идешь платить.

О русской бане я только слышал, но никогда не видел. Почему-то представлял и помещение, и процесс совсем по-другому. А еще впечатлило, сколько водки можно там выпить.

Шокировала вяленая рыба: когда мне дали ее попробовать, я решил, что это шутка ребят и они хотят меня отравить.

Самым неожиданным для меня было то, что улицы безопасны , что это нормально и что совсем нет толп пьяных людей.

Я был поражен красотой уральской природы. Там так красиво! Очень жаль, что Россия не привлекает столько туристов, сколько могла бы привлечь.

Пожалуй, самым большим сюрпризом стало душевное тепло россиян. Говорят, поляки сердечны и дружелюбны. Но в россиянах этого гораздо больше. Это было очень мило и приятно.

Сильно ли отличаются русские от поляков?

Довольно сильно. Поляки не такие открытые, более обидчивые, они гораздо реже идут на конфронтацию. Зато русские больше гордятся своей родиной и у них нет никаких комплексов.

Абсолютно нет. Я работаю в компании, где у меня есть возможность познакомиться практически со всеми народами мира. И я думаю, что менталитет россиян и поляков невероятно похож. Они такие же романтичные и в то же время воинственные. Если они любят или ненавидят, то это навсегда. Но, мне кажется, поляки более добры друг к другу. И россияне, по-моему, чуть высокомерны, хотя это только то, что я заметил, например, в отпуске в Турции.

Россияне от поляков отличаются всем: менталитетом, языком, кухней, привычками, традициями. Новый год — огромный праздник. Это шок. У нас главный праздник — Рождество.

У русских очень много суеверий — ключи или ножи на столе, черные кошки, пустые ведра. У поляков такого нет.