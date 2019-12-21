Поляки поделились своими впечатлениями о России. Оказывается, мы очень сильно отличаемся друг от друга
Почти 4 года назад я переехала жить в Польшу. Как и у каждого, кто впервые едет в чужую страну, у меня были ожидания, которые по большей части не совпали с реальностью. И тогда я задумалась: а ведь поляки, отправляющиеся в Россию, тоже как-то представляют себе ее. И у них наверняка остались интересные впечатления о поездке и проживании в нашей стране.
Таких же любопытных, как я, в AdMe.ru оказалось немало. Было так интересно узнать мнение соседей о своей стране, что я отыскала поляков, которые бывали в России. И несколько добрых мужчин и женщин любезно согласились ответить на наши вопросы. Некоторые их ответы вызовут у вас улыбку, а кое-какие заставят опустить глаза от сожаления.
Как представляли себе Россию? Какие ассоциации были? Что и как, казалось, должно было быть?
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Когда я впервые приехала в Россию, то сразу увидела многое, потому что мы с мужем путешествовали 3 недели по Транссибу. Никаких особых ожиданий у меня не было, но я предполагала много алкоголя, большое гостеприимство и вкусную еду.
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Россию не только в Европе, но и в Польше боятся. По отношению к России много стереотипов. Все действительно думают, что русские пьют водку ведрами, на улицах бегают медведи, ездят танки, а в каждом доме под кроватью лежит калашников. Тут очень опасно и легко потерять жизнь на улице. Я не был исключением и тоже думал примерно так же. Помню, как уже сидя в самолете на Москву, получил СМС от брата: «Если они посадят тебя в тюрьму, мы отвоюем тебя!»
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Я ехал в Пермь и ожидал, что Пермь — это какая-то культурная столица. Так мне сказали, и я представлял себе ее примерно как Санкт-Петербург.
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Я представлял Россию так: есть фильм какой-то старый, где баба идет по лесу зимой. И вот она идет, на улице сильный ветер со снегом, темно, вдали светятся фонари какой-то деревни, а она идет по сугробам по колено и зовет так протяжно: «Ва-а-а-а-ня-я-я-я, Ва-а-а-а-а-ня-я-я!» И я думал, что по большому счету так во всей России.
От чего остались приятные впечатления, а от чего — не очень?
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Очень много интересного в плане туризма. В России действительно есть что смотреть, и с 2012 года я проехала большую часть страны — от Мурманска до Камчатки и от Калининграда до Владивостока. Есть шикарные места, и есть места с плохой инфраструктурой, где все довольно жестко.
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Неприятно удивило отношение к людям: даже в магазинах к клиентам относятся плохо. Еще не понравились отношения к гастарбайтерам.
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Хорошие впечатления от еды: в России самые вкусные суши! Русская еда тоже нравится. В большинстве мест довольно недорого и качественно. Довольно безопасно, хотя в мире у России в этом плане плохая репутация.
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Двойственное впечатление от отношения к своей стране: с одной стороны, русский говорит, что он патриот, и никому плохо о своей стране говорить не разрешает. С другой — сам постоянно говорит о своей родине плохо и совершенно о ней не заботится.
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Меня поразило то, как роскошно живут некоторые русские. Как красиво и чисто у них дома, как они заботятся о том, чтобы снять обувь, входя в квартиру. Я не ожидал такого, и мне это очень понравилось. Но, попадая в такие дома, еще больше чувствуешь контраст между «своим» и «общим».
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Из плохого: всем плевать, если у тебя проблемы; никто не поможет. Даже если на улице кому-то плохо, люди проходят мимо.
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В России пренебрегают мелочами. Тротуары, бордюры, общественные места организованы будто для галочки, а не с целью создать пространство, удобное для людей. И из-за этого все время чувствуешь, что ты никто, что о тебе не заботятся. В Польше 30 лет назад было что-то похожее, но сейчас все наоборот: городская среда никому не принадлежит, она общая — и горожане заботятся о ней, уважают ее и наказывают тех, кто ее разрушает. Я не говорю, что в Польше все идеально и вандализма нет; есть. Но это скорее случайности, чем правило. Я бываю в России и вижу, что постепенно картина меняется. Но, к сожалению, довольно медленно.
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Я был поражен честностью и открытостью людей. В России люди настоящие, с душой, простые и не фальшивые. И они живут здесь и сейчас.
Что показалось лишним, а чего не хватало?
В спальных районах много старых заброшенных дворов и мало современных детских игровых площадок. Это удивило меня. Я знаю, что в России к детям относятся так же, как и в Польше, — как к величайшим сокровищам. И мне кажется, безопасным играм детей следует уделять больше внимания. По-моему, это вообще должно стать визитной карточкой страны, где живут такие чуткие люди.
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Очень много политики в разговорах. Все постоянно обсуждают какие-то важные политические вопросы, а про мелочи никто не говорит.
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Было много хамства и мало вежливости и сердечного отношения. Я думала, в Польше отношение людей друг к другу не очень, но по сравнению с Россией у нас все просто идеально. Такой уровень хамства, как в России, сложно найти. Впечатление, что люди друг друга ненавидят. Гостеприимство ограничено до круга близких родственников и друзей, в остальном люди относятся друг к другу довольно жестко, а иногда и грубо.
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Я неоднократно наблюдала, как русские думали, что весь мир знает их литературу и культуру. И при этом сами они довольно редко знают и читают кого-то, кроме своих авторов.
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Мало радости и улыбок. Русские очень редко улыбаются и всегда находят повод пожаловаться на жизнь.
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Было очень много мороза. В Польше не бывает такой погоды. Я был поражен, когда понял, что на термометре минус 30 градусов и при этом никто не объявляет чрезвычайное положение, а дети как ни в чем ни бывало идут в школу, играя по дороге и кидаясь друг в друга снегом.
Что было неожиданным?
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Я не ожидала, что в русском языке практически нет диалектов и он звучит одинаково по всей стране.
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Меня удивило, что россияне очень мало путешествуют по России.
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На улицах много автомобилей, которые выглядят так, словно держатся на честном слове. И, с другой стороны, масса дорогих, роскошных автомобилей. Такие редко увидишь в Европе.
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Очень удивил контраст: жилые дома снаружи выглядят очень плохо, в подъезды можно зайти, только закрыв глаза и нос, но зато квартиры в таких домах могут быть как у олигархов.
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Состояние туалетов в некоторых местах: дыра в земле как удобство впечатляет в ХХI веке.
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Поразил плацкартный вагон. Это был шок, я никогда не видел таких поездов.
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Удивил способ заправлять машину: сначала вставляешь пистолет, потом идешь в очередь, платишь, а потом бежишь к машине и ждешь, когда зальется. До сих пор этого не понял. В Польше все наоборот: сначала заправляешься, а потом идешь платить.
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О русской бане я только слышал, но никогда не видел. Почему-то представлял и помещение, и процесс совсем по-другому. А еще впечатлило, сколько водки можно там выпить.
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Шокировала вяленая рыба: когда мне дали ее попробовать, я решил, что это шутка ребят и они хотят меня отравить.
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Самым неожиданным для меня было то, что улицы безопасны, что это нормально и что совсем нет толп пьяных людей.
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Я был поражен красотой уральской природы. Там так красиво! Очень жаль, что Россия не привлекает столько туристов, сколько могла бы привлечь.
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Пожалуй, самым большим сюрпризом стало душевное тепло россиян. Говорят, поляки сердечны и дружелюбны. Но в россиянах этого гораздо больше. Это было очень мило и приятно.
Сильно ли отличаются русские от поляков?
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Довольно сильно. Поляки не такие открытые, более обидчивые, они гораздо реже идут на конфронтацию. Зато русские больше гордятся своей родиной и у них нет никаких комплексов.
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Абсолютно нет. Я работаю в компании, где у меня есть возможность познакомиться практически со всеми народами мира. И я думаю, что менталитет россиян и поляков невероятно похож. Они такие же романтичные и в то же время воинственные. Если они любят или ненавидят, то это навсегда. Но, мне кажется, поляки более добры друг к другу. И россияне, по-моему, чуть высокомерны, хотя это только то, что я заметил, например, в отпуске в Турции.
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Россияне от поляков отличаются всем: менталитетом, языком, кухней, привычками, традициями. Новый год — огромный праздник. Это шок. У нас главный праздник — Рождество.
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У русских очень много суеверий — ключи или ножи на столе, черные кошки, пустые ведра. У поляков такого нет.
Как вы считаете, то, чем поделились эти люди, хорошо отражает суть России или все же поляки в чем-то ошибаются?