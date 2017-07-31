Почему Япония похожа на другую планету: 4 причины

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Где бы вы ни жили, скорее всего, именно Япония будет для вас самой необычной страной в мире. Про странности японцев ходят легенды, мол, все у них с ног на голову, да и стыда у них нет. Так почему они такие? AdMe.ru постарался найти ответ на этот вопрос в традициях, менталитете и истории Японии.

Как Япония оказалась отделенной от остального мира

Причина № 1: Островное расположение. Нелегко строить связи с миром, когда со всех сторон — море. Но это еще не все, ведь Великобритания — тоже остров, но в изоляции она никогда не была. Причина № 2: Отсутствие духа завоевания. Климат и ландшафт Европы хорошо подходили, чтобы выращивать овес и пшеницу, пасти скот. Для этого постоянно нужны были новые территории. Стремление к расширению привело к тому, что европейцы стали одними из главных завоевателей планеты — их взгляды были обращены «во вне». А в Японии все располагало к тому, чтобы ловить рыбу и выращивать рис, который отлично чувствовал себя на одном и том же поле. Это сделало японцев склонными к интенсивности — они кропотливо прорабатывают что-то одно, вместо того чтобы успевать везде (факт). Они не видели особого смысла выходить «во вне» и оказались изолированными.

Почему японцы не стесняются того, от чего краснеют европейцы

Разница в отношении ко всему плотскому на Востоке и на Западе всегда была колоссальной. К примеру, в Европе одно время монархи не мылись вовсе, а в странах Азии такого никогда не было. В этом сыграла роль Библия, которая твердила, что телом стоит пренебрегать. Душа — вот о чем мы должны беспокоиться. В Азии тело считалось таким же священным, как и душа, поэтому Восток подарил нам массаж и кое-что еще. Те времена давно прошли, но в западной культуре остались отголоски запрета на все, связанное с естеством человека. В Японии же эта тема не табуируется. Вот и причина № 3, почему японцы кажутся нам какими-то не такими.

В этой стране в буквальном смысле умирают на работе

Издревле в этой стране за промашку одного могли расстаться с головой все. Поэтому японцы готовы жертвовать всем ради общего дела, в том числе и личным временем. В современной Японии уходить с работы вовремя — неслыханная наглость, брать отпуск — плохой тон. Половина японцев перерабатывает минимум 9 часов в неделю (факт). Отсюда частые переутомления и депрессии, случалось, что люди умирали на работе. Поэтому японцы умеют отдыхать как никто другой — они дурачатся и участвуют в придурковатых телешоу. Им просто жизненно необходимо от души поржать, и в этом причина № 4.

Почему японская реклама такая безумная

Как вы поняли, типичный японец рад всему, что может хоть как-то отвлечь его от проблем. Так что лучшая реклама здесь — та, которая заставила улыбнуться, вызвала сильные эмоции, а не та, которая рассказала о преимуществах товара. К тому же в этой стране рекламные агентства соревнуются друг с другом в креативности с особым остервенением, так как рынок рекламы в Японии давно перенасыщен (факт). Так что тут действует закон «чтобы на твой товар обратили внимание, сделай его странным!».

Надеемся, после этой статьи загадочная Япония станет хотя бы капельку ближе для понимания.