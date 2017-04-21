Почему во всем мире такие разные розетки

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы не задумываемся о такой обыденной вещи, как электрическая розетка, до тех пор, пока не отправляемся в путешествие. А там, как и дома, нам приходится регулярно заряжать смартфон или пользоваться феном. AdMe.ru выяснил, почему далеко не во всех странах наши гаджеты и бытовые приборы совместимы с местными сетями.

По мере развития электросетей в мире появлялись самые разные виды розеток. Строились различные виды электрогенераторов, что также оказало влияние на конструкцию разъемов. Компании, которые занимались монтажом электросетей, также поставляли приборы, подходящих к этим сетям, — у каждой компании они были свои. Некоторые из созданных в то время розеток (в модернизированном виде) используются и в наши дни, а от других было решено отказаться из соображений безопасности. Но до сих пор в мире не существует единого стандарта для всех электросетей — в разных частях света напряжение и частота тока могут отличаться.

Напряжение 100–127 В при частоте 60 Гц используют США, Канада, Япония, Мексика, Куба, Ямайка, частично Бразилия и другие страны.

используют США, Канада, Япония, Мексика, Куба, Ямайка, частично Бразилия и другие страны. Напряжение 220–240 В с частотой 50 Гц используется в большинстве других стран, но и при одинаковых параметрах вид розеток может сильно различаться. Всего в мире выделяют 12 основных типов розеток (по другой классификации — 15). Вот краткое описание некоторых из них.

Типы А и В — американская розетка

Тип B отличается от A наличием третьего отверстия — оно предназначено для заземляющего штыря. Такие розетки, как можно догадаться из названия, были придуманы в США и распространены на территории Северной, Центральной и частично Южной Америки, а также Японии и некоторых других стран.

Типы С и F — европейская розетка

Так же, как A и B, типы C и F отличаются между собой только наличием заземления — оно есть у F. Европейская розетка используется в большинстве стран Евросоюза, а также в России и СНГ, Алжире, Египте и многих других странах.

Тип G — британская розетка

В Великобритании розетка имеет три плоских отверстия, и появилась эта конструкция не просто так. Дело в том, что во время Второй мировой войны страна испытывала дефицит меди. Поэтому был разработан штепсель с коротким медным предохранителем и тремя штекерами. Помимо Великобритании такая же розетка используется на Кипре, Мальте, в Сингапуре и других странах, испытавших на себе влияние Британской империи.

Тип I — австралийская розетка

Этот тип розетки можно встретить не только в Австралии, но и в Новой Зеландии, на Фиджи, островах Кука, в Кирибати, Новой Гвинее, Самоа и иногда в Китае, где также распространены типы А и С.

Тип H — израильская розетка

Тип H используется только в Израиле и Палестине, причем штыри вилки могут быть как круглыми, так и плоскими — это зависит от того, когда прибор был произведен. Плоская форма розетки была у старой техники, но новые розетки подходят к двум вариантам.

Тип K — датская розетка