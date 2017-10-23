Почему в самолетах не выдают парашюты на случай авиакатастрофы

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Многие люди, которым хоть раз приходилось летать в самолете, наверняка задавались вопросом, почему в самолете не выдают парашюты на случай крушения.

Мы в AdMe.ru cчитаем, что на каждый вопрос нужно стараться найти ответ. Особенно на такой важный.