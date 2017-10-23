Почему в самолетах не выдают парашюты на случай авиакатастрофы

Многие люди, которым хоть раз приходилось летать в самолете, наверняка задавались вопросом, почему в самолете не выдают парашюты на случай крушения.

Мы в AdMe.ru cчитаем, что на каждый вопрос нужно стараться найти ответ. Особенно на такой важный.

Отсутствие парашютов в пассажирских самолетах объясняют несколькими причинами:

  1. Пассажирский самолет — очень надежная машина. Для сравнения: вероятность погибнуть при перелете составляет 1:11 000 000, а в ДТП — 1:5 000.
  2. Самолет летит на высоте примерно 10–12 км со скоростью 800–1000 км/ч. Парашют в таких условиях просто бесполезен: за бортом температура от −40 °C до −60 °C, разреженная атмосфера и практически нет кислорода. В таких условиях человек просто не выживет.
  3. Любое попадание в зону турбулентности способно вызвать панику у особо впечатлительных пассажиров. Это может нагнетать атмосферу во время полета и сделать его невыносимым для некоторых людей.

4. Большее количество аварий происходит на взлете или при посадке самолета. В этом случае пассажиры просто не успеют воспользоваться парашютом, ведь на такой малой высоте он просто не успеет раскрыться.

5. В момент крушения люди находятся в панике — им будет крайне сложно надеть парашют и организованно добраться до места прыжка.

6. Перевозить комплект парашютов на 100–500 человек крайне затратно. Ведь самолеты придется нагружать внушительным количеством дополнительного веса — некуда будет складывать багаж пассажиров. Кроме того, это приведет к росту цен на авиабилеты, ведь стоимость парашюта достаточно высока.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

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