Чем заняться и что попробовать в Марокко, чтобы влюбиться в эту страну раз и навсегда

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Любите ли вы сладкие и сочные марокканские мандарины так же, как любим их мы? А раскаленное солнце и волны Атлантического океана? Если да, то вам пора собирать чемоданы и направляться в жаркую африканскую страну Марокко. И если правильно распланировать свой маршрут, то можно встретить ни на что не похожий рассвет в пустыне, прокатиться на лыжах по песчаным барханам и прогуляться по улицам тысячелетних городов. Главное, не засиживаться в отеле и помнить, что здесь, как в любой восточной сказке, каждый может найти именно то, что искал (и даже снег).

Мы в AdMe.ru нашли самые главные причины полюбить Марокко уже после первого посещения, а также собрали главные особенности страны, чтобы путешествие принесло только хорошие впечатления.

1. Горные лыжи

Да, в Африке есть снег. И даже лыжная станция под названием Укаймеден. А самый красивый зимний курорт — колоритный город Ифран, или «марокканская Швейцария». Здесь путешественников встречают умиротворяющие, почти альпийские виды занесенных снегом домиков и горных склонов. И все это в каких-то 75 км от города Марракеш.

2. Песчаные лыжи

Часть территории Марокко занимает знаменитая пустыня Сахара. И это то место, которое стоит посетить ради незабываемых восходов и закатов, а также для того, чтобы покататься на лыжах. Кто бы мог подумать, что песок — отличное покрытие для таких развлечений.

3. Серфинг

Атлантическое побережье Марокко не лучшее место для спокойного купания. А вот волны в окрестностях города Агадир отлично подходят для серфинга. Летом океан более спокойный и подходит начинающим серферам, а вот с ноября по март — время профессиональных спортсменов. Хотя, говорят, что даже тогда можно найти места с невысокими волнами.

4. Местный колорит

Для погружения в ориентальный колорит бывалые путешественники советуют посетить: Марракеш, который знаменит не только своими узкими улочками, мечетями и шумным базаром, но и садом Мажорель — оазисом среди палящего зноя, который был создан по заказу великого кутюрье Ива Сен-Лорана. Этот город полюбился многим мировым знаменитостям — к примеру, Дэвид Бекхэм даже отмечал здесь свое 40-летие.

Касабланку, где можно увидеть мечеть с самым высоким минаретом в мире.

Фес, прародитель всей марокканской культуры. Именно здесь расположен самый старый действующий университет в мире, основанный Фатимой аль-Фихри в 859 году. А также здесь находятся всемирно известные дубильни, где занимаются выделкой и окраской кожи.

Танжер, который называют «другим Марокко». В этот город стоит ехать, чтобы увидеть место встречи Атлантического океана и Средиземного моря, а также посетить отель-музей «Континенталь», засветившийся во многих фильмах.

5. Берберы

Марокко относят к арабским странам, однако, по различным данным, около 60 % марокканского населения составляют берберы. Берберы абсолютно самобытны, у них свой язык (признанный государственным наравне с арабским) и свое летоисчисление. Спросите у представителя этого народа, какой сейчас год, и он ответит, что 2968-й. А еще берберы ненавидят золото и считают его источником многих проблем со здоровьем. В Марокко стоит искать уникальные серебряные украшения, изготавливаемые представителями этого народа.

6. Кухня

В Марокко произрастают одни из самых вкусных апельсинов и мандаринов в мире. А некоторые путешественники со стажем считают, что местные манго даже вкуснее тех, которыми восхищаются любители азиатских направлений отдыха. Путешествуя по Марокко, обязательно стоит попробовать особый сорт инжира, который растет только в этой стране. А также не стоит забывать о традиционных восточных сладостях и мятном марокканском чае. Чтобы найти тот самый чай, необходимо определить самое популярное у местных жителей кафе. Обычно его легко узнать по выставленным на улицу столикам, за которыми сидят почтенные марокканские мужчины. Женщины в такие места не ходят. Но для путешественников, конечно же, делают исключение.

7. Рынок

Рынок в Марокко — это целый мир со своими законами и правилами. И главное из них — торгуйся. Приглянулась симпатичная статуэтка ручной работы, не можешь отвести взгляд от кожаной сумки или традиционных тапочек — торгуйся. Выкладывать заявленную продавцом сумму просто неразумно, поскольку она, скорее всего, завышена в несколько раз. А для этой страны торг — это почти национальный вид спорта.

8. Джинны

Марокко — цивилизованная страна. Но при этом никто из местных жителей никогда не выльет горячую воду в раковину. Потому что никто не хочет злить джиннов, живущих в трубах. И вам этого делать не советуем. А то мало ли что.

А в качестве бонуса — памятка о том, чего нельзя делать в Марокко ни при каких условиях.

Забывать о чаевых. Небольшое вознаграждение принято давать практически за любую услугу.

Отказываться от угощения. Если вас пригласили в гости, то разделить трапезу с хозяевами вы просто обязаны.

Плохо отзываться о королевской семье. Большинство марокканцев очень любят своего монарха и будут очень недовольны такими высказываниями.

Вывозить крупные суммы денег в местной валюте. Этот строгий запрет касается всех выезжающих за пределы страны.

Расплачиваться иностранными деньгами.

Вырубать финиковые пальмы. Их нельзя трогать даже местным жителям.