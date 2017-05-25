Почему у Австрии и Австралии такие похожие названия?
Наверное, каждый когда-нибудь задумывался, почему названия таких разных государств различаются всего двумя буквами.
Перепутать эти страны совершенно невозможно — одна знаменита на весь мир Моцартом и венскими вафлями, а другая — кенгуру и коалами.
AdMe.ru задался вопросом, что же все-таки объединяет Австрию и Австралию.
Начнем с Австрии
По-немецки ее название звучит как Österreich («восточное государство» или «восточная страна», от Osten — восток и Reich — государство, империя).
Это название дали Австрии в герцогстве Бавария (которая, как мы знаем, относится к Германии) из-за географического расположения первой.
А что насчет Австралии?
Жители Старого Света еще до эпохи Великих географических открытий предполагали, что по другую сторону экватора должна лежать некая неведомая южная земля (на латыни Terra Australis Incognita).
Сначала этим названием именовали все земли, которые лежат южнее экватора, пока Лаклан Маккуори, губернатор Нового Южного Уэльса, не рекомендовал официально называть Австралией новый материк.
В общем, на вопрос, что общего у Австрии и Австралии, можно ответить, что обе эти страны получили названия в честь сторон света, но:
- это названия разных сторон света;
- эти названия на разных языках.
И так получилось, что звучат они похоже, хотя это скорее случайность.