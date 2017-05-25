Почему у Австрии и Австралии такие похожие названия?

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Наверное, каждый когда-нибудь задумывался, почему названия таких разных государств различаются всего двумя буквами.

Перепутать эти страны совершенно невозможно — одна знаменита на весь мир Моцартом и венскими вафлями, а другая — кенгуру и коалами.

AdMe.ru задался вопросом, что же все-таки объединяет Австрию и Австралию.