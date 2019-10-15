Кому на самом деле выгодны туристические визы и почему их давно пора отменить

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На 2 июля 2019 года первую строчку в Индексе паспортов Хенли (Henley Passport Index) занимали Япония и Сингапур. Жителям этих государств не нужна виза (или ее оформляют по прибытии) в 190 стран. На втором месте — Германия, Финляндия и Южная Корея, чьи граждане могут свободно пересекать границы 180 стран.

AdMe.ru рассуждает, действительно ли необходимы визы, и отвечает на вопрос, почему мир вполне мог бы обойтись без них. В конце статьи вас ждет бонус — лайфхаки, которые позволят побывать без визы в тех странах, где она обычно нужна.

Виза не сдерживает трудовую миграцию

Логика чиновников следующая: если бы не визы и всевозможные разрешения, добрая половина населения планеты тут же переселилась бы в развитые страны. Звучит параноидально, но это закреплено в официальных источниках. Например, если гражданин Великобритании женат на девушке не из Евросоюза, ему нужно зарабатывать не менее 18 600 фунтов стерлингов в год, чтобы перевезти ее в Англию и получить необходимые для проживания документы. То же правило работает и для британок, решивших связать свою судьбу с человеком, родившимся за пределами Европейской экономической зоны. Из-за этого семьям часто приходится жить в разных странах. В туристах и путешественниках видят угрозу, что закреплено в официальных документах. Фактически человеку приходится доказывать свою невиновность в том, чего он еще не совершил (и, скорее всего, даже не думал совершать).

Однако устроиться на работу в чужой стране зачастую весьма проблематично: этого не позволяют даже некоторые типы вида на жительство. Стоит ли говорить о простой туристической визе? Она не дает иностранным гражданам возможности занять тепленькие места, для них остается лишь нелегальное трудоустройство. Но незаконные трудовые мигранты занимают небольшую долю на рынке труда. Так, в США в 2016 году таковых насчитывалось 5 %, общая численность работников составила 160 млн.

Туристические визы не препятствуют терроризму и не улучшают криминальную обстановку

Противодействие терроризму — еще один фактор, который приводят в пример сторонники визовых режимов. Этот довод легко разбивается статистикой: так, в Америке за последние 9 лет больше злодеяний совершили вовсе не иммигранты-мусульмане, а резиденты страны. В период с 1970 по 2015 год в Европе менее 0,5 % преступлений носили исламистский характер. В ряде случаев за гибель людей были ответственны праворадикалы, которые являлись гражданами страны. Достаточно вспомнить Андерса Брейвика или немецкую «Фракцию Красной Армии». Между миграцией и изменениями криминальной обстановки тоже не прослеживается четкой связи: часто нарушать закон склонны те, кто живет в стране с рождения.

Многочисленные разрешения на въезд легко заменить более быстрыми и надежными процедурами

Паспорт можно поменять, а вот по отпечаткам пальцев или скану сетчатки глаза идентифицировать человека куда проще. На сбор всех необходимых для поездки документов придется потратить много времени, нервов и иногда денег, причем 100 %-ной гарантии получения заветного стикера нет. В ряде случаев отказ в визе объясняется человеческим фактором. Таким образом, выдача туристических виз — инструмент политических игр, в которых никак не заинтересованы простые туристы и путешественники.

История знает удачные примеры снятия визовых ограничений

Чтобы попасть на прошлогодний чемпионат мира по футболу, иностранцам достаточно было получить специальный паспорт болельщика. Для его оформления нужно было указать номер билета и документ, удостоверяющий личность. Опыт оказался настолько удачным, что въезд по паспорту болельщика после чемпионата был продлен до конца 2018 года. Такое решение не повлекло ухудшения криминогенной обстановки, напротив, в прошлом году количество правонарушений в РФ снизилось. Сегодня иностранные туристы могут приехать Санкт-Петербург, оформив бесплатную электронную визу. 4 года назад ввели безвизовый режим между Южной Кореей и Россией: граждане государств могли ездить друг к другу без оформления виз в течение 60 дней. С этого времени поток корейских туристов неуклонно растет, что положительно сказалось на инфраструктуре и малом бизнесе Владивостока. Введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом увеличило туристический поток и оказало позитивное влияние на экономику. В частности, на украинский рынок вышли лоукостеры, например Ryanair, а малый и средний бизнес получил больше возможностей для сотрудничества с европейскими партнерами.

Бонус: как путешествовать без виз там, где они нужны

Великобритания. Путешествие на круизном лайнере с заходом в британский порт предусматривает пребывание на территории страны в течение 24 часов. Важно, чтобы следующим в маршруте был порт другой страны.

Путешествие на круизном лайнере с заходом в британский порт предусматривает пребывание на территории страны в течение 24 часов. Важно, чтобы следующим в маршруте был порт другой страны. Китай. Разрешено находиться в стране без визы в течение 72 часов, если летите транзитом через Гуанчжоу, Гуйлинь, Сиань, Харбин, Чунцин и Шэньян. Если пересаживаетесь в Нанкине, Пекине, Шанхае и некоторых других городах, срок увеличивается до 144 часов.

Разрешено находиться в стране без визы в течение 72 часов, если летите транзитом через Гуанчжоу, Гуйлинь, Сиань, Харбин, Чунцин и Шэньян. Если пересаживаетесь в Нанкине, Пекине, Шанхае и некоторых других городах, срок увеличивается до 144 часов. Сингапур. Можно остаться здесь в течение 96 часов, если есть билет и виза в третью страну, а также при наличии финансов на период пребывания в Сингапуре.

А вы знаете какие-то хитрости, позволяющие путешествовать без визы?