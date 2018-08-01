Почему стоит побывать в Исландии хотя бы раз в жизни, даже если вы не фанат сериала «Игра престолов»

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При упоминании Исландии одни вспоминают про отсутствие комаров, а у других в голове начинает играть мелодия из заставки сериала «Игра престолов». Именно с мест, в которых проходили съемки легендарного сериала, мы начнем свое путешествие, а затем вы узнаете любопытные факты из жизни местных жителей. Интересно? Тогда присоединяйтесь и заходите в статью.

AdMe.ru уже рассказывал про инстаграм полиции Исландии и отсутствие преступности, а теперь познакомит вас и с остальными сферами жизни северян.

«Ничего ты не знаешь, Джон Сноу»

Грьётагья (Grjótagjá) — зрители недолго любовались этой живописной пещерой в сериале, но хорошо ее запомнили, и она стала одним из самых популярных мест среди туристов. Именно здесь произошла романтическая встреча «одичалой» Игритт и Джона Сноу. Влюбленных грели не только чувства друг к другу, но и вода в бассейне, которая, несмотря на постоянный снег и лед снаружи, иногда достигает 50 °С. Что касается отношений между исландцами, то у них есть свои трудности, связанные с немногочисленностью населения. Дело в том, что в этой маленькой стране есть большой риск встретить родственника, и, чтобы не ошибиться, был придуман специальный сервис — Islendiga, благодаря которому люди могут узнать генетическую информацию друг о друге.

Лагерь Одичалых

Рядом с любовным гнездышком Игритт и Сноу располагается лагерь Одичалых — Диммуборгир (Dimmuborgir). Лавовые поля и вулканические пещеры создают мрачное настроение, и, по поверьям, именно здесь обитают тролли, которых лучше не встречать на своем пути. На озере Миватн (Myvatn), которое находится в пределах Диммуборгира, Джон Сноу встретил верховного вождя Одичалых, а также именно здесь на Сэмвелла Тарли и Джораха Мормонта напали Белые ходоки. Большинство исландцев верят в существование троллей и эльфов, поэтому и отношение к ним особое. Например, в истории Исландии известны случаи, когда было принято решение прекратить строительство дорог или зданий, поскольку они прокладывались на эльфийских территориях.

Черные пляжи Восточного дозора

Черные пляжи и скалы мыса-заповедника Дирхолей (Dyrhólaey) — это не декорации, а одно из самых завораживающих творений природы, которое находится в деревне Вик (Vík í Mýrdal). Это место можно увидеть в ​​5-м эпизоде 7-го сезона, когда Джон Сноу, Джорах Мормонт и Джендри высаживаются на берегу у Восточного дозора. Вы нигде больше не увидите такой концентрации уникальных природных явлений, как в Исландии. Не зря ее называют «страной льда и огня»: здесь вулканы спят под ледниками, а рядом с термальными источниками искрится снег.

Земли за Стеной

Ватнайёкюдль (Vatnajökull) — сказочной красоты ледник, ставший декорациями земель за Стеной. Из-за популярности места в национальном парке стали активно развивать инфраструктуру — теперь туристы могут остановиться в комфортных гостиницах. Кажется, уже никто не переживает, что Белые ходоки вот-вот появятся.

Речные земли

Что интересного в Тингведлире (Þingvellir) для любителей «Игры престолов»? Именно по этим местам путешествовали Пес и Арья. Здесь же сняли незабываемую битву на мечах между Бриенной и Клиганом. Тингведлир находится недалеко от Рейкьявика, поэтому его стоит посетить даже тем, кто не знаком с сериалом. Это не просто национальный парк, а святое место для исландцев. Здесь начиная с 930 года собирается народное вече — альтинг, в 1000 году исландцы приняли христианство, а в 1944 году провозгласили независимость страны.

Зима близко

Непроходимая метель, через которую пробирался Сэмвелл Тарли, на самом деле была грязью и туманом от геотермальной области Хверир (Hverarönd). Трудно представить, как себя чувствовал актер, вдыхая запахи от серных источников и кипящих грязевых ванн. Климат в Исландии очень капризный: резкие перепады температур, сильные ветра, всевозможные осадки — все это вы сможете на себе испытать в течение дня.

Одичалые и Джон Сноу в окружении мертвецов

Именно в месте Штакхольцгья (Stakkholtsgja) произошла схватка Джона Сноу и Одичалых с Белыми ходоками. К сожалению, несмотря на то что удалось одержать победу и поймать одного мертвеца в качестве доказательства, в следующий раз удача отвернулась от отряда Джона Сноу и они попали в окружение. Любителям пешеходного туризма стоит обратить внимание на горный хребет Тоурсмёрк. Можно выбрать непродолжительные экскурсии, а можно отправиться в 5-дневный поход, конечная цель которого — каньон Штакхольцгья.

Место дружбы

Зарождение дружбы между Джоном Сноу и Бериком Дондаррионом произошло на леднике Гиджокуль (Gígjökull). Именно здесь они делятся своими историями друг с другом. И в реальной жизни у исландцев прекрасные отношения. Люди в этой стране не чувствуют себя одинокими — 98 % опрошенных сказали, что у них есть человек, на которого они могут рассчитывать, а в случае неприятностей обратиться к нему за помощью.

Что еще нужно знать об Исландии

Вы не найдете Starbucks и McDonald’s на территории Исландии. Самая популярная еда — хот-дог, а колы здесь пьют больше, чем где-либо в мире.

Исландцы любят лакрицу и добавляют ее в разные блюда, а также делают из нее сладости.

В Исландии любят кино: здесь смотрят больше фильмов, чем в остальных странах.

Самый читающий народ в мире — исландцы.

Из-за большого количества блондинок девушки стали перекрашивать волосы в темные оттенки, чтобы выделяться на фоне остальных.

В Рейкьявике никто не удивится, если вы выйдете в ближайший магазин в пижаме, здесь это считается абсолютно нормальным.

В Исландии нет детских домов.

Исландских малышей часто оставляют на улице в колясках, чтобы ребенок поспал на свежем воздухе.

Из-за крайне низкого уровня преступности исландцы оставляют ключи в машине, не запирают двери и не ставят решетки на окна.

Исландцы — творческие люди, и самые популярные профессии — дизайнер, писатель, музыкант и художник. Местные жители предпочитают делать все сами: шить одежду, придумывать дизайн интерьера и делать ремонт.

В Исландии женщинам разрешено быть священниками, а церкви имеют нестандартный вид.

Более 80 % энергии вырабатывается благодаря гидро- и геотермальным источникам. Поэтому Исландию можно назвать самой экологичной страной.

На стоимость алкогольных напитков влияет не качество, а процент алкоголя — чем выше, тем дороже.

А вы бы отправились в путешествие по Исландии?