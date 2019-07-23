Почему постоянно путешествовать — это не так круто, как кажется. 9 вещей, о которых не любят говорить тревел-блогеры
«Весь мир у твоих ног!», «Бросай скучную работу и путешествуй!» — примерно такие призывы мы часто видим в соцсетях. Многие втайне завидуют тревел-блогерам — людям, которые сделали путешествия своей работой и теперь будто специально дразнят обалденными фотографиями и видео со всех уголков планеты. Но что скрывается за этими крутыми кадрами? Так ли уж прекрасна и безмятежна жизнь вечного странника, как кажется?
AdMe.ru решил подробнее узнать о «темной стороне» жизни известных тревел-блогеров, о которой обычно не принято говорить. А в конце мы расскажем о новом формате путешествий, к которому стремится все больше людей.
1. Отсутствие стабильного заработка и необходимость вложений
- «Общее правило таково: в течение первого года вы, скорее всего, ничего не заработаете. Большинство рекламодателей не будут инвестировать в блог, которому нет и года. Сначала надо зарекомендовать себя как надежного партнера. Но и у опытных блогеров нет финансовой стабильности. Я то заработаю кучу денег, то сижу на мели. Важно иметь сбережения и четко планировать свои расходы», — предупреждает Кейт Маккалли, создатель блога Adventurous Kate.
- «Этот вид деятельности постоянно требует вложений, особенно вначале. Авиабилеты, жилье, разнообразное оборудование и снаряжение, а также необходимые образовательные курсы стоят немалых средств. Одним из моих самых больших сожалений было то, что я не сэкономила больше денег, прежде чем бросить обычную работу и перейти к тревел-блогерству», — откровенничает Дженнифер О’Брайен, основатель сайта The Travel Women.
2. Это работа 24/7, а не пару часов в день
- «Большинство людей думают, что все, что я делаю, — это путешествую и пишу пару постов в день. Но на самом деле я никогда в жизни еще не работала так усердно. Изначально я проводила по 12–14 часов за ноутбуком, чтобы создать свой сайт и превратить его в бизнес. Ведение блога о путешествиях — это гораздо больше, чем просто написание постов: я трачу кучу времени на переговоры с потенциальными рекламодателями и спонсорами, продвижение в соцсетях, редактирование фотографий и видео, общение с подписчиками и другими блогерами. Я постоянно хочу улучшить свой блог», — пишет Нелли Хуан, автор блога WildJunket.
- «Конкуренция в сфере тревел-блогерства очень высока, приходится бороться за каждый клик. Мы тратим очень много времени и сил, чтобы постоянно увеличивать трафик нашего сайта», — рассказывают Элейн и Дэйв, создатели блога The Whole World is a Playground.
3. Вы смотрите на все через объектив камеры и зависите от технологий
- «Мой муж — измученная душа. Он должен сделать самые лучшие фотографии, где бы мы ни находились. Мы не можем съесть ни кусочка или сделать глоток напитка, пока он не будет сфотографирован, потому что эти снимки нужны для поста. Чтобы получить красивый кадр, муж карабкается по стенам, лежит на земле посреди руин или заставляет меня стоять в одиночестве в темноте, ожидая восхода солнца», — делится Элейн (The Whole World is a Playground).
- «Хуже всего обстоят дела с залами ожидания и самолетами. В то время как все остальные сидят тихо и занимаются своими делами, мы щелкаем все, что представляет интерес. Меня бесчисленное количество раз спрашивали, не в первый ли раз я полечу на самолете. Нет, я просто хочу сфотографировать сиденье, еду, салон. Некоторые смотрят на нас как на сумасшедших», — добавляет она.
- «Я путешествую с кучей тяжелого и дорогого оборудования: камеры, ноутбук, зарядки. Я постоянно ношу за плечами 10-килограммовый рюкзак, это очень утомляет, и надо следить, чтобы никто ничего не украл. Мне постоянно нужен интернет, отсутствие Wi-Fi в отдаленных местах заставляет меня сильно нервничать», — сетует Нелли Хуан (WildJunket).
4. Красивые длинные тексты могут остаться незамеченными
- «Мне нравится путешествовать и писать тексты, но я не смогла влиться в формат тревел-блогов. Блогосфера завалена однотипными постами типа „Топ-10 вещей, которые нужно сделать в [этом городе]“. Это объяснимо: такие посты привлекают внимание яркими картинками, быстро читаются и содержат ключевые слова и хештеги типа „отпуск“, „море“, благодаря которым они будут всплывать при поиске информации на тему путешествий. Но этот контент в массе своей бездушен, в нем нет реальных чувств и эмоций», — уверена Анна, создатель блога Slightly Astray.
- «Через год я поняла, что тревел-блогер из меня никакой. Я посетила 20 городов Европы и кое-как смогла написать только о 7 из них. Причем мои тексты не содержали реально полезных советов. Я не знала, как продвигать себя в соцсетях. Много раз я садилась за ноутбук с намерением написать что-нибудь вдохновляющее и так и не смогла ничего из себя выдавить», — пишет Анна (Slightly Astray).
5. Реальность приходится сильно приукрашивать
- «Однажды я разговаривала по видеочату со знакомой путешественницей. Она чувствовала себя ужасно — жаловалась на стресс и бессонницу. Однако на следующее утро она разместила фото в соцсетях, где выглядела свежей и сияющей и, казалось, наслаждалась поездкой. Изображение идеальной реальности стало обязательной игрой для всех тревел-блогеров», — приводит пример тревел-журналист Никки Варгас.
- «Другой случай. Я в Марокко, согнулась от боли в животе из-за курицы сомнительной свежести. И почему я когда-то решила, что это разумно — оставить свой дом, семью и друзей, чтобы летать по всему миру? Мои посты кажутся излишними (кто не писал о Марокко в наши дни?), фотки в инстаграме — недостаточно крутыми, а вся моя карьера блогера-путешественника — ерундовой. Вопрос „Что, черт возьми, я здесь делаю?“ висит в воздухе. У меня был такой же момент на Филиппинах, в Мексике, в Индонезии, в Аргентине», — признается она.
6. Сложно поддерживать постоянное общение с близкими
- «Мы потеряли связь с семьей и друзьями. Мы не видели, как растут наши племянники и племянницы. Мы ужасно скучаем по родным. И хотя есть такие вещи, как Facebook и Skype, нет ничего лучше, чем человеческий контакт», — пишет семейная пара путешественников Дэйв и Деб, создавшие блог The Planet D.
- «Когда я только начинала, мне было 20, и путешествия по миру были вполне обычным делом для моего возраста, но сейчас мне 33, и большинство моих друзей женаты, у них есть дети. Иногда это отдаляет меня от них», — делится путешественница Шеннон О’Доннелл.
7. Серьезные отношения? Забудьте
- «Я не нахожусь в одном месте достаточно долго, чтобы поддерживать длительную связь. Я пыталась выстроить отношения на расстоянии, но они все-таки рухнули. У меня нет возможности часто знакомиться с кем-то. Когда я таки попадаю на первое свидание, оно превращается в бесконечные расспросы о моих путешествиях», — признается Дженнифер О’Брайен (The Travel Women).
- «Когда вы встречаете кого-то симпатичного в чужой стране, на заднем плане всегда мелькает мысль: „Это ненадолго“. Чувство тикающих часиков — это отстой. Если вы решите перевести отношения в долгосрочные, встает выбор: или один должен завязать с путешествиями, или второму придется все бросить и тоже мотаться по всему свету. Мало кто на это пойдет», — считает Виктория Бревуд, создатель блога Pommie Travels.
8. Впечатления от поездок притупляются
- «Когда вы уезжаете в долгожданный отпуск, вас охватывает особое волнение, вы предвкушаете новые впечатления. Но когда вы путешествуете все время, это чувство теряется. Я принимаю все как должное. Вещи выглядят одинаково. Я видела так много водопадов, закатов и храмов, что все они начинают сливаться в одно. Я думаю, можно сравнить зависимость от путешествий с любой другой зависимостью. Эмоции от новых мест становятся все менее яркими, и с каждым разом хочется увидеть что-то более и более невероятное, чтобы почувствовать реальное восхищение», — делится Виктория Бревуд (Pommie Travels).
9. Давящее чувство неопределенности и тоски по дому
- «Жизнь на чемоданах может быть утомительной. Упаковка и распаковка вещей, проживание в бесчисленных гостиницах, бронирование рейсов, планирование автобусных маршрутов, чтение карт — все это утомляет. Иногда мне просто не хочется ни о чем думать. Я хочу работать на своем компьютере, готовить нормальную еду дома, ходить в спортзал и не делать ничего другого. Я хочу иметь возможность складывать аккуратно сложенную одежду в шкаф, вместо того чтобы запихивать ее в сумку, и стирать ее дома, а не выходить на улицу. Я поняла, что мне нужна база — место, где я буду жить не меньше месяца», — подытожила Виктория Бревуд (Pommie Travels).
Бонус: новый тренд — ответственный туризм
Несмотря на минусы, с которыми сталкиваются тревел-блогеры, большинство из них не хотят бросать эту профессию. Однако часть путешественников уже отказываются от многочисленных быстрых поездок, смысл которых — сделать идеальные фото и вкратце рассказать о достопримечательностях. Все более популярным становится ответственный туризм. Цель — минимизировать негативное воздействие туризма на окружающую среду, а положительный вклад в жизнь местного сообщества, наоборот, увеличить.
Путешественники, избравшие это направление, не просто отдыхают на пляже, но и очищают его от мусора. Не просто фотографируются с местным населением, но стараются больше узнать о его традициях, а также о насущных проблемах. Не просто пишут посты «Что посмотреть в городе N за 3 дня», но делятся проверенными советами, как путешествовать людям с ограниченными возможностями, с детьми или с минимальным бюджетом.
А как по-вашему, что самое важное в путешествиях? И стоит ли вообще стремиться путешествовать как можно чаще?
Фото на превью Paula Bronstein / Getty Images