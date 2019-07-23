Почему постоянно путешествовать — это не так круто, как кажется. 9 вещей, о которых не любят говорить тревел-блогеры

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«Весь мир у твоих ног!», «Бросай скучную работу и путешествуй!» — примерно такие призывы мы часто видим в соцсетях. Многие втайне завидуют тревел-блогерам — людям, которые сделали путешествия своей работой и теперь будто специально дразнят обалденными фотографиями и видео со всех уголков планеты. Но что скрывается за этими крутыми кадрами? Так ли уж прекрасна и безмятежна жизнь вечного странника, как кажется?

AdMe.ru решил подробнее узнать о «темной стороне» жизни известных тревел-блогеров, о которой обычно не принято говорить. А в конце мы расскажем о новом формате путешествий, к которому стремится все больше людей.

1. Отсутствие стабильного заработка и необходимость вложений

2. Это работа 24/7, а не пару часов в день

3. Вы смотрите на все через объектив камеры и зависите от технологий

4. Красивые длинные тексты могут остаться незамеченными

5. Реальность приходится сильно приукрашивать

6. Сложно поддерживать постоянное общение с близкими

7. Серьезные отношения? Забудьте

8. Впечатления от поездок притупляются

9. Давящее чувство неопределенности и тоски по дому

Бонус: новый тренд — ответственный туризм

Несмотря на минусы, с которыми сталкиваются тревел-блогеры, большинство из них не хотят бросать эту профессию. Однако часть путешественников уже отказываются от многочисленных быстрых поездок, смысл которых — сделать идеальные фото и вкратце рассказать о достопримечательностях. Все более популярным становится ответственный туризм. Цель — минимизировать негативное воздействие туризма на окружающую среду, а положительный вклад в жизнь местного сообщества, наоборот, увеличить.

Путешественники, избравшие это направление, не просто отдыхают на пляже, но и очищают его от мусора. Не просто фотографируются с местным населением, но стараются больше узнать о его традициях, а также о насущных проблемах. Не просто пишут посты «Что посмотреть в городе N за 3 дня», но делятся проверенными советами, как путешествовать людям с ограниченными возможностями, с детьми или с минимальным бюджетом.