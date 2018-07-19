10 особенностей Польши, которым туристам еще удивляться и удивляться

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Если вы никогда не рассматривали Польшу как страну, которой есть чем удивить, возможно, пришло время пересмотреть свое мнение о ней. Знали ли вы, например, что пригласить священнослужителя на открытие супермаркета в этой стране абсолютная норма? А что фильмы в кинотеатрах идут обычно на языке оригинала, но при этом мультики всегда дублируются?

AdMe.ru решил выяснить, что удивляет туристов в Польше, а ее жителям кажется абсолютной нормой.

1. Религия очень важна

Поляки в большинстве своем очень религиозны и по воскресеньям ходят в костелы. Быть атеистом, конечно, можно, но не все ваши польские знакомые поймут, как это вообще. Католическая церковь очень сильно влияет на жизнь людей в этой стране. Недавно благодаря ей даже был принят закон, запрещающий торговлю по воскресеньям, и с 2020 года все магазины, кроме совсем небольших, в этот день недели будут закрыты. Сейчас в первое и последнее воскресенье месяца все еще можно отправляться на шопинг. С другой стороны, у религиозности есть как минимум один важный плюс, который впечатляет даже атеистов, когда они оказываются в Польше. Католические храмы, которых в этой стране очень много (есть даже шутка, что они как магазины шаговой доступности), действительно очень красивые.

2. Важно помнить о религиозных праздниках

Если вы не хотите почувствовать себя героем фильма «28 дней спустя», гуляющим по пустым улицам города, не планируйте свою поездку в Польшу на то время, когда местные жители отмечают церковные праздники. В эти дни поляки предпочитают посещать костелы и проводить время с семьей. Это касается и работников магазинов, кафе, ресторанов и даже музеев. Туристу в такие дни в Польше, скорее всего, придется поскучать. Хотя даже прогулка по мощеным улочкам городов — это уже интересно. Только купите еды накануне, чтобы у вас хватило сил обойти все, что вы запланируете.

3. Зарегистрировать брак можно в костеле

Зарегистрировать брак в Польше можно двумя способами: обратившись в ЗАГС или пройдя церемонию венчания в церкви. Если влюбленные выбирают второй вариант, то больше никуда обращаться им не нужно. Так заключается так называемый конкордатный брак, который приравнивается к официальному и имеет те же правовые последствия: у супругов появляются права и обязанности по отношению друг к другу, а имущество в случае развода придется делить.

4. Похудеть — очень сложная задача

Блюда польской кухни очень вкусные и сытные. Многие из них специфические (например фляки — суп из требухи), и не каждый иностранец отважится их попробовать. Но есть в польской кухне и много вкусностей, от которых сложно отказаться. Например, в Татрах готовят тушеную в пиве свинину, а в Силезии — картачи, пельмени с начинкой из мяса и грибов. В польских кафе обычно подают просто огромные порции еды. Часто вторые блюда идут сразу с гарниром. Распространены небольшие заведения, в которых еда продается на вес: вы просто выбираете все, что захочется, а потом взвешиваете свою тарелку.

5. Борщ можно купить в кофейном автомате

В Польше красный борщ — это просто свекольный отвар. Его подают с ушками — небольшими вареничками с начинкой из грибов, мяса или даже круп. А иногда его просто пьют из чашек или стаканчиков. Кстати, его можно купить даже в некоторых кофейных автоматах. Если же вам хочется сытного и вкусного борща из свеклы с мясом, расстраиваться не стоит, потому что в Польше он тоже есть. Его подают во многих кафе и ресторанах. Только обратите внимание, что заказывать нужно не красный борщ, а украинский.

6. Здесь заботятся о животных. Действительно заботятся

В Польше любовь к домашним животным вышла на новый уровень. В этой стране очень много собачников, которые гуляют со своими питомцами в парках. Возле магазинов часто в жару выставляют миски с водой для животных. И это делают именно для собак (хотя, конечно, кошкам или хорькам пить из них тоже не запрещено), которые вышли на прогулку со своими хозяевами. Кстати, о прогулках. Убирать за своими питомцами в Польше обязательно, потому что иначе придется заплатить штраф. В городах есть специльные стойки с пакетиками и урны для отходов. А в Варшаве даже есть необычный писсуар — креативный столбик на фото выше.

Бездомное животное в Польше обнаружить достаточно сложно. Если вам это удалось, нужно вызвать специальную службу — экопатруль полиции. Его сотрудники приедут и заберут беднягу в приют, где его вымоют и накормят, а потом сделают ему все необходимые прививки, чипируют и стерилизуют. Дальше животное будет дожидаться нового хозяина столько, сколько потребуется. Кстати, сотрудникам экопатруля часто приходится отлавливать и диких животных, попавших в черту города. Их после ветеринарного осмотра отпускают в естественную среду обитания.

7. Нельзя просто так пойти в кино и посмотреть фильм на польском языке

Обычно в кинотеатрах фильмы идут на языке оригинала с польскими субтитрами. Исключение — мультики и детские фильмы; их дублируют. Так что, если вдруг вы оказались в Польше в те дни, когда начинается прокат голливудского фильма, который вы никак не хотели пропустить, смело отправляйтесь в кино. Если хорошо знаете английский, конечно.

8. Зимой главная проблема — смог

Огромный минус многих польских городов в том, что зимой их окутывает смог. Причина в том, что в старых домах до сих пор сохраняется печное отопление. Когда температура воздуха падает, стремительно ухудшается и его качество. Польские власти говорят, что стараются решить эту проблему, но жители признаются, что пока не видят особых успехов. Острее всего проблема стоит в Кракове и Вроцлаве. Бывает смог и в Варшаве. Самыми чистыми городами считаются Щецин и Труймясто (Гданьск, Гдыня, Сопот). Последние три населенных пункта находятся возле Балтийского моря, и ветер обычно просто сдувает смог, не давая ему скопиться над жилыми районами.

9. Сирены машин экстренных служб сложно не услышать

Сирены машин польских экстренных служб (скорой, полиции и пожарной) громкие. Очень громкие. Возможно, чтобы при движении их всегда пропускали на дорогах. Но есть мнение, что это нужно для того, чтобы поляки видели, точнее слышали, куда «идут» их налоги.

10. Если вы живете в Польше, не путешествовать не получится

Польша — большая, красивая и разнообразная страна. В ней есть горы, море, а для любителей мистики — кривой лес. И все это увидеть и исследовать можно буквально за копейки, потому что билеты на автобусы по акции можно купить за несколько злотых. Ну а те, кто в самой Польше уже все посмотрел, легко могут отправиться за границу. Во многих городах есть аэропорты, из которых летают лоукосты. У этих авиакомпаний практически всегда много акционных предложений, и иногда билеты раздают даже за € 1.

Кстати, о пальмах...

В Варшаве на перекрестке проспекта Шарля де Голля и Иерусалимских аллей есть пальма, правда, искусственная. Это арт-проект художницы Иоанны Райковской, который она реализовала в 2002 году. Сначала пальму было решено оставить на год, но прошло уже столько времени, а она так и остается на своем месте. Кстати, под пальмой варшавская молодежь назначает свидания. Такое экзотическое дерево в городе одно, поэтому ошибиться и не найти место встречи просто невозможно.

Бонус: город, который останавливается каждый год

Варшава — это город, который останавливается ровно на 1 минуту каждый год 1 августа. Привычная жизнь замирает в 17:00, когда резко начинают выть сирены. Автомобильное движение останавливается, пешеходы перестают спешить по своим делам, а те люди, которые сидели за столиками уличных кафе, встают со своих мест. Это дань памяти героям Варшавского восстания, случившегося в 1944 году. И это невероятное зрелище, которое пробирает до мурашек.