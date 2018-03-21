Почему кресла в самолете почти всегда синего цвета

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Вы когда-нибудь обращали внимание на цвет кресел в самолетах? Почти всегда их делают синими, и исключение из этого правила встречается очень редко. Можно предположить, что этот цвет ассоциируется с небом, однако все не так просто. Точнее, просто, но неожиданно.

AdMe.ru раскрыл этот секрет и спешит поделиться его разгадкой со своими читателями. А в конце статьи вас ждет приятный бонус: мы расскажем о том, как выбрать идеальное место в самолете.

Так почему же они синие?

Первые синие кресла появились в самолетах несколько десятков лет назад, и теперь практически все авиакомпании мира делают обивку именно такого цвета. Согласно мнению ученых из Великобритании, синий цвет ассоциируется у большинства людей с надежностью и безопасностью, что весьма важно даже для пассажиров, не страдающих аэрофобией. Более того, согласно исследованиям, 90 % людей интуитивно оценивают привлекательность той или иной компании исключительно по фирменным цветам. Есть у выбора синей обивки и чисто практическое объяснение — на сиденьях такого цвета меньше заметна грязь, пятна и потертости, а, значит, они могут служить гораздо дольше кресел, обтянутых светлой тканью. А вот в салонах бизнес-класса светлая обивка встречается довольно часто, ведь в них летает гораздо меньше пассажиров, поэтому и ткань изнашивается медленнее.

Интересный факт. В 1970–80-х годах некоторые авиакомпании стали устанавливать в самолетах кресла с красной обивкой. Однако позже их заменили на синие, так как, по мнению авиаперевозчиков, красная обивка повысила градус агрессии пассажиров.

Ткань или кожа?

Что касается материалов, то сиденья могут обивать и искусственной кожей, и искусственной тканью. Как правило, для самолетов, выполняющих дальние рейсы, например, трансатлантические перелеты, делают кресла, обитые тканью, которая позволяет коже дышать, то есть вы не будете потеть, а значит, и испытывать дискомфорт. А вот для коротких авиаперелетов подойдет и искусственная кожа. Ее преимущество в том, что она более износостойкая, да и пролитые напитки не оставят на ней пятен.

Интересный факт. Салфетка, которая кладется на спинку кресла, называется антимакассар. Название этого аксессуара, который стали использовать на мебели еще в викторианской Англии, произошло от названия макассарового масла, которое мужчины использовали для укладки волос. Оно было таким жирным, что пачкало кресла. Чтобы избежать этого, на изголовья стали класть тканевые салфетки, предотвращающие загрязнение дорогой мебели.

Почему место у окна не всегда у окна?

Вам когда-нибудь доводилось сидеть на кресле возле окна и при этом ничего не видеть в этом самом окне? Просто потому, что оно находится на том же уровне, что и спинка кресла или даже немного сзади него? Оказывается, виной тому стремление авиаперевозчиков установить как можно больше кресел в салоне. Компании, разрабатывающие и строящие самолеты, выдают авиакомпаниям рекомендации по установке рядов сидений, однако практически никто им не следует. Специальные направляющие, расположенные на полу воздушного судна, позволяют устанавливать сиденья так, как нужно авиакомпаниям, чем они и пользуются.

Бонус: как выбрать лучшее место в самолете

Как мы уже выяснили, расположение кресел в самолете зависит от фантазии и, можно сказать, жадности авиаперевозчика. Поэтому выбор самого комфортного места кажется не такой уж и простой задачей. Однако справиться с ней все-таки можно. Существуют специальные сайты, где можно посмотреть реальные фотографии расположения мест в самолете той или иной авиакомпании — они помогут вам определить, сможете ли вы наслаждаться видом из окна или вам придется постоянно наклоняться, чтобы увидеть пейзаж за бортом самолета.

Если вы не хотите слушать шум двигателя, то выбирайте места ближе к носу самолета. В этом случае вам придется, скорее всего, слушать разговоры стюардесс, но они вряд ли будут громче, чем звук двигателя. Если же вам не удалось «поймать» эти места, садитесь ближе к проходу — там тише, чем возле иллюминатора.

Кстати, у мест в начале салона есть и еще одно преимущество — раздача еды начнется именно с вас и у вас будет большой ассортимент блюд. А вот «хвостовым» пассажирам реже приходится выбирать между рыбой и курицей.

В том случае, если ваш рост намного превышает средний, обязательно садитесь возле аварийного выхода — там расстояние между рядами кресел больше и вам не придется весь полет прижимать колени к ушам.

При этом ряд, который находится перед аварийным выходом, вряд ли можно назвать лучшим выбором, поскольку спинки на креслах здесь не откидываются, чтобы не создавать помех при экстренной эвакуации.

А как часто вы путешествуете самолетом?