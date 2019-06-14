Племя куна, в котором действуют странные законы. И их вряд ли поймут мужчины

33 2

27

7.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

По всему миру разбросано множество живописных уголков, и если заглянуть в самый отдаленный из них, то можно обнаружить редких обитателей индейского племени куна. Их уклад жизни настолько отличается от нашего, что сложно поверить в то, что мы живем в одно время. У этого народа самая большая рождаемость детей-альбиносов в мире, вместо денег они используют кокосы, а жених куна берет фамилию невесты.

AdMe.ru узнал о народе, который верит, что Бог создал землю исключительно для него. И вот несколько самых странных фактов, которые мы нашли.

Из 378 островов панамского архипелага Сан-Блас обитаемы только 50. Именно здесь можно встретить племя куна

Неудивительно, почему индейский народ куна заселяет живописный архипелаг вот уже несколько столетий. Острова усыпаны пальмами, здесь всегда свежие фрукты и чистейшая вода. Журнал National Geographic не раз публиковал статьи, посвященные этим островам, а издания Cruising World и Le Monde Voyage назвали архипелаг одним из лучших круизных направлений в мире. В отличие от других индейских племен, куна удалось получить полную автономию от властей Панамы. О своей независимости они заявили в 2010 году, и правительство страны их поддержало. Но, несмотря на хорошие отношения с властями, народ живет по своим законам и сохраняет самобытную культуру предков. Кстати, сами они себя называют «гуна», так как в их языке нет звука «к».

Муж должен спросить разрешения у жены, прежде чем что-то купить

Несмотря на то что куна считается племенем воинов, женщины здесь играют особую роль. Мужчины-куна с раннего утра разъезжаются по делам, а островок остается на весь день во власти женщин. Те распоряжаются имуществом на свое усмотрение, поэтому, если мужчина хочет что-то продать или купить, он должен спросить разрешения у своей жены. Это даже официально закреплено. Согласно «Хартии индейцев Сан-Бласа», «в браке женщина ведет мужчину, который, в свою очередь, обязан работать на семью жены» (ст. 37). К слову, матриархат проявляется во всем: мальчики ходят голыми, пока им не исполнится 9 лет, девочки же одеты в шали с первых месяцев. Одна из легенд рассказывает о лидере по имени Нараскуниал — первой женщине, которая в одиночку поборола конкистадоров во время колонизации. Как? Очень просто: она разделась перед воинами, приманив их своей красотой поближе к себе и яме-ловушке, которую готовила всю ночь.

У жениха есть 3 попытки на то, чтобы убежать от невесты

У куна есть свои традиции и праздники, основные из которых посвящены рождению девочки, ее взрослению и замужеству. В момент, когда девушке исполняется 13–14 лет и она уже считается взрослой, начинаются поиски жениха, которые длятся 4 дня. Главными критериями при выборе жениха у куна является наличие у него транспортного средства и своего хозяйства, а также хорошая физическая форма. Когда родители называют имя того, кого выбрали, жениху дается возможность трижды убежать от невесты. Считается, что если друзья и родственники не смогли поймать его за это время, то невеста вправе выбрать другого жениха.

Жених берет фамилию невесты

Во время брачного ритуала жених приезжает в дом невесты, где его ждут своеобразные испытания — что-то наподобие наших свадебных конкурсов во время «выкупа». Только ритуал у куна длится не пару «этажей», как у нас, а несколько дней. После этого брак считается заключенным и — самое интересное — жених берет фамилию невесты.

Роды проходят вместе с мужем. «Родивший» отец еще несколько дней отдыхает в гамаке

У куна к родам готовится не только жена, но и ее муж. За несколько дней до долгожданного события он оставляет работу и посвящает все свое время жене. А в момент родов муж вместе с супругой громко кричит, тужится — в общем, ведет себя так, будто рожает он. У куна считается, что так супруг помогает снять с жены часть болевых ощущений и облегчить роды.

Женщины носят разноцветные браслеты против плохого настроения

Первое, что вы увидите, когда прилетите на Сан-Блас, — это женщин в красочных платьях, с традиционными браслетами на руках и ногах из разноцветных бусин winnis (бусины для украшений, которые испанцы продавали коренным жителям во время испанской колонизации Америки). Куна верят, что бусины защищают их от плохого настроения. Кроме этого, женщины наносят своеобразную татуировку в виде полосы от макушки до кончика носа как защиту от злых духов.

Национальная валюта — кокосы

Экономика Гуна-Яла (автономная область индейцев Куна) основана на сельском хозяйстве, рыболовстве и международной торговле. Сан-Блас — главный поставщик кокосовых орехов на всю Панаму. С прошлого века кокос, или, как называют его сами куна, ogob, — самый важный экспортный продукт и предмет торговли и товарообмена. Поэтому до сих пор местные жители рассчитываются кокосами за продукты питания и необходимые вещи.

Куна лояльно относятся к трансгендерам

Куна предоставляют детям полную свободу и, когда замечают, что ребенок начинает причислять себя к противоположному полу, не ругают его за это и тем более не переучивают. Вследствие матриархата чаще всего это случается с мальчиками от рождения. Куна их называют «омеггид», что в переводе означает «как женщина». Когда вырастают, они полностью берут на себя женские обязанности.

1 из 150 детей — альбинос

Альбинизм — расстройство, характеризуемое отсутствием пигментации волос, кожи и глаз. Кожа таких людей чрезвычайно чувствительна к солнцу, даже минимальное воздействие солнечных лучей угрожает здоровью альбиносов. По иронии судьбы наибольшее количество альбиносов на планете проживает на материке Гуна-Яла, где солнце светит круглый год. Население насчитывает около 80 тыс. человек, сотни из которых заболевают альбинизмом. Неслучайно еще в 1900-х годах племя куна стали называть «белыми индейцами»: один из 150 новорожденных был альбиносом.

В некоторых странах, таких как Танзания, людей с альбинизмом презирают и даже убивают, но куна относятся к куна-альбиносам (или «сипу») с любовью и уважением. При этом проблемы все же остаются: детям-альбиносам приходится ограничивать свое дневное время, также они вынуждены добираться на учебу на машине, а в свободное время сидеть в классе и не выходить из помещения вместе со сверстниками. На улицу они выходят только после наступления темноты, отчего их и прозвали «дети луны».

Теперь народу куна приходится в ускоренном режиме переходить из родоплеменного уклада в капитализм. Если раньше, еще в 50-х годах, куна старались не пускать на свои острова иностранцев, туристов и даже самих панамцев, то сейчас туризм является важной частью экономики Гуна-Яла. Правительство убедило племя открыть острова для туристов, чтобы способствовать развитию ремесел. А вы посетили бы этот регион?