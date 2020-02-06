Пилоты раскрыли 20+ секретов своей работы, которыми обычно не делятся с авиапассажирами

На авиационном жаргоне второй пилот называется «шкипер» или «права́к», потому что сидит в правом пилотском кресле. А дальнейшее прозвище зависит от того, как летчик себя проявит. Будет работать плохо — прослывет «бойцом», хорошо — «гвардейцем». Несмотря на то что традиционно полеты в качестве «правака» рассматриваются как подготовка к роли командира воздушного судна, не каждый второй пилот станет капитаном.

Кандидатура на должность командира воздушного судна рассматривается и утверждается летно-методическим советом авиакомпании, причем недостаточно только квалификации, должна быть свободная вакансия. Для повышения необходим налет на данном типе самолета не менее 1 500 часов и стальные нервы — не всякий готов летать самостоятельно, может быстро принимать решения и умеет организовать экипаж. Как правило, вторых пилотов, готовых занять левое кресло, много, конкуренция высокая и выбирают лучших из лучших.

Обязанности между пилотами делятся поровну, но решающее слово всегда за капитаном. Перед полетом летчики обсуждают, кто какие функции возьмет на себя, кто пилотирует, а кто мониторит. Например, первый взлетает, управляет автопилотом в горизонтальном полете и выполняет посадку. Второй следит за работой пилотирующего и ведет радиообмен с диспетчером.

Все пилоты проходят тренинги по самообороне и раз в квартал вспоминают аварийные особенности, которые могут возникнуть во время полета, а потом демонстрируют, как способны справиться с нештатной ситуацией. Раз в год полное медобследование. Периодически проводится тестирование на психологическую совместимость экипажа.

Пилоты признаются, что находятся под давлением политики авиакомпаний, их задача — истратить как можно меньше дорогостоящего топлива. Многие говорят, что это влияет на их решения и очень беспокоит, ведь если самолет по каким-либо причинам отклонится от курса или нужно будет лететь на запасной аэропорт, то топливо может просто закончиться и это будет страшный сон экипажа.

Подготовка к рейсу начинается минимум за 2 часа. Летчики заходят в служебное помещение через отдельный вход и проходят полный досмотр. Перед каждым рейсом — медосмотр, во время которого пилотов спрашивают о самочувствии, измеряют пульс и давление, смотрят горло. Если член экипажа чувствует недомогание, в полет отправится пилот из резервного экипажа, который всегда дежурит в аэропорту.

После медкомиссии летчики идут в комнату для брифингов, чтобы получить «бегунок» (задание на полет) и обсудить рейс: проверить сводку погоды на маршруте, выбирать оптимальный маршрут и запасной аэродром. Затем командир вызывает старшего бортпроводника и проводит для него инструктаж.

К самолету летчики выезжают на специальном микроавтобусе. Для авиакомпании каждая такая поездка обходится в ₽ 1 000. По летному полю они передвигаются в зеленых жилетах со светоотражателями.