Об этих 15 вещах пилоты не объявляют перед взлетом, но вы определенно должны быть в курсе

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У каждой профессии есть свои секреты, не предназначенные для ушей «непосвященных». Авиация всегда была окружена ореолом романтики и таинственности, вот почему нам так интересно узнавать о «внутренней кухне» этой сферы. AdMe.ru собрал признания членов экипажей самолетов различных авиакомпаний и спешит поделиться ими с вами, перед тем как вы вновь отправитесь в путешествие.

15. Пилотам запрещено носить бороду

Некоторые авиакомпании запрещают пилотам носить бороды. Делается это для того, чтобы во время экстренной ситуации кислородная маска (ее пилотам потребуется надеть, так же как и пассажирам) плотно прилегала к лицу. А борода может этому помешать.

14. В самолете прохладно для вашего здоровья

Согласно исследованию, существует связь между температурой и давлением в самолете и потерей сознания, вызванной гипоксией. Спровоцировать гипоксию может перегретый воздух в салоне. Поэтому температуру поддерживают на более низком уровне. Одевайтесь теплее во время авиаперелета!

13. Самолет никогда не летит «напрямую» по карте

На некоторых продолжительных рейсах пассажирам демонстрируют карту с траекторией полета. Можно заметить, что самолет летит вовсе не напрямую, а по дуге. А иногда и вовсе странными зигзагами. Все дело в том, что Земля представляет собой шар, а карта на экране плоская. Вторая причина — особые требования к полетам, согласно которым маршрут строится так, чтобы самолет всегда находился в пределах допустимого времени полета до ближайшего аэродрома, который сможет принять этот тип самолетов в случае вынужденной посадки. А еще на траекторию полета могут влиять погодные условия.

12. В полет лучше надевать крепкую закрытую обувь

Отдайте предпочтение устойчивым ботинкам с хорошей подошвой, ведь в случае экстренной эвакуации вы можете оказаться стоящим на горячем асфальте или на колючих сорняках в шлепанцах.

11. Пилоты и диспетчеры не всегда общаются исключительно формально

Существует традиция: диспетчеры поздравляют пилотов со всеми праздниками. Представьте, перед Рождеством у пилота бывает по 4 полета в день, и за это время около 2 тыс. человек желают ему счастливого праздника. «Когда сборная Германии стала чемпионом по футболу, все диспетчеры мира поздравляли наш экипаж», — рассказал пилот Lufthansa Антье Шэпер.

10. Обычный человек никогда не сможет посадить самолет

В кино нам часто показывают, как из-за происков злодеев пилоты теряют способность управлять самолетом, и тогда в игру вступает главный герой — просто очень способный парень на борту. К сожалению, в реальной жизни такой сценарий невозможен. Даже если этот человек — гений, увлекающийся компьютерным симулятором точно такой же модели самолета, готовый следовать указаниям с земли, его, скорее всего, подведет банальный аспект — стресс.

9. Задержки рейсов отражаются не только на пассажирах, но и стюардессах

Дело в том, что стюардессы получают свою зарплату только за летные часы. Время, проведенное на земле, не отражается на их зарплате. Единственное, что предлагает авиакомпания, — это небольшая компенсация за каждый час с момента прибытия в аэропорт. Так что не стоит срывать раздражение на стюардессе, если по какой-то причине ваш самолет не взлетает.

8. В уборную пилоты ходят по очереди

Когда один из пилотов отлучается в уборную, в кабину пилотов обязательно заходит стюардесса и дожидается там возвращения отлучившегося. Это делается для того, чтобы избежать нештатной ситуации. Например, такой: один пилот вышел, дверь за ним закрылась. А тот, который остался в кабине, внезапно потерял сознание.

7. Еда в самолете невкусная, и в этом нет ничьей вины

В этом не виноваты работники наземных служб. Все дело в том, что на большой высоте наши вкусовые рецепторы и обоняние начинают нам изменять. Недостаточная влажность, шум в самолете и низкое давление играют в этом большую роль.

6. Пилоты общаются со стюардессами через бронированную дверь

Действительно, кабина пилотов имеет бронированную дверь, а та — специальный код для входа. Код сработает, если в течение 120 секунд после его ввода пилот не предпримет никаких действий. Это сделано на случай, если все в кабине потеряют сознание, например, вследствие разгерметизации. В штатных же ситуациях стюардессы вызывают пилотов по трубке. И кстати, бортпроводник обязан вызывать пилотов днем раз в 40 минут, а ночью — раз в 20 минут, чтобы удостовериться в их работоспособности.

5. Самые спокойные места — возле крыльев

Самолет в воздухе напоминает качели. Самые «ухабистые» места — в конце салона. Поэтому если вы хотите максимально спокойно провести полет и свести тряску к минимуму, садитесь посередине, у крыльев.

4. При угоне самолета у пилотов есть свой способ сигнализировать работникам аэропорта

К счастью, такие случаи крайне редки. И все же если это произошло, при посадке пилоты подают сигнал работникам принимающего аэропорта посредством механизации крыла. Это один из способов дать понять наземным службам, что на борту происходит нечто чрезвычайное.

3. Жесткая посадка может проводиться намеренно

Зачастую жесткая посадка — это не следствие неправильных действий пилота, а намеренное действие в плохую погоду. Если полоса покрыта слоем воды, экипаж должен приземлиться жестко, чтобы «пробить» этот слой и предотвратить аквапланирование.

2. Во время ночной посадки свет приглушают специально

Это происходит для того, чтобы глаза пассажиров привыкли к темноте. Если возникнет нештатная ситуация, свет включать нельзя, а привыкшие к темноте люди лучше сориентируются в ночной обстановке.

1. Кислородные маски рассчитаны лишь на 15 минут

Кислорода в маске хватит лишь на четверть часа, но не стоит паниковать: этого времени будет достаточно пилоту, чтобы опустить самолет на ту высоту, где вы сможете дышать свободно.

А какой факт удивил вас больше всего? Это повлияет на частоту ваших полетов? Делитесь в комментариях!