Пилоты и стюардессы рассказали секреты, о которых не подозревают пассажиры самолетов
Командировка или догожданный отпуск все чаще начинаются с покупки авиабилетов и поездки в аэропорт. Что нужно знать, чтобы полет прошел как можно комфортнее и без неприятных последствий? Некоторые секреты известны лишь профессионалам авиации, а пассажиры о них вряд ли задумываются.
AdMe.ru выбрал на Reddit и Quora откровения пилотов, стюардесс и опытных пассажиров, которые изменят ваш взгляд на перелеты.
- Не летайте, если у вас ушная инфекция или простуда. Это может привести к разрыву барабанной перепонки. Члены экипажа особенно чувствительны к этому, потому что постоянно испытывают перепады давления. Также потерять слух на несколько дней можно, если отправиться в полет простуженным. @AcromionProcess / Reddit
- Не разувайтесь в туалете самолета: моча иногда попадает на пол. Снимать обувь в салоне тоже не стоит, потому что его моют той же шваброй, что и санузел.. @purcerh / Reddit
- В большинстве случаев авиакомпании обвиняют в задержке и отмене рейсов погодные условия, а не технические проблемы, чтобы снизить расходы на питание и гостиницы для пассажиров. @darbel / Reddit
- Самый грязный предмет — это ремень безопасности. @Ishrat Parveen / Quora
- Если у вас небольшое окно между стыковочными рейсами, мы никогда не скажем вам, что времени недостаточно. Но подбодрим вас и сделаем все, что сможем, чтобы вы успели на следующий рейс. @Shrey P / Quora
- Работаю стюардессой. Мы предпочитаем, чтобы вы возвращали лотки из-под еды в том виде, в котором получили. Некоторые пассажиры думают, что, складывая их, помогают нам, но это не так. @raknaitu69 / Reddit
- Во время полета ваши питомцы не находятся в полной безопасности. У пилотов есть возможность активировать систему, которая предназначена для повышения давления в салоне. При ее использовании грузовой отсек лишается большей части кислорода, что может навредить животным. @KaliLineaux / Reddit
- Если вы когда-нибудь увидите пассажира, который запаниковал и пытается открыть дверь во время полета, расслабьтесь и наслаждайтесь шоу — он не сможет сделать этого. Гарантированно. Все дело в особенностях конструкции и перепадах давления — на высоте атмосфера давит на дверь с такой силой, что открыть ее человеку не под силу. @jetpilot2112 / Reddit
- Самолеты, упавшие в Тихий или Атлантический океан, тяжело найти, потому что радары часто не дотягиваются туда, и поэтому неизвестно, где именно произошло крушение (давайте вспомним, что Бермудский треугольник располагается как раз в одном из этих океанов). @Rob9159 / Reddit
- Полет для пилота — это часы скуки, изредка нарушаемые мгновениями панического ужаса. Но вид из кабины великолепен. Рассветы и закаты, ночные грозы с молниями, горы и роскошные пейзажи никогда не надоедают. @Rob9159 / Reddit
- Во многих самолетах можно поднять подлокотники между двумя сиденьями и объединить их. Поищите защелку ниже или за подлокотником. Полет нередко становится ощутимо комфортнее. @brit-ish-beef / Reddit
- В самолетах нередко перевозят органы для пересадки, например сердце и легкие. Мне особенно нравится, что в этих случаях борт становится первым во всех очередях и получает кратчайшие маршруты. @purcerh / Reddit
- Иногда в грузовых отсеках перевозят тела умерших. Их привозят к самолету отдельно от основного багажа. @the_agox / Reddit
- Во время турбулентности лучше воздержаться от похода в туалет. Там нет ремней безопасности, поэтому есть риск получить довольно серьезные травмы головы или позвоночника. @Ishrat Parveen / Quora
- Если вы отправляетесь в свадебное путешествие, скажите это членам экипажа. Они часто не против повеселиться и могут сделать ваш полет запоминающимся. @KJ Prince / Quora
А какой совет дали бы пассажирам самолета вы?
Фото на превью Depositphotos