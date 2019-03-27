Пилоты и стюардессы рассказали секреты, о которых не подозревают пассажиры самолетов

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Командировка или догожданный отпуск все чаще начинаются с покупки авиабилетов и поездки в аэропорт. Что нужно знать, чтобы полет прошел как можно комфортнее и без неприятных последствий? Некоторые секреты известны лишь профессионалам авиации, а пассажиры о них вряд ли задумываются.