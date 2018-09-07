12 странных вещей, которые в других культурах считаются вполне обычными

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Привычный нам жест «окей» в Японии означает «деньги», в Бразилии — пятую точку, во Франции и Германии его используют, чтобы сказать «ты абсолютный ноль», а в Сирии и Тунисе, показывая такой жест, и вовсе угрожают собеседнику расправой. Оказывается, многое, к чему мы привыкли, в других странах имеет совсем противоположное значение. И нередко из-за этого туристы попадают в очень неловкие ситуации.

AdMe.ru предлагает узнать о привычных нам вещах, которые в других странах имеют совсем другие значения. С этим списком вы заткнете за пояс даже самого опытного путешественника.

1. Пикники на кладбищах

В большинстве стран мира люди не приходят на кладбище ради веселья. Но в Дании никто не удивится, увидев там целое семейство за пикником или пару, загорающую в купальных костюмах. Из-за небольшой территории страны датчане стали более практично использовать пространство и решили, что и кладбище можно сделать местом для жизни. Самым популярным считается копенгагенский некрополь «Ассистенс», где среди могил Андерсена и Кьеркегора можно увидеть немало отдыхающих.

2. Поглаживания по голове

В большинстве стран мира поглаживание ребенка по голове означает проявление заботы о нем или похвалу, однако в Таиланде это может быть воспринято как сильное оскорбление. Тайцы считают, что в голове человека находится его душа, поэтому прикасаться к этой священной части тела имеют право только очень близкие люди. Даже парикмахеры, перед тем как сделать стрижку, складывают ладони и кланяются голове клиента в знак уважения и как бы извиняясь за то, что вынуждены дотронуться до «хранилища души».

3. Левая рука

В Индии и в мусульманских странах левая рука считается «нечистой». Это связано с тем, что именно левую руку там используют для осуществления различных гигиенических процедур. И даже в Коране она упоминается как приносящая несчастье. Поэтому подавать ее для рукопожатия, передавать сувениры или визитные карточки и есть ей категорически нельзя, даже если вы левша.

4. Комплименты

В Норвегии не принято хвалить человека в глаза, это может быть воспринято как открытая лесть и, скорее всего, не вызовет никакой положительной реакции у собеседника. Сделать комплимент может только очень близкий человек, похвалив что-то во внешности не ради поддержания светской беседы, а искренне восхищаясь этой особенностью человека.

5. Большой палец вместо указательного

В Малайзии, Индонезии и на Филиппинах указательным пальцем можно показывать в крайнем случае на животное или предмет. По отношению к человеку использование этого жеста считается очень оскорбительным. Вместо этого там используют большой палец, а остальные при этом прижимают к ладони. Возможно, и жителям других стран стоит изменить свои привычки. Недавние эксперименты показали, что большинство людей подсознательно отталкивают собеседники, использующие в своей жестикуляции указательный палец. 72 % слушателей лекций, на которых преподаватель намеренно повторял этот жест, оценили его выступление негативно, а некоторые и вовсе ушли.

6. Красные чернила

В России учителя в школе пользуются красной ручкой: так их пометки в дневнике ученика выглядят более заметными. Во многих странах также нет ничего необычного в том, чтобы выделить чье-то имя красным цветом, но в Южной Корее этого делать не стоит. Это связано с тем, что в корейской культуре красный цвет ассоциируется со смертью: согласно преданию, во время правления одной из династий алыми чернилами составляли список имен репрессированных врагов правителя. И по сей день корейцы избегают этой ассоциации и не пишут имена людей красным.

7. Поездка в такси

В Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Шотландии и Нидерландах ужасно грубым считается, когда пассажир, путешествующий один, садится на заднее сиденье, а не рядом с водителем такси. Часто эту ошибку совершают американцы, ведь в США, если вы сядете рядом с таксистом, он подумает, что вы вторгаетесь в его личное пространство или вовсе хотите ограбить.

8. Высовывание языка

В фильме «Семь лет в Тибете» герой Брэда Питта встречает тибетцев, которые показывают ему язык, и этот жест никак в киноленте не объясняется. Оказывается, высовывать язык в знак приветствия — давняя местная традиция. По преданию, у самого злого и кровожадного короля Ланга Дармы был черный язык, поэтому, чтобы убедиться, что его душа не переселилась в новое тело, тибетцы решили наглядно доказывать это друг другу при встрече.

9. Дни рождения

В Китае и некоторых других восточноазиатских странах дни рождения отмечают по лунному календарю. Таким образом, каждый год торжество выпадает на разные даты. А из-за того, что в лунном году 354 дня, а не 365, к четвертому десятку в возрасте накапливается целый дополнительный год. А еще китайцы думают, что человек рождается уже однолетним. Из-за этих традиций получается, что в Китае люди, как правило, считают себя на 1–2 года старше, чем они есть на самом деле.

10. Высмаркивание

В Японии много тонкостей этикета, в отношении которых иностранец ведет себя как слон в посудной лавке, просто потому, что предугадать их довольно сложно. Одним из таких неочевидных правил является запрет на высмаркивание на людях. Прочищать нос при других в Японии считается таким же возмутительным, как отправлять иные естественные потребности организма на людях. При этом хлюпать носом во время важного совещания считается вполне нормальным.

11. Скрещенные пальцы

Скрещивание указательного и среднего пальцев считается хорошей приметой, этот жест используют на удачу во многих странах мира. Но ни за что на свете не показывайте его, если окажетесь во Вьетнаме. Там этот жест считается очень грубым намеком на особенности строения женского тела, и его используют только в качестве ругательства.

12. Благодарность

В Индии привычное и обязательное для большинства западных людей слово «спасибо» практически не употребляется. Благодарить за услугу рикшу или официанта считается странным, потому что за свою работу они получают деньги, а словесное выражение благодарности родным и друзьям и вовсе может поставить под сомнение ваши близкие отношения. Слова, которые чаще всего пишут как перевод «спасибо» на хинди, в обычной речи индийцев не встречаются вообще, а если они все-таки захотят поблагодарить кого-то (скорее всего, иностранца), они скорее скажут thanks (русск. «спасибо»).

13. Плевки в знак приветствия

В кенийском племени масаи есть необычный способ приветствовать друг друга, который в большинстве стран был бы воспринят совершенно в противоположном значении. При встрече масаи плюют в лицо, выказывая этим жестом свое особенное расположение и радушие к оплеванному человеку. Плевок в племени равноценен благословению, и нет ничего зазорного в том, чтобы плюнуть в отправляющегося в путь странника или в невесту в день ее свадьбы.

А какие странные традиции замечали вы в тех странах и городах, где бывали?