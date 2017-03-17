Паспорта мира бывают только четырех цветов, и вот почему

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Оказывается, в мире только четыре основных цвета паспортов. И у каждой страны свои причины выбора цвета обложки этого документа.

AdMe.ru решил узнать, от чего это зависит, и поделиться с вами. И теперь, если долгая очередь в аэропорту заставит вас скучать, просто вспомните этот пост.