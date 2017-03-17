Паспорта мира бывают только четырех цветов, и вот почему

Оказывается, в мире только четыре основных цвета паспортов. И у каждой страны свои причины выбора цвета обложки этого документа.

AdMe.ru решил узнать, от чего это зависит, и поделиться с вами. И теперь, если долгая очередь в аэропорту заставит вас скучать, просто вспомните этот пост.

Красный

Самый распространенный цвет. Паспорта с красной обложкой выбирают страны с коммунистическим прошлым или настоящим. Граждане Словении, Китая, Сербии, России, Латвии, Румынии, Польши, Грузии имеют краснокожие книжицы. Члены Евросоюза, кроме Хорватии, также используют паспорта бордового и других оттенков красного. Страны, заинтересованные во вступлении в ЕС, например, Турция, Македония и Албания, сменили цвета паспортов на красный несколько лет назад. У Андского сообщества наций — Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу — также бордовые паспорта.

Синий

Следующий по распространенности цвет. Синяя обложка символизирует «новый мир». У 15 Карибских стран синие паспорта. У блока Южно-Американских стран синий цвет паспорта символизирует связь с Меркосур — торговым союзом. Это Бразилия, Аргентина, Парагвай. Кроме Венесуэлы, она тоже входит в этот союз, но паспорта ее граждан красные. Паспорт гражданина США стал синим только в 1976 году.

Зеленый

Паспорт большинства мусульманских стран зеленый. Например, у Марокко, Саудовской Аравии, Пакистана. Зеленый считается любимым цветом пророка Мухаммеда и является символом природы и жизни. Документы различных оттенков зеленого есть и у граждан Западной Африки, например, Буркина Фасо, Нигерии, Нигера, Берега Слоновой кости и Сенегала. В их случае цвет показывает принадлежность к ЭКОВАС (Экономическому сообществу стран Западной Африки).

Черный

Самые редкие паспорта — паспорта с черной обложкой. Такие есть у граждан некоторых африканских стран — Ботсваны, Замбии, Бурунди, Габона, Анголы, Чада, Конго, Малави и других. Также черные паспорта у новозеландцев, потому что черный — национальный цвет Новой Зеландии.

На этой карте страны раскрашены в цвета паспортов граждан

По материалам www.passportindex.org

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3 Комментарии
  • 17 марта 2017
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