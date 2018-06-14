Фото друзей у Эйфелевой башни кажется банальным. Но только пока вы не знаете его историю

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32-летнего американца Кевана Чандлера ждала незавидная судьба: он прикован к инвалидному креслу, и его руки и ноги с трудом подчиняются ему. Разве мог он рассчитывать на путешествие дальше местного супермаркета? А он взял и объездил всю Европу. И не собирается останавливаться.

AdMe.ru рассказывает удивительную историю Кевана и его друзей и надеется, что она вдохновит вас сделать то, что вы раньше считали невозможным.

У Кевана неизлечимое врожденное заболевание: спинальная мышечная атрофия. Оно вызывает прогрессирующую слабость мышц, и человек постепенно теряет способность двигаться. Кеван говорит, что вся его жизнь с детства была компромиссом между тем, что он хотел делать, и тем, на что был физически способен.

Но он никогда не прекращал мечтать, и одним из его страстных желаний было путешествовать. Вдохновляли его книги и сестра Конни, которая тоже родилась с мышечной атрофией, но никогда не унывала и всегда поддерживала его в любых начинаниях.

Кевану повезло в главном: у него было три верных друга. Однажды они решили осуществить мечту вместе: отправиться в трехнедельное путешествие за границу. Но как это сделать, если Кеван передвигается только в инвалидном кресле, да и денег на поездку нет?

И тогда друзья запустили краудфандинговый проект «Мы несем Кевана» (We Сarry Kevan): они пообещали рассказать историю, «непохожую на то, что когда-либо слышал мир»: объездить всю Европу, снять фильм и написать книгу о своем опыте.

И люди откликнулись: через 4 месяца необходимые $ 33 тыс. были собраны. Кроме денег парень получил огромное количество писем. Такие же инвалиды, как он, писали: «Вы заставили меня смотреть на жизнь по-другому».

На идею рюкзака для путешествия компанию натолкнул один случай. Как-то раз они решили исследовать подземную канализационную систему в Гринсборо. Канализационные трубы уж точно не приспособлены для инвалидных кресел, поэтому его спутники просто засунули парня в обычный походный рюкзак и понесли за спиной. Это оказалось удобно, и для поездки был сконструирован специальный рюкзак, а его друзья начали тренироваться, чтобы их спины выдержали ценный груз.

«В нашем путешествии я был рюкзаком», — шутит Кеван. Вместе друзья объездили Англию, Ирландию и Францию: поднимались в горы, любовались пейзажами и, конечно, сделали фотографию у Эйфелевой башни — то, что было бы банально для обычного туриста, но казалось таким маловероятным для парня с тяжелой инвалидностью. Время от времени к путешественникам присоединялись добровольцы, впечатленные этой историей, и помогали Кевану передвигаться.

Сейчас Кеван и его друзья планируют поездку в Китай и уже собрали $ 20 тыс. из необходимых им $ 25 тыс. Это будет не просто путешествие: кроме достопримечательностей, команда посетит центры помощи детям-сиротам с ограниченными возможностями, чтобы вручить им подарки и на своем примере показать, что жить полноценной жизнью может каждый. Кеван говорит, что его девиз: «Если вы хотите чего-то, найдите способ сделать это».

Команда Кевана Чандлера также планирует начать производство рюкзаков для людей с ограниченными возможностями. Больше о проекте We Сarry Kevan вы можете узнать здесь.

Говорили ли вы себе когда-нибудь, что чего-то не сумеете? Мы очень надеемся, что теперь вы скажете: «Я смогу».