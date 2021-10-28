Парень с высшим образованием переехал в Южную Корею, устроился простым рабочим и узнал все нюансы местной жизни

Антон Ходоков однажды приехал в Южную Корею на 2 месяца с целью подработать, а заодно и посмотреть страну. И в итоге парень остался здесь навсегда. Антон, несмотря на то что имеет высшее образование, устроился разнорабочим и успел узнать жизнь корейцев, что называется, изнутри.

Впечатлений об этой неповторимой стране было так много, что Ходоков решил завести канал и начал делиться своими наблюдениями. Мы в AdMe.ru с любопытством прочитали его записи и узнали о Южной Корее много чего нового.

Образование

До поступления в высшие учебные заведения дети здесь учатся с утра до позднего вечера. Свободного времени у них практически нет. Все строго и очень ограниченно. Это вызывает определенный стресс и с малых лет погружает ребенка в среду с большой конкуренцией. Поэтому на улицах городов редко увидишь бездельно слоняющихся детей — все они в школах или на факультативах. Если средняя школа бесплатна, то высшее образование очень дорогое, оно по карману далеко не всем родителям. Часто родители вкладывают все имеющиеся средства в детей, не откладывая на собственную старость. Поэтому в преклонном возрасте остаются на грани бедности. Именно высокая стоимость обучения порой становится причиной, по которой корейцы отказываются иметь детей. Молодежь сначала желает улучшить собственные условия проживания, а уже потом заводить отношения и жениться.

Работа

Параллельно с экономическим развитием с той же скоростью растет и финансовая пропасть между слоями населения. Стремительный экономический рост влечет за собой и определенные социальные проблемы: бедные беднеют, богатые богатеют. Существует сложность трудоустройства молодежи ввиду огромной конкуренции. Даже выпускники престижных вузов не всегда могут найти подходящую работу. В Южной Корее заправляют крупные корпорации, их наберется с десяток: Samsung, LG Group, Daewoo, Lotte, GS Group, Hyundai, SK Group, CJ Group, KT&G. Работать в одной из этих компаний — большой успех. Но и работодатели не торопятся заменять сотрудников, если те работают старательно и хорошо, ровно так же, как и повышать зарплату.

Пенсия

Пенсионная система не развивалась параллельно стремительному экономическому росту. Пенсионный фонд хоть и появился в конце 80-х годов, но ему доверяли не все. Или же никто не задумывался о будущем, а потому не регистрировался там и не отчислял никаких выплат в фонд. А многие вообще не слышали о нем. В общем, система не работала в полной мере. На данный момент в Корее установлен единый возраст выхода на заслуженный отдых — 61 год. Средний размер пенсии — 250–300 тыс. вон ($ 214–256). При минимальном прожиточном минимуме $ 1 050 это, конечно, очень мало. Таким пенсионерам обычно помогают дети или родственники. Иная ситуация у людей, проработавших в бюджетной сфере. У врачей, учителей и особенно у военных, имеющих боевые заслуги перед родиной, ежемесячные выплаты могут достигать $ 1 000 — 2 000 и более. Последние 20 лет практикуется система единоразовой выплаты пособия, и она пользуется популярностью у корейских пенсионеров. На эти деньги предприимчивые пенсионеры открывают бизнес — ресторанчики, небольшие магазины, строят в складчину небольшие дома и сдают квартиры и комнаты. Поэтому в Корее так много пенсионеров-предпринимателей за 60.

Жилье

Южная Корея — очень маленькая страна и невероятно перенаселенная. Ее площадь равна всего 100 тыс. кв. км, что по размерам сопоставимо с Ростовской областью России. Но при этом население страны — почти 52 млн человек. Плотность — 520 человек на 1 кв. км. Большая часть территории — горный рельеф, не позволяющий вести масштабное строительство. Стоимость земли очень высока и растет с каждым годом. Многие не могут позволить себе купить собственное жилье или взять ипотеку, так как не имеют хорошей стабильной работы. Самым дешевым видом жилья считается кашивон — комната размером 2 × 2 метра — или подвальные помещения с низким потолком и маленьким окном, так называемые банджиха. Именно такое жилье часто показывают в корейских сериалах и фильмах — комната заставлена вещами, тусклый свет едва пробивается через маленькое окошко, а из окна видны ноги прохожих. Это явление распространено даже в Сеуле. Молодежь и пожилые люди, не имеющие собственного жилья, часто снимают именно банджиха, потому что на большее нет денег. Те, кто имеет хорошую работу, могут позволить себе лучшие условия.

Рождаемость

Из проблем с дороговизной жилья и плохими условиями жизни молодежи вытекает другая проблема — крайне низкая рождаемость, а соответственно, высокая смертность и общее старение населения. К сожалению, культ мальчиков, возникший в середине ХХ века, был настолько силен, что молодые женщины, узнав пол ребенка, прерывали беременность, если это оказывалась девочка. Известны случаи, когда женщины шли к семье мужа и извинялись, если родили девочку. Это привело к тому, что мальчиков в стране стало гораздо больше, чем девочек. В 1988 году правительством было принято решение уравнять права мужчин и женщин, а врачам запретили говорить пол ребенка до рождения.

Другие аспекты жизни в Южной Корее

Корейцы — лидеры в переработке и создании технологий неперерабатываемого сырья, попросту говоря, сжигаемых отходов. Их сжигают плазмой при температуре 1 200 °С. Без вредных выбросов и запахов. Сами жители сортируют мусор на несколько категорий. Мелкий бытовой мусор разделяют и сортируют отдельно: жестяные банки, бумага, картонная упаковка, стекло, алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки. Пластик делят тоже по категориям в зависимости от состава. А пищевые отходы помещают в специальные перерабатываемые экомешки, которые продаются в супермаркетах.

За пищевые отходы тоже нужно платить. В некоторых дворах устанавливаются специальные биоконтейнеры, в которых отходы прямо на месте перерабатываются в удобрения или в сырье для корма животных. Крышка такого контейнера откроется, если житель этого дома приложит специальную карту. Вес отходов будет учтен, и сумма за утилизацию придет в квитанции.

Иногда на улицах в специальных зонах, расположенных неподалеку от жилых многоэтажных комплексов, можно встретить мебель и другие предметы быта. Жильцы выносят эти вещи, чтобы их кто-то бесплатно себе забрал. Дело в том, что таким образом корейцы отдают ненужные вещи, чтобы тем самым не платить за утилизацию. Да-да, чтобы выкинуть диван или холодильник, нужно заплатить, причем существенную сумму.

Например, вот этот комплект кожаной винтажной мебели выставили для того, чтобы его просто кто-нибудь забрал.

Корейцы нормально относятся к такому явлению, как секонд-хенд, и это очень развито здесь. Огромный рынок находится в районе Дондемуна, где лавки старьевщиков тянутся на целые улицы, постепенно вырастая в фирменные бутики с достаточно высокими ценами за поношенную вещь. Все эти бизнесмены — охотники за эксклюзивом или ценной вещью, они находят свой товар именно на таких мусорках, если язык повернется их назвать так.

25-этажные здания, построенные по самым современным технологиям, граничат с огородами и грядками с капустой, сладким картофелем и другими овощами. И старыми хибарками, где по-прежнему живут люди и возделывают землю. Так же, как и 100 лет назад. Для них ничего не поменялось. Корея — сельскохозяйственная страна, можно даже по-доброму сказать, «колхозная». Все это таким необычным, но гармоничным образом как-то уживается и процветает.

Все, кто работает в Южной Корее, зарабатывают достаточно. А потому тут нет традиции оставлять чаевые. Напротив, если оставить официанту или бармену немного на чай, он может принять это как личное оскорбление. Он поймет это так, будто вы принижаете его достоинство и считаете себя богаче.

Когда люди передают (или получают) кому-то любой предмет, в том числе деньги, то делают это двумя руками. Особенно в тех случаях, когда один человек существенно старше другого как по возрасту, так и по социальному положению. Между друзьями можно передавать одной рукой.

В Южной Корее не принято фотографировать людей в общественных местах. Поэтому даже фотографируя памятник или красивое здание, нужно стараться избегать прямого попадания в кадр корейцев. Хотя они понимают, что это может делать иностранец, который, скорее всего, не знает местных обычаев и фотографирует не конкретно их, а какую-то достопримечательность. Но можно наткнуться на человека не в лучшем расположении духа, и он попросит показать сделанные кадры и удалить их. В противном случае вызовет полицию.

У корейцев не принято приходить в гости с пустыми руками. Можно приносить с собой еду или сладости, либо то, что рано или поздно в доме закончится. Чтобы у гостеприимца не было мыслей, куда деть подаренный предмет, нужно что-нибудь практичное. Даже туалетная бумага считается хорошим подарком.

Детей в садиках учат наклонять голову вниз при разговоре с воспитателями. Так приучают соблюдать субординацию и строгую иерархию. Если собеседник старше даже на год — обращаться нужно уже на вы.

В городах Кореи очень чистые улицы. Даже грузовики, выезжающие со строек, останавливаются на санпропускнике, где их тщательно омывают аппаратами высокого давления, сбивая всю налипшую грязь и глину. И только после этого чистую технику выпускают в город. В противном случае предприятие получит огромный штраф.

Или вот еще пример соблюдения чистоты во всех сферах деятельности: на фото ниже рабочие косят траву газонокосилками. И чтобы скошенная трава не попадала на дорогу и на проезжающие автомобили, другие рабочие держат натянутую сетку.

В стране другая система размеров обуви. Она тут указывается в миллиметрах. Так, 290 — это наш 44,5, 295 — 45-й, 300 — 46-й. Редко где можно найти размер больше 285. Это касается любой обуви, так как у корейцев, как правило, небольшая стопа.

Корейцы одержимы своей внешностью. Именно здесь чаще всего проводятся пластические операции. Не только девушки, но и парни следят за своей внешностью с раннего детства — им важно подчеркивать свой собственный стиль, стремиться к идеальному имиджу.

Среднестатистическая кореянка посвящает уходу за собой по крайней мере 2 часа в день. Основной ритуал заботы о коже состоит из 10 шагов! В отличие от европейских женщин, корейские пытаются предотвратить изменения цвета кожи и появление дефектов, вместо того чтобы устранять уже появившиеся.

Хорошим и ожидаемым подарком на окончание школы или 16-летие является сертификат на пластическую операцию. Наиболее популярна блефаропластика верхних век — это изменение формы верхнего века в эстетических целях для придания так называемого «европейского взгляда». Также популярны операции по изменению формы носа.

Одним из популярных местных корейских лакомств являются сочные хрустящие ножки королевского краба, обжаренные в кляре.

Для корейцев вполне типично и легко заводить так называемые small talk с незнакомцами, то есть небольшой непринужденный разговор на отвлеченные темы. Делать это они могут где угодно: в кафе, очередях или общественном транспорте.

Во время смеха девушки всегда прикрывают рот. У них считается, что громкий смех не подчеркивает женственность. Если раньше девушкам приходилось отворачиваться, то сегодня легче прикрыть улыбку рукой или подручными предметами.

Влюбленные парочки любят одеваться в абсолютно одинаковые наряды.

Девушки могут надевать очень короткую юбку, но оголять плечи или показывать татуировки — дурной тон.

Традиционные направления спорта в Южной Корее, конечно, есть, и они популярны, но еще более популярны современные игры, пришедшие с Запада, — гольф и бейсбол. Попросите на улице любого корейца назвать любимые игры, и он назовет эти две. Щелкая каналы на телевизоре, обязательно попадешь на соревнования по гольфу или магазин на диване с рекламой товаров для бейсбола.

Корейцы любят все корейское — они слушают в основном корейских поп-исполнителей, смотрят корейские дорамы и мультфильмы, переписываются через собственные приложения. Особенно гордятся продукцией Made in Korea. Переплатят в несколько раз больше, вместо того чтобы купить заграничный аналог, зная, что делают вклад в развитие своей страны.