Парень с семьей переехал в США и пишет обо всем, к чему сложно привыкнуть русскому человеку

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Автор канала «Слово Бендера» жил в Краснодаре до конца 2018 года. Трудности в ведении бизнеса натолкнули его на мысль, что пора что-то менять. Выбор пал на переезд всей семьей в Майами, штат Флорида, США. Жалеть об этом не приходится, но кое к чему в здешних порядках русскому человеку все-таки сложно привыкнуть. Со слов «я покажу вам реальную Америку!» Бендер и начинает свой блог.

На основе материалов автора AdMe.ru составил список фактов, которые не только пригодятся тем, кто подумывает о переезде, но заодно и развеют распространенные заблуждения о жизни в США.

Кодирование по-американски

После работы один Иван любил пропустить несколько порций виски и поехать домой. Делать так, разумеется, нельзя, поэтому однажды правосудие нашло его. На светофоре в него въехала машина, а когда начали разбираться, то ее водитель учуял запах алкоголя и вызвал полицию. Ваня отправился в больницу, а потом — в тюрьму. Утром жена внесла за него залог в $ 7 500, и он вышел, но на этом его приключения едва начинались. Судья стесняться не стал: лишение прав на год, 150 часов общественных работ, 150 часов специальных лекций по профилактике пьянства и штраф в размере $ 5 000. Но и это не все. В машину установили прибор за $ 1 000 с трубкой, в которую нужно дуть каждые 15 минут, иначе машина не поедет, и камерой, чтобы доказать, что дул именно Иван. В течение 6 месяцев ему приходилось ездить в ГАИ, чтобы показать данные прибора. С тех пор Ваня не пьет. Совсем.

Стучалки на двери

Эту бытовую мелочь будет трудно понять, если вы привыкли к звонкам. Такие стучалки встречаются везде и выглядят по-разному, некоторые даже украшают дверь. Но это совершенно непрактично: стучишь в одну дверь, а слышно всему этажу. Особенно не позавидуешь тем, кто живет по соседству с глуховатой бабушкой.

Особенности ювенальной юстиции

Система защиты прав несовершеннолетних в США способна существенно влиять на семьи. Дочь знакомого ни минуты не может сидеть на месте, контролировать ее постоянно невозможно. Однажды она упала и разбила коленку, ее отвезли к врачу и перевязали. Спустя день девочка почесала глаз и поцарапала веко, отчего он начал слезиться. Снова пришлось обратиться к врачу: мало ли, может, что-то попало. Глаз осмотрели, закапали и успокоили родителей словами, что ничего страшного не случилось. Семья приехала домой, и через пару часов к ним постучали 2 женщины и полицейский. Провели осмотр дома, переписали содержимое холодильника и пригрозили отправить на курсы по повышению ответственности, если до конца года такое произойдет снова. Если и после курсов повторится, то через суд ребенка могут изъять из семьи. Теперь они глаз не спускают с девочки.

Продукты

Многие иностранцы считают, что в США трудно будет найти привычные продукты и цены, но это заблуждение: в обычных супермаркетах есть все, что нужно среднему человеку, причем ненамного дороже. Также есть много русских магазинов, где можно найти гречку, докторскую колбасу и другое.

Знание английского языка

Незнание языка не будет сильно мешать жизни в Штатах. Местные сделают все возможное, чтобы понять вас и помочь, да и русских тут хватает. Знакомый из Саратова живет тут 5 лет и совсем не знает английского, но это не мешает ему зарабатывать по $ 6 тыс. в месяц, занимаясь внутренней отделкой помещений. Но с хорошим знанием языка гораздо проще заводить знакомства, устроиться в американскую компанию, да и местные будут относиться с бóльшим уважением.

Долговое рабство

В России я старался держаться от кредитов подальше, но в Америке с первых дней понял, что тут без этого никак. Без кредитов нет кредитной истории, а без нее ты мутный тип, никто не может тебе доверять. Твой уровень ответственности и умение распоряжаться деньгами определяются кредитным рейтингом от 300 до 850. Если он выше 700, можно рассчитывать на сниженную процентную ставку по займам или ипотеке. При той же аренде или устройстве на работу ваш кредитный рейтинг будет учтен.

Клиент всегда прав

В Америке это утверждение действительно работает. При погрузке я разбил зеркало из IKEA и обратился к сотруднику магазина с вопросом, куда убрать осколки. А он вместо этого предложил вернуть деньги и забрать другое, целое зеркало. Также знакомая рассказала любопытную историю: она неделю проспала на купленном за $ 1 300 матрасе, позвонила в интернет-магазин, мол, не очень матрас ваш, хочу вернуть. Менеджер сказал, что он им не нужен, и предложил отправить на благотворительность, вернув полную стоимость.

Внешний вид американцев

Отличительная черта местных жителей — они не обращают внимания на внешний вид человека. Русскому трудно будет не замечать странно выглядящих людей, которых тут хватает. Девушки не пытаются скрыть недостатки фигуры, некоторые парни выглядят так, словно забыли переодеться после маскарада. Мужчина на фото надел морскую фуражку и гордо разъезжает по Майами на своей «велояхте» с парусами, вижу его каждый день.

Стукачество

То, за что в России могут перестать здороваться, в США — вполне нормальное явление. Оставляете ребенка одного дома? Сердобольная соседка запросто сообщит куда надо. Выпили и сели за руль? Номер вашей машины сообщат в полицию те же, с кем вы рядом пили. Делают они это не из вредности, а из соображений вашей же или общественной безопасности, так что поведение это вполне логичное и обоснованное.

Отношение к животным

Привычных собак и кошек на улицах Майами немного, а стоят они дорого. Местные предпочитают брать питомцев в приютах, а не платить за них огромные суммы. К ним относятся как к людям: носят на руках, катают на колясках. Друг был свидетелем ДТП, после которого пострадавшему коту ставили капельницу. Почти в любом районе есть парки, оборудованные поильниками для животных и пакетиками для уборки за ними. Бездомных животных здесь нет.

Особенности фауны

Единственное, что мне здесь решительно не нравится, — местная фауна. Огромное количество рептилий всех цветов и размеров. Если жить близко к береговой линии, то в гости нередко может заскочить какой-нибудь аллигатор. А если постройка деревянная, то нужно следить, чтобы в ней не завелись термиты, иначе можно лишиться крыши над головой в буквальном смысле.

Система измерений

Американская система измерений может показаться очень неудобной, потому что она совсем другая. Это градусы по Фаренгейту, унции, галлоны, фунты, мили и другое. Основные ошибки тех, кто не может понять эту систему, — сами попытки это сделать. Не нужно ничего высчитывать, переводить в привычные единицы измерения. Достаточно принять новые, если вы собираетесь задержаться там надолго. А еще американцы обожают дроби, что можно понять по фотографии.

Интернет и сотовая связь

Сим-карты здесь лучше брать сразу на всю семью. За безлимитные звонки и СМС + 25 Гб интернета в месяц с меня попросили $ 70, но при оформлении 3 карт суммарная стоимость получилась $ 75, что не особо разорительно для семьи. К качеству связи вопросов нет. Но домашний интернет, по-моему, здесь раза в 2 хуже в соотношении «цена-качество». За $ 50 я получил интернет, который едва позволяет смотреть видео в качестве 480 p при заявленных 50 мегабит скорости! В Краснодаре такой тариф стоит около ₽ 500, причем скорость соответствует.

Наивность

Табличка с одного местного шоу. Организаторы искренне верили, что благодаря ей никто не принесет с собой нунчаки, метальные звездочки ниндзя и другие перечисленные виды оружия, хотя никого не обыскивали.

Примечательная черта американцев — наивность. Россия научила критически относиться к любой информации, однако в США о таком не слышали. Изначально они поверят всему, что им скажешь, и будут верить до тех пор, пока не поймают на лжи.

Жизнь пенсионеров

Часто обращаю внимание, что очень многие пожилые люди здесь водят машину и вообще живут полной жизнью. С одной стороны, это здорово, но их маневры на дороге порой пугают. Также их часто можно встретить на теннисных кортах, в гольф-клубах, ресторанах, ночных заведениях и т. д. Они пьют, танцуют и веселятся, словно совсем молодые.

Ураган «Дориан»

Недавно Флориде угрожал страшной силы ураган «Дориан»: все штаты охватила паника. Ничего страшного не произошло, но кое-что привлекло мое внимание: на телефон постоянно приходили новости об урагане, рекомендации по мерам безопасности;

проезд по платным дорогам сделали бесплатным, чтобы жители могли быстро покинуть опасное место;

парковки отменили плату за использование, чтобы любой мог укрыть автомобиль;

люди уехали и заколотили окна фанерой. В общем, бедствия не произошло, но одно можно сказать точно: и власти, и жители были к нему абсолютно готовы.

Дальнобойщики

Знакомый 2 недели катался по стране за рулем трака и поделился впечатлениями. «Гляжу, навстречу мне ковыляет бабуля, на вид лет 70, — рассказывает он. — Я обернулся и не поверил своим глазам. Она подошла к траку, который стоял рядом с нашим. Своей клюкой зацепилась за поручень, подтянулась и забралась в кабину. Завела трак и уверенно выкатила на дорогу! Потом я уже увидел, что дальнобойщики в США — это не только брутальные мужики, но и хрупкие девушки, и почтенные бабули, и даже семейные пары!»

Бытовая рутина по-американски

В США на каждом углу, почти в любом доме есть прачечные. Дело в том, что вы не сможете просто взять и установить стиралку в многоквартирном доме. Приятель рассказывал историю, как он пытался это сделать. В итоге нашлась бабка, которая пожаловалась на пену в раковине, а на ее жалобу пришли люди из ассоциации. В доме нашли 5–7 стиралок и предложили либо их убрать, либо узаконить. Он решил узаконить. Для этого нужно было обратиться в строительную компанию за разрешениями на сантехнические работы на $ 3 000, а потом и сантехнику $ 2 000 отдать. Но самое интересное, что вся модернизация никак не повлияла на трубу, в которую машинка должна сливать воду. То есть если у бабки и правда была пена в раковине, то она и дальше будет там появляться. А $ 5 000 уже не вернуть.

Бонус: еще несколько вещей, о которых вы могли не знать

Никакой разницы в четном и нечетном количестве цветов здесь не видят. Запросто могут подарить 2 или 4 в честь акции в каком-то магазине — удивляться такому не стоит. Букет из 12 штук, кстати, здесь выражает особое расположение к одариваемому человеку.

В американских школах нет никаких сборов на ремонт, подарки учителям и другое. Однако пожертвовать добровольно может каждый.

Здесь масса церквей для представителей самых разнообразных вероисповеданий. Даже Летающий макаронный монстр меркнет на фоне некоторых других.

Вместо красивых и дорогих номеров компании здесь используют неприметные на первый взгляд, но гораздо более продуманные. Суть в том, что цифры могут соответствовать букве на телефонной клавиатуре и повторять название бренда.

Простора для бизнеса здесь хватает. Русский может запросто открыть ателье, автомастерскую, заняться ремонтом квартир и др. Конкурировать будет несложно, если правильно делать свою работу.

На экстренный вызов здесь приезжают сразу все: и полиция, и скорая, и пожарные. Ну, мало ли что.

Шкала измерения роста на дверях некоторых магазинов. В случае ограбления это поможет определить рост преступника и повысить шансы на его поимку. Чаще всего такое можно увидеть на заправках.