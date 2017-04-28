Парень потратил 1,3 млн рублей, чтобы показать всему миру, как летает Ди Каприо

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Молодой предприниматель из Сингапура Дерек Лоу (Derek Low) очень часто летает по делам, и ему удалось накопить огромное количество бонусных миль — 93,5 тыс. Все это богатство он решил одним махом поменять на билет из Сингапура в Нью-Йорк на самом шикарном в мире рейсовом самолете. Он хотел узнать, как летают богачи и знаменитости, в числе которых Леонардо Ди Каприо и Морган Фриман, а заодно показать это всему миру. В денежном выражении билет обошелся бы ему в $ 23 тыс. (примерно 1,3 млн рублей). Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо такой любознательности, которая дорогого стоит (причем буквально).

Веселье началось еще в аэропорту, где Дерека сразу повели в шикарный и совершенно пустой зал ожидания для тех, кто летит классом люкс. «По дороге мы прошли через зону для бизнес-класса, где сидело человек 50. Девушка-администратор так торопилась, словно боялась, что меня затошнит от присутствия плебеев», — пишет он в своем блоге.

«Весь персонал приветствовал меня по имени, как знаменитость». Дерек читал, что кормят тут отменно, и сразу заказал копченого лобстера с сырами грюйер, эмменталь и чеддер и сатай из курицы и баранины (тайское блюдо). Оказалось, и правда объедение.

Затем пришло время подниматься на борт, в персональный люкс самолета Airbus A380 авиакомпании Singapore Airlines. «У меня сразу спросили: „Сэр, вам налить бокал „Дом Периньон“? Я дал единственно возможный ответ на этот вопрос: да!“»

На борту Airbus A380 находятся 12 номеров люкс, и в этот раз в них летели всего 3 пассажира, включая Дерека. Остальных он не видел.

В номере Лоу нашел косметичку с кремами и целым флаконом одеколона от Salvatore Ferragamo. Все остальное — покрывала, тапочки, пижама, подушки — было от Givenchy, а наушники для просмотра фильмов — от Hugo Boss. Шикарные кожаные кресла ручной работы — от итальянской компании Poltrona Frau.

Ко нему приставили персонального стюарда, Зафа. Безупречно вышколенный и бесконечно приветливый стюард поведал, что за последние 2–3 года ему несколько раз приходилось обслуживать Леонардо Ди Каприо и Моргана Фримана, которые любят летать именно на этом самолете.

Во время просмотра фильма Дереку принесли салат из лобстера и фенхеля с осетровой икрой и фуа-гра.

Затем, когда Дерек начал клевать носом от бесконечных шикарных закусок, стюарды превратили его «номер» (или правильнее сказать «каюту»?) в спальню с большой кроватью. «Я даже не знал, какие слова подобрать. Я подумал, что мне срочно нужен какой-нибудь поэт, чтобы выразить мой восторг».

Утром на завтрак — вот сюрприз — пассажиру вновь принесли лобстера, а также спаржу, тушенные в вине томаты и рис с шафраном. А чуть позже — еще и лосося, нежнейшую отбивную и пару вкусных десертов — из чего они были сделаны, парень разобраться не смог.

«Когда мы прилетели и пришло время покидать борт, я обнаружил одну серьезную проблему: я не хочу никуда уходить. Но все-таки пришлось, да и Нью-Йорк оказался не так уж плох».