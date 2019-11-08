Парень поделился фактами о Таджикистане. И многих европейцев ошарашит такая жизнь

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Пользователь твиттера под ником vadjan89 родом из России, но уже продолжительное время живет в Таджикистане. Часто парня удивляют непривычные для европейского человека порядки в этой стране. Своими наблюдениями о быте в Душанбе он делится в интернете.

Нас в AdMe.ru заинтересовали факты, о которых рассказал vadjan89. Предлагаем оценить их и вам.

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