Парень, объездивший всю Европу с € 7 в день, делится секретами бюджетных путешествий

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Меня зовут Виталий, и я стараюсь не реже 1 раза в месяц куда-нибудь выбираться. Часто я совершаю различные необычные поездки: к примеру, путешествовал на «Крузенштерне», доехал до Африки на велосипеде и объездил всю Европу с бюджетом € 7 в день.

Специально для читателей AdMe.ru я хочу рассказать о своих хитростях, которые помогают мне путешествовать много и бюджетно.

Я использую любую возможность, чтобы отправиться в путешествие

В польском курортном городке Сопот, который расположен в 200 км от моего дома.

Мой девиз звучит так: «Лучше съездить 5 раз в разные места поближе, чем 1 раз далеко, но дорого». Потом заработаю и поеду, а пока надо радоваться тому, что есть. Я стараюсь не зевать и использовать любые «длинные» выходные. В России очень много праздничных дней и выходных. Можно ездить куда-то раз в квартал! Вы хоть представляете, сколько можно увидеть за 3 выходных дня? Новогодние каникулы, майские праздники, отпуск... да и кто мешает взять выходную пятницу?

Я путешествую максимально дешево и экономлю на перемещениях

Я могу обойтись без ресторанов, могу жить в любом месте, мне не нужен шопинг и даже музеи. Основные расходы — это проезд, еда и жилье. Меньше тратите — больше ездите. Вот лайфхаки, которыми я пользуюсь, чтобы дешево летать: Я регулярно захожу на vandrouki.by. Это сервис, где каждый день появляется большинство скидок по разным направлениям. Я просто просматриваю сайт каждый день и отслеживаю акции. Здесь же можно «поймать» дешевые билеты на морские круизы.

Сайт kiwi.com поможет найти дешевые вылеты из аэропорта (неважно, когда и куда). С помощью этого ресурса можно найти самые дешевые направления на определенные даты, можно даже искать по радиусу в определенной точке и строить сложные маршруты. Я долго искал подобный функционал.

Также стоит заходить на сайты авиакомпаний (или подписаться на рассылку), чтобы первым узнавать об акциях.

Не в сезон перелеты гораздо дешевле. В принципе, на одну и ту же дату стоимость постоянно меняется, поэтому есть смысл периодически проверять предложения авиакомпаний в интернете.

Теории о покупке билетов во вторник вечером, с определенного типа устройств и другие байки еще ни разу не подтверждались.

Не привязывайтесь к одной идее. Часто, если посмотреть под другим углом и в другом направлении, можно найти что-то новое и интересное. После того как мы купили билет, давайте экономить дальше: Проследите, чтобы аэропорт был расположен недалеко от города и не пришлось отдавать большую сумму денег за транспорт до места назначения. Изучите заранее, на чем можно будет добраться.

Научитесь собирать вещи в бесплатную ручную кладь. Чем меньше веса за плечами, тем легче и дешевле путешествовать.

Возьмите с собой бутылочку воды, вылейте остатки перед проверкой на посадку, в туалете перед взлетом наполните бутылку. В Европе можно пить воду из-под крана, в других местах не повторять!

Возьмите с собой еду, так как в аэропорте и самолете она дорогая. Это нормально: еду можно проносить на борт самолета.

Я придерживаюсь мнения, что хорош любой способ передвижения — самолет, машина, велосипед, самокат... Лишь бы не сидеть дома. Делюсь хитростями, которыми я пользуюсь, чтобы экономить в путешествиях по Европе на автомобиле: Я живу в прибалтийском Калининграде — это на границе с Польшей. И перед отправлением в путешествие всегда заправляюсь русским бензином на границе (€ 0,6 вместо € 1,2 в Польше). Заливаю до крышки, дополнительно беру с собой канистру на 12 л. Потом отслеживаю, сколько стоит бензин в той или иной стране и заправляюсь там, где дешевле. Здесь Google вам в помощь. Просто введите в поисковую строку «стоимость бензина в Европе». Например, в Италии самый дорогой бензин, поэтому заправляемся под завязку в Австрии.

Прокладываю самый короткий маршрут, но в обход платных трасс. Я не езжу по платным шоссе, в том числе там, где нужна виньетка (наклейка на лобовое стекло, которая приобретается для проезда по платным автобанам в Австрии, Швейцарии, Чехии, Словакии и ряде других стран), — их все можно объехать по бесплатным дорогам. Для этого ставлю соответствующие галочки в навигаторе. Навигатор ведет не по трассам, а по «козьим тропам» — и расстояние меньше, и виды лучше, чем если бы мы ехали по автобанам. Вся красота как раз и ждет нас на сельских дорогах и серпантинах.

Максимальная скорость — 90 км/ч. Быстрее едешь — больше тратишь (плюс больше нервничаешь).

Паркуюсь подальше от достопримечательностей. Часто в километре от интересных мест парковка или бесплатная, или дешевле, чем рядом с местами паломничества туристов. Заодно есть возможность погулять побольше.

Заранее прокладываю маршрут по точкам, чтобы не петлять между местами, которые я планирую посетить. Таким образом, у меня не бывает лишнего пробега впустую.

Кроме того, в машине можно спать, что позволит сэкономить на отелях. Более подробно об этом я расскажу в следующем пункте. Эти лайфхаки позволили нам с подругой за время путешествия по альпийским регионам Европы сэкономить по моим прикидкам около ₽ 20 тыс.

Как я экономлю на жилье

Ночевка в автомобиле с видом на альпийское озеро Вальхензе, Германия.

Во время автопутешествий по Европе мы с подругой часто ночуем в нашем автомобиле. Это бесплатно, просто и удобно. Не каждый день, примерно раз в 3 ночи, - нормальная гостиница. Мы убираем все вещи в переднюю часть машины, опускаем задние сиденья, и для нас остается достаточно места. На пол кладем самонадувающиеся коврики, потом одеяло. Укрываемся другим одеялом. Ночью тепло, спать мягко и удобно. И, главное, мы не тратим время и деньги на гостиницы. Спать в машине во многих странах незаконно. Но, если не злоупотреблять (ложиться вечером и вставать утром), вряд ли будут проблемы. Мы ищем безлюдные места и парковки, где стоят кемперы, и проблем не бывает. Во время нашей поездки по альпийским регионам Европы к нам лишь 1 раз ночью подходили сотрудники полиции. Это произошло в Австрии. Подъехала машина с мигалками, стук в окно. Открываю дверь — там двое полицейских. Один с фонариком, второй держится за пистолет. Я осторожно тянусь к футболке, одеваюсь. Полицейские: "Привет, в этом районе ночевать в машине нельзя. Можно ваши документы?" Мы: "Извините. Долго ехали, устали, решили заночевать. Рано утром уедем". Они: "Да ничего страшного, можете спать, только покажите документы". Проверили документы, вернули и уехали.

Мой ночлег во время путешествия в Африку на велосипеде — в поле и в хостеле за € 10.

Если путешествую один, то давно уже не рассматриваю вариант проживания в гостинице. Во-первых, это дорого, во-вторых — до жути скучно. Лучше найти хостел и в нем провести время хоть в какой-то компании. И веселее, чем одному, и подтягивается английский язык, плюс опыт международных коммуникаций, а это важно. Экономить на жилье мне также позволяют следующие хитрости: Чем хуже жилье, тем меньше времени вы будете в нем проводить и тем быстрее отправитесь изучать окрестности. Поэтому смело берите самое дешевое койко-место с удобным расположением.

Промониторьте все возможные способы размещения. CouchSerfing, Warmshowers (это международная сеть гостеприимства, ориентированная на велотуристов), друзья. Возможно, где-то найдете другой интересный способ размещения: чем больше ищете, тем больше находите.

Вообще нет денег? Заночуйте в аэропорту. Так делают многие, и стандартная отмазка — ранний рейс.

Если есть возможность, можно взять компактный спальник и ночевать где угодно! Я много раз ночевал на побережьях, в полях, лесах, под мостом — в частности во время своей поездки до Африки на велосипеде. Главное — никому не мешать и вещи в спальник спрятать, чтобы добра не лишиться. Конечно, это суперэкстремальный вариант, но зато будет что рассказать по возвращении.

Экономия на еде

Моя подруга готовит нам обед на туристической газовой плите в Австрии.

Конечно, раз в 2 дня можно позволить себе попробовать местную кухню в ресторане, но не больше. Сами считайте: ужин в Мюнхене обходится в € 15–20. А € 20 — это, к примеру, билет «туда-обратно» из Литвы в Данию! Мы поступаем так: заходим в ближайший супермаркет, покупаем необходимые продукты и готовим еду сами — в походных условиях или в апартаментах.

Бесплатные достопримечательности

С одной стороны, зачем платить за музеи, если можно бесплатно гулять, к примеру, по Альпам. А с другой — и здесь есть хитрости, которые помогут сэкономить или даже многое увидеть бесплатно. Билеты на все что угодно можно покупать заранее в интернете. Обычно получается дешевле на 5–10 %. Заодно можно караулить акции: может, и попадете на что-то интересное.

В межсезонье дешевле. Смотрите, когда начинается высокий сезон, и старайтесь попасть в запланированное место за пару недель до его начала. Так можно сэкономить до 50 %. Если речь идет о парках аттракционов, бонусом получите гораздо меньшие очереди на всех аттракционах.

Введите в поисковую строку браузера «бесплатные развлечения в городе N». Фестивали, концерты, дни открытых дверей, экскурсии — в больших городах можно найти много интереснейших и при этом совершенно бесплатных способов провести время.

И главное! Я ищу возможности, а не придумываю отмазки. Гораздо интереснее найти выход (спать в машине, дождаться дешевого билета, поехать на велосипеде), чем говорить, что у меня нет денег и я не могу куда-то поехать. А что делаете вы, чтобы путешествовать чаще?