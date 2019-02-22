Парень не может ходить, но благодаря друзьям побывал во многих странах без инвалидной коляски

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У Кевана Чэндлера (Kevan Chandler) спинальная мышечная атрофия, из-за которой он передвигается в инвалидном кресле. Но однажды он смог отправиться с друзьями в путешествие по Европе, оставив коляску дома. В итоге это смелое решение изменило жизнь не только Кевана, но и многих других людей со специфическими нуждами.

Мы в AdMe.ru не могли обделить вниманием такую вдохновляющую историю о крепкой дружбе, надежде и взаимопомощи. Поэтому сегодня мы расскажем вам чуть больше: что произошло после того, как обычная и в то же время особенная дружеская поездка дала начало благотворительному проекту.

Летом 2016 года Кеван и его 6 друзей: Том Тройер (Tom Troyer), Филлип Келлер (Phillip Keller), Робби Барнс (Robbie Barnes), Джеймисон Хилл (Jamison Hill), Люк Томпсон (Luke Thompson) и Бен Дювол (Ben Duvall), на 3 недели отправились в путешествие по Европе.

Они собирались посетить места, не приспособленные для людей с инвалидностью. Поэтому было решено по очереди носить Кевана в специальном рюкзаке.

Так товарищи не только смогли вместе исследовать даже скалистый остров-утес Скеллиг-Майкл в Ирландии, но и положили начало благотворительному проекту We Carry Kevan, цель которого - совместными усилиями делать мир более доступным для людей с инвалидностью.

Из его друзей 4 носили Кевана, а 2 снимали приключения компании на видео, чтобы вдохновить других повторить их опыт. Но на этом проект We Carry Kevan не остановился: это было лишь начало большого пути.

Спустя 2 года после путешествия по Европе компания отправилась в Китай. Они исследовали Шаолиньский монастырь, Великую Китайскую стену и гористую местность Гуйлиня. Друзья рыбачили, знакомились с традиционной кухней и погружались в сельскую культуру страны. Конечно, они снова взяли с собой специальный рюкзак, но в этот раз не один.

Эта поездка была особой. Друзья посетили 2 центра для сирот со специальными потребностями: в Лояне и в Пекине. Они играли с детьми, общались с персоналом и подарили центрам несколько рюкзаков, чтобы дети могли участвовать в экскурсиях и поездках, так же как Кеван мог путешествовать с товарищами.

Это событие стало радостным не только для детей, но и для команды: "Было интересно наблюдать за реакцией людей при виде нашей маленькой компании. Кто-то радовался, кто-то был в недоумении, но почти все были словно загипнотизированы этим зрелищем. Именно поэтому мы так хотим привезти вам больше рюкзаков в следующем году. Чтобы ваше сообщество могло взаимодействовать с вами по-новому, по одной прогулке/походу/восхождению зараз".

Но и на этом история не заканчивается: проект We Carry Kevan запустил магазин, в котором представлен единственный, но важный и уникальный товар - специальный рюкзак WCK, который сделает путешествия доступными для многих других людей с особыми нуждами.

Вместе с компанией Deuter команда We Carry Kevan разработала улучшенную модель рюкзака с регулируемыми частями для большего удобства. Пока не все люди с инвалидностью могут использовать этот рюкзак (ограничение по весу - 32 кг), но Кеван надеется, что в будущем появятся и другие модели.

Сам Кеван написал уже 5 книг, в том числе о приключениях друзей в Европе. Также он​​ выступал на TEDx, сейчас работает над аудиокнигой и вместе с проектом We Carry Kevan организует различные мероприятия, чтобы помочь людям вместе улучшать среду для людей с инвалидностью. Загляните в их группу на фейсбуке, если хотите познакомиться с командой поближе.

Вот так инициатива друзей-путешественников превратилась в проект, который помогает сделать мир чуть более открытым для тех, чьи возможности ограничены состоянием здоровья. А какое впечатление произвела на вас история Кевана и его друзей?