Парень из Швейцарии бросил престижную работу и переехал в Африку, чтобы спасать искалеченных животных

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Швейцарец Дин Шнайдер (Dean Schneider) в своем инстаграме часто выкладывает милые видео, где он играет с животными. Казалось бы, что тут необычного? То, что герои его постов — львы, гиены, обезьяны и питоны. Дин не работает в зоопарке и не держит дома экзотических животных — он ухаживает за ними в заповеднике в Африке. Ради этого он оставил в прошлом городскую жизнь и престижную работу.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже одна добрая история способна вдохновить сотни, если не тысячи людей, поэтому сегодня делимся с вами рассказом о Дине и его подопечных.

Когда-то Дин был бизнесменом и гнался за успехом и деньгами, пока однажды он не понял, что эта жизнь совсем не для него. В 2017 году он принял решение оставить перспективную работу, распродать все свое имущество и посвятить себя тому, чем был увлечен с детства, - дикой природе. Дин рассказал об этом в одном из своих видео: "У меня было многое, но я чувствовал себя несчастным. Я занимался совсем не тем, что важно для меня. Я сказал себе: „Нужно что-то менять“. С того самого момента я следую за своей мечтой - спасать животных и создавать для них дом, где они будут в безопасности".

Дин и раньше поддерживал различные организации по защите животных, но хотел сделать что-то большее. Он решил открыть заповедник в Африке, где диких зверей, пострадавших от рук браконьеров, выхаживали бы специалисты.

Родители и друзья Дина были шокированы его решением — они не представляли, что кто-то может отказаться от своего блестящего будущего в Швейцарии. «Они не понимали, что там я не был счастлив», — рассказывает Дин. Многие люди из близкого окружения парня считали, что он совершает ошибку. «Они реагировали так, будто я безумец и не знаю, что творю. Поначалу мне было тяжело это воспринимать». Тем не менее Дин не отказался от своей идеи.

Дин назвал заповедник Hakuna Mipaka, что в переводе с языка племени суахили означает «без ограничений». Работа здесь основывается на 5 главных принципах: свобода, преданность, благодарность, братство и смелость.

Общая площадь заповедника — 400 га, часть территории отведена для животных, которые родились в неволе. Работа Hakuna Mipaka финансируется из личных средств Дина, в будущем он также планирует привлекать спонсоров. Кроме того, у заповедника есть свой онлайн-магазин, где можно купить вещи с логотипом Hakuna Mipaka.

Дин хочет, чтобы люди узнали больше о дикой природе, научились ценить ее красоту и любить ее. Ведь как говорит основатель заповедника, «мы защищаем лишь то, что любим».

Один из главных героев видео — лев Декстер. Сейчас сложно поверить, что этот активный крепкий лев весом более 80 кг когда-то был слабым детенышем, который не знал жизни вне клетки и страдал от множества паразитов. К счастью, Дин спас львенка от заводчиков и его выходили в заповеднике.

Декстеру повезло попасть в добрые руки, но многих животных постигает другая участь. Браконьеры представляют огромную опасность для дикой природы: они разбрасывают отравленное мясо, чтобы приманить львов. Их клыки и лапы продают на черном рынке — до сих пор существует поверье, будто эти части лечат от многих болезней. Чтобы подопечные заповедника были в безопасности, ночью территорию патрулируют вооруженные охранники.

Дин считает, что невежество является причиной, по которой люди до сих пор убивают диких животных. Поэтому он рассказывает о работе заповедника не только в местных школах, но и в соцсетях, чтобы люди по всему миру осознавали важность защиты дикой природы.

Кроме инстаграма Дин также ведет YouTube-канал, где можно узнать больше о нем, его работе и подопечных. Кстати, на сайте заповедника можно записаться волонтером в Hakuna Mipaka. Может, вы и сами мечтаете спасть дикую природу?