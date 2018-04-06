Парень из Австралии показал, как круто меняется жизнь, когда у тебя есть только фургон и кошка

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Каждому время от времени хочется бросить все и отправиться куда глаза глядят. Рич Ист из Австралии однажды так и сделал, взяв с собой необычного компаньона — домашнюю кошку Уиллоу. Тогда Рич еще не знал, что однажды за их путешествиями будут следить тысячи людей.

Сегодня у дуэта своя аудитория, и ей есть на что посмотреть: Рич снимает видео, делится фото в инстаграме и на фейсбуке и ведет блог Van Cat Meow. Парочка даже побывала на ТВ и радио. Мы в AdMe.ru хотим поближе познакомить вас с Ричем и Уиллоу и рассказать об их приключениях.

Все началось в 2014 году, когда Рич решил изменить свою жизнь. Он 10 лет работал в бизнес-сфере, но это не приносило ему счастья. Рич начал распродавать все свои вещи, включая жилье, и постепенно обустроил фургон, превратив его в дом на колесах.

Но хотя Рич был готов к новому этапу в жизни и ждал его с нетерпением, кое с чем он так и не смог распрощаться. А точнее, кое с кем — своей кошкой Уиллоу, которую он взял из приюта 2 годами ранее.

Он решил постепенно вывозить ее на природу, чтобы посмотреть, как кошка отнесется к переменам. Сначала Рич и Уиллоу уезжали на пару дней, а потом и на неделю, и его любимица оказалась настоящей искательницей приключений, как и ее хозяин.

В мае 2015 года дуэт отправился в путешествие по Австралии. За 2 года они объездили ее вдоль и поперек, но их странствия на этом не закончились. Обоим пришлась по душе их новая жизнь.

В своем блоге Рич делится не только историями из жизни, но и полезными советами. Например, подробно рассказывает, как путешествовать по Австралии с домашними животными, и делится подсчетами стоимости кочевой жизни. Например, сам Рич в месяц тратит около $ 720. Хоть сумма и невелика, путешественник подчеркивает, что нужно обязательно иметь неприкосновенный фонд на случай экстренных ситуаций.

Чтобы заработать в поездке, Рич подрабатывал в баре, писал программы, продавал журналам фото и статьи, а также торговал в интернет-магазине вещами, которые сделал своими руками. А еще работал волонтером, что советует и другим путешественникам, ведь многие организации предоставляют добровольцам бесплатную еду и жилье.

Во время своих поездок Рич и Уиллоу посетили много красивейших мест (и сделали Уиллоу не один сногсшибательный портрет). А еще странники помогают приютам для животных и даже открыли свой магазин, где продают открытки и сувениры.

Это лишь одна из многих историй о том, как одно решение может привести к кардинальным переменам. Но ее герои счастливы — как говорит Рич, фургон превратился в их дом, где задний двор — вся Австралия. Может, и нам стоит отказаться от желания обладать всем на свете? Ведь, судя по Ричу и его пушистой любимице, для счастья действительно надо совсем немного.