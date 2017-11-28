Пара путешественников забрала пса и кота из приюта, и теперь они всюду путешествуют вместе

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Кто из нас не умилялся фотографиям собак и кошек, живущих в полной гармонии? Согласитесь, при взгляде на них невозможно сдержать улыбку. Но сегодня у нас оружие массового умиления помощнее — пара закадычных друзей, которые не просто ломают стереотипы про «живут как кошка с собакой», а еще и делают все вместе — в том числе путешествуют. Мы в AdMe.ru рады представить вам Генри и Балу — странствующих питомцев молодой пары из Колорадо.

Знакомьтесь, это Генри. На фото он празднует свой 3-й день рождения, а также почти 3 года с того момента, как его забрали из приюта Синтия Беннет и ее парень.

Хозяева пса обожают пеший туризм и почти с первых дней брали Генри с собой по живописным походам в Колорадо. Оказалось, пес тоже к ним неравнодушен!

У Генри теплые отношения с хозяевами с первого дня знакомства (Синтия говорит, он сам их выбрал), и их образ жизни очень пришелся ему по душе. Но, кажется, ему не хватало четырехлапого компаньона.

Несколько месяцев назад Синтия взяла из приюта котенка, как уже давно планировала. Пара переживала, что сиамский малыш окажется домоседом и будет скучать один в их отсутствие. Но не тут-то было! Генри обрел настоящего единомышленника — Балу.

По словам Синтии, котенка просто невозможно оставить дома — он всегда просится в путь вместе с парой и Генри. И с ним у них особые отношения: они очень дружны и живут вместе как настоящие братья. Хотя Синтия думает, что Балу больше воспринимает Генри как маму.

Балу оказался таким же любителем приключений на природе, как и его хозяева и Генри. Да-да, пес ведет себя как заправский старший брат: всегда следит за младшим и не дает его в обиду.

Как видите, Балу не прочь поспать или покататься на голове у Генри. Но пса это нисколько не тревожит — кажется, ему и самому нравится, когда малыш держится как можно ближе.

Согласитесь, увидев Генри и Балу, сложно не поверить в родство душ. А еще прекраснее то, что эти двое были спасены из приюта людьми, которые идеально подходят им обоим по духу.

У Балу и Генри впереди еще много путешествий, и мы уверены — в такой компании каждый день будет настоящим приключением.

Мы всей редакцией собрались следить за дальнейшей историей пушистых путников, а вы?