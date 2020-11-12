Особенности обустройства домов в других странах мира, которые надо позаимствовать и нам

Разницу между нашим жильем, будь то частный или многоквартирный дом, и иностранным можно почувствовать, только если погрузиться в детали, ведь на первый взгляд все выглядит более или менее одинаково. Но только попробуйте представить стеклянные подъезды в наших панельках, или кучу стиральных машинок в подвале, или многоэтажный дом шириной всего метра 3. Тем временем в других странах это совершенно обычные явления.

AdMe.ru с интересом изучил блоги наших соотечественников, переехавших за границу, и нашел в них немало любопытных деталей местного жилищного строительства.

1. Чехия

Старые панельные дома в Чехии активно реконструируют: красят, меняют окна, добавляют балконы и так далее. Во многих подъездах вместо привычных нам маленьких окошек установлены 3-створчатые окна. Из-за этого на лестнице очень светло. А в современных домах на 1-м этаже часто имеются специальные комнаты для хранения колясок и велосипедов.

Железные двери в местных подъездах потихоньку уходят в прошлое — в большинстве новых или переобустроенных домов стоят стеклянные. Более того, сами подъезды сквозные, то есть в дом можно попасть и с фасадной, и с внутренней стороны. Конечно, так роскошно устроен далеко не каждый многоквартирный дом, однако тенденция к облагораживанию явно имеется.

2. Швейцария

В Швейцарии очень популярны навесы для балконов. Как правило, они имеют яркую расцветку, а остекление на лоджиях не делают. И привычных нам штор тут тоже не увидеть. Вместо них используются наружные ставни, которые устанавливаются на окна по умолчанию. Интересно, что в большинстве местных квартир нет стиральных машин, зато есть общие прачечные в пределах квартала. Правда, пользоваться ими по своему усмотрению не получится: у каждого жильца есть свой талончик на определенное время, когда он может прийти постирать. Впрочем, в современных домах прачечные делают в подвальном помещении. У каждой квартиры там есть своя стиральная машинка. Любопытно, что, покупая квартиру в новостройке, вы можете рассчитывать на то, что в ней будут оборудованы кухня и ванная. Например, на кухне вы найдете и холодильник, и плиту, и посудомойку, и множество другой техники. А если покупаете квартиру в доме, который только еще строится, можете сами выбрать нужный вам дизайн.

Приятный бонус: на стенах многих швейцарских домов имеются лестницы для кошек. Это позволяет пушистым выходить гулять и возвращаться домой в любое время. Считается, что это отражение менталитета швейцарцев: они любят автономию во всем. Как следствие, во многих домах можно увидеть дверцы для питомцев, вмонтированные прямо в стену или в окно.

3. Италия

Современное итальянское жилье — это практически всегда квартира в кондоминиуме. Из плюсов — нет необходимости вкладываться в ремонт здания, поскольку оно новое. Из минусов — отсутствие характерного итальянского колорита и весьма ограниченное жилое пространство. Другие итальянцы проживают в очень атмосферных, но старых зданиях. Помимо очевидного преимущества в виде налета старины эти люди имеют массу проблем, поскольку чем старее дом, тем больше нужно вкладывать в него денег.

Интересно, что в этой стране принято сдавать квартиру в аренду без мебели. Речь идет не просто об отсутствии, например, кроватей или столов, но о вовсе голых стенах: никакой кухни, а порой нет даже сантехники. Еще одна любопытная деталь: в Италии распространена практика оплаты лифта. Как работает механизм: заходите в лифт, видите щелочку для монетки, бросаете монетку и едете. Если денег нет, то подниматься придется пешком. Даже напольные покрытия тут другие. Итальянцы предпочитают терракотовую и мраморную плитку любым другим видам полов. И не только на кухне или в ванной, но и в спальных комнатах. Вообще, у плитки в этом смысле много преимуществ: она прочная, не царапается и легко моется.

6. Великобритания

Наиболее яркая черта английских городов — это террасные дома. Застройка такого типа представляет собой ряд или блок домов с общими боковыми стенами. Основное преимущество — экономия места. К тому же владельцы могут немного сэкономить на отоплении, поскольку квартира с одной или двух сторон «подогревается» соседними апартаментами. Цены на подобное жилье, как правило, ниже, если сравнивать со стоимостью отдельно стоящих коттеджей, поскольку у террасных домов обычно отсутствуют палисадники и сады.

7. Вьетнам

Узкие и высокие вьетнамские жилища известны всему миру как дома-трубы. Вопреки ожиданию, это вовсе не многоквартирное жилье, а индивидуальное, принадлежащее одной конкретной семье. Многие жильцы используют 1-й этаж таких домов как помещение под магазин, парикмахерскую, сувенирную лавку или в иных предпринимательских целях. Если владельцы не имеют бизнеса, то часто делают из 1-го этажа гараж. Правда, там хранят не автомобили, а мопеды (это очень популярный вид транспорта во Вьетнаме). Всего этажей в доме-трубе 4 или 5, но порой бывает и 7. Привычной для нас крыши такие здания, как правило, не имеют. Вместо нее там открытое или полуоткрытое пространство для садика, отдыха и резервуаров для воды. Причина такого интересного дизайна кроется в старом налоговом законодательстве: налог на недвижимость взимали в зависимости от длины фасада строения, а общая его площадь не учитывалась.

Еще вьетнамцы любят красить свои дома в разные цвета: голубой, красный, оранжевый, даже черный. Другое отличие таких владений в обилии разных вывесок. Дело в том, что земельная площадь во Вьетнаме принадлежит государству и оно может забрать землю, если человек ей не пользуется. А многообразие вывесок буквально кричит всем, что дом активно эксплуатируется.

8. Китай

Китайские высотки формируют в блоки, каждый из которых содержит несколько домов. Все они объединены одинаковыми дизайнерскими и архитектурными решениями. Как правило, блок огорожен забором. Въездов во двор несколько, и на каждом стоит будка с охранником, то есть незнакомый человек попасть внутрь не может. Конечно, так устроен далеко не весь Китай, однако тенденция имеется. Наших соотечественников в этой стране очень удивляют подъезды. Дело в том, что они похожи больше на парадные входы в какой-нибудь дворец: стены украшены картинами, с потолка свисают красивые люстры, стоят кожаные кресла, кофейные столики и цветы. К тому же здесь интересная система работы лифтов: в кабинках есть специальные датчики, к которым нужно приложить свою карточку жильца — так вы сможете подняться на свой этаж. Но, если вы забыли карточку или потеряли ее, идти придется пешком. А в Китае многоквартирные дома — это обычно высотки из 30–50 этажей.

9. Германия

В Германии тоже активно реконструируют старые панельные дома: перекрашивают, делают сквозные подъезды, железные двери заменяют пластиковыми, иногда добавляют лифты и расширяют имеющиеся лоджии. Интересно, что почтовые ящики тут нередко выносят на улицу — почтальону не нужно звонить по квартирам, чтобы попасть в подъезд. Еще одно безусловное преимущество — отсутствие рекламных объявлений, которыми порой обклеивают всю стену рядом с подъездной дверью. А на окнах первых этажей нет решеток. Хотя кое-кто, конечно, ставит их, но именно массового их использования, как у нас, в Германии нет.

10. Норвегия

Многоквартирные дома в Норвегии часто обшивают деревом или иным материалом — смотрятся такие постройки намного более уютно, чем просто бетонные или кирпичные. В домах с 3–6 этажами, как правило, установлены лифты: это сделано для удобства пожилых и людей с ограниченными возможностями. Кстати, высоток тут в принципе мало и находятся они, как правило, в столице.

Балконы тут, несмотря на суровый климат, не остекляют. На многих лоджиях стоят цветы и садовая мебель: столик и лавочки или кресла. Местные даже называют свои лоджии «сердцем» дома. Интересно, что одежду многие норвежцы сушат на улице в специально огороженных местах. Разумеется, если позволяет погода.